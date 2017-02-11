Контрацептив для мужчин: обезьяны уже проверили

Чтобы избежать ненужной беременности, женщины применяют различные контрацептивы. Почему до сих пор так мало эффективных средств для мужчин? Более двух лет ведутся опыты с макаками-резус, однако насколько окажется эффективной противозачаточный гель для людей, до сих пор непонятно.

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Предотвратить нежелательную беременность мужчина может двумя способами: воспользоваться презервативом или использовать какой-либо контрацептив. И хотя в последнее время разработкой различного рода средств "антибэби" на Западе широко занимаются, но по обе стороны Атлантики процесс предотвращения беременности по-прежнему возложен на слабый пол. Именно женщина держит в своей сумочке или на ночном столике упаковку кондомов или противозачаточный препарат.

На домашней страничке Parsemus Foundation, которая финансируется за счет пожертвований и привлеченных средств, работают над новым методом предохранения, созданным специально для мужчин. Гель Vasalgel представлен в качестве негормонального противозачаточного средства длительного действия для мужчин. На сайте организации отмечается, что тысячи мужчин находятся в списке ожидания этого препарата. Прошли исследования и получены результаты опытов. 16 взрослым особям обезьян впрыскивали в семявыносящие протоки (Ductus deferens) гель Vasalgel. Выяснилось следующее: полимер задерживает большинство семенной жидкости — прежде всего сперматозоиды, что однако не препятствует эякуляции.

На протяжении сезона макаки-резус вступали в половую связь со своими партнершами — от трех до девяти самок детородного возраста. Семь обезьян на протяжении двух лет почти беспрерывно сожительствовали с своими подругами и ни одна особь так и не забеременела.

О том, что ни одна самка макаки-резус не ожидает прибавления потомства, сообщил на страницах научного журнала Basic and Clinical Andrology коллектив исследователей из Калифорнийского университета под руководством Кэтрин Вандевурт (Catherine VandeVoort). Более того, практически не выявлены побочные действия этого препарата. За исключением того, что сначала обезьянам не удалось правильно разместить гель в семявыносящие протоки.

Другой изобретенный препарат так называемый Spermagranulom в большинстве случаев рассасывается. При этом сперматозоиды проникают в близлежащую ткань. Это также сравнительно часто встречающийся побочный эффект, наблюдаемый после стерилизации у мужчин. Речь идет о вазэктомии - хирургической операции, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Данная операция приводит к стерильности (неспособности иметь потомство) при сохранении половых функций. Согласно результатам исследования, не наблюдалось никакой негативной реакции со стороны иммунной системы обезьян на инородную субстанцию.

Ранее аналогичные исследования проводились в опытах с 12 кроликами, и было доказано, что это очень действенный метод. Более того, ученые считают, что после прекращения пользования гелем детородная функция снова может восстановиться. После удаления геля самки животных снова могли зачать. К сожалению, данная работа до сих пор не опубликована. Осталось выяснить несколько неясностей. Например, насколько продолжительно действие Vasalgel и как часто нужно повторно его впрыскивать?

Несмотря на остающиеся без ответа вопросы и то, что этот метод до сих пор не испытан на людях, новый препарат пробудил в кругах специалистов новую надежду. Лишь немногие фармацевтические компании тратятся на исследования противозачаточных средств для мужчин. Их производство — дело довольно хлопотное и дорогостоящее, так что у больших фирм нет надлежащего стимула. Они достаточно неплохо зарабатывают на вполне надежных препаратах для женщин.

До сих пор подобные исследования можно пересчитать по пальцам. В 2016 году сообщалось, что из-за побочных действий должны быть прекращены исследования гормональных препаратов для мужчин. Позже разгорелась дискуссия, насколько велик подобный риск для женщин и не больше ли он, чем для мужчин.

Есть все основания для оптимизма, поскольку очень похожий на Vasalgel продукт уже некоторое время испытывается на людях в Индии. Risug (Reversible inhibition of sperm under guidance) наносится на стенки семявыносящих протоков мужчины и травмирует сперматозоиды, после чего оплодотворение становится уже невозможным. В настоящее время такой метод запатентован в Индии, Китае, Бангладеш и США.

Однако в противоположность своим индийским коллегам, исследователи Vasalgel все еще не осмеливаются испытать свой препарат на людях. Вместо этого они снова хотят убедиться в возможности предупреждения беременности у обезьян. Кроме того, собираются изучить, насколько вероятен какой-либо долгосрочный побочный эффект.

Если настоящая программа не будет отвечать чаяниям человечества, у них уже есть "план Б": контроль за рождаемостью в зоопарке. Поскольку стерилизация обезьян очевидно сложнее, чем у человека, разработанное средство — возможно, подходящий способ ограничить величину популяции приматов.