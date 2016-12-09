Какая оса ужалит преступников в США

Недавно американские силовые структуры закупили российские пистолеты "Оса". Первая партия составила 60 изделий. Ее будут осваивать шерифы штата Аризона. Событие, прямо скажем, неординарное.

Конечно, американцы закупают для своей армии и полиции оружие не только американских производителей, но и те же австрийские Glock и словацкие Grand Power. Но вот, скажем, легендарного автомата Калашникова, состоящего на вооружении десятков стран мира, в армии и полиции США нет, хотя рядовые любители оружия закупают эту российскую продукцию настолько неплохо, что ее даже, с минимальными модификациями, стали выпускать чисто американские фирмы.

Но вот для "Осы" производства "потенциального противника" за океаном решили сделать исключение. Почему?

Дело в том, что оружие это во многом уникально. Формально это "изделие для отстрела резиновых пуль несмертельного действия", то есть, в просторечье, "травматический пистолет", сокращенно "травмат". Но травмат травмату — рознь. Ныне на рынке, в том числе и российском, есть немало симпатичненьких девайсов, производители которых гордо говорят покупателям, что это точная копия боевых пистолетов, за исключением типа боеприпасов.

Увы (а может, и к счастью), резиновая пуля с настоящей сравниться не может. Скажем, для оружия одного из самых ходовых калибров, 9 мм, вес шарика составляет максимум грамм с небольшим. Для сравнения, пуля пистолета Макарова в среднем весит шесть граммов, такого же по калибру "Люгера" (известного по фильмам о войне под названием "Парабеллума", состоявшего на вооружении немецких офицеров) — до 9,5 грамма.

Между тем, основной характеристикой любой пули является ее "останавливающее действие". Термин оружейного новояза, благозвучно скрывающий за собой довольно неприятное содержание: насколько эта пуля, при попадании в тело противника, способна причинить ему боль, вплоть до болевого шока, тем самым выведя его из строя, исключив возможность сопротивления и даже бегства. К слову сказать, армейские боеприпасы небольших калибров, 5,56 мм (как у АК-74) и даже у легендарного пистолета ТТ времен Великой Отечественной (7,62 мм), несмотря на большую энергию, чаще оказывают "шьющее" действие. То есть, если не попадают в сердце или крупный сосуд, могут прошить тело противника насквозь, так, что он этого некоторое время даже не заметит в горячке боя и будет продолжать отстреливаться.

Понятно, что "полицейское" оружие изначально заточено прежде всего на "останавливающее действие". Ведь правонарушителя надо в первую очередь задержать, а не убивать, преступником человека может объявить только суд. Так что пистолеты вроде Макарова (или его предшественника, Вальтера ППК) направлены именно на такую "остановку". Но все же их пули наносят нарушителям раны, а могут даже и убить, в случае попадания в сердце или голову. К тому же, в России и ряде других стран короткоствольное огнестрельное оружие обычным гражданам не продается.

Для решения проблемы и появились травматические пистолеты. С их помощью нападающего можно остановить резиновой пулей с энергией до 90-100 джоулей. Для сравнения, удар кулака боксера-супертяжеловеса, вроде Валуева, — это около 200 джоулей, обычной пули пистолета Макарова — 350 джоулей. Так что вроде бы травматы вполне могут защитить своих владельцев от нападения.

К сожалению, на практике это происходит далеко не всегда. И виной тому как раз слишком маленький вес резиновых пулек, удар которых человек, одетый в зимнюю одежду, может порой даже и не заметить. Правда отдельные "умельцы" досыпают в травматический патрон дополнительную навеску пороха, но это уже чревато близким знакомством с Уголовным кодексом. Да впрочем даже и слишком близкий выстрел сертифицированным патроном может не столько остановить нападающего, сколько вогнать в его тело "резинку", летящую с большой скоростью, что тоже может повлечь долгое разбирательство на предмет "нанесения тяжких телесных повреждений".

А вот "Оса" — совсем другое дело. Чисто внешне она больше всего похожа на древние четырехствольные пистолеты времен героев Дюма. Но этот пистолет — вообще без стволов! То, что ими кажется, — всего лишь "кассета" для четырех патронов, гильзы которых как раз и служат эрзац-стволиками. Производство выстрела, правда, суперсовременное. Для этого используется не удар бойка по капсюлю, а "электроподжиг" с помощью вставляемой батарейки.

Эта же батарейка питает встроенный лазерный целеуказатель, в просторечье — "лазерный прицел", позволяющий целиться даже в полной темноте, когда мушки не видно, ориентируясь на точку от лазера. Точность "Осы", кстати, достаточно приемлемая для "резинострелов": отклонение пули на дистанции в 25 метров составляет всего 20 сантиметров. Это, конечно, втрое больше, чем допускается для пуль того же пистолета Макарова, но ведь и стрельба ведется не свинцовыми пулями через "нарезной" ствол, который стабилизирует их полет, а пулями "резиновыми", выпущенными практически вообще без ствола!

Но самое "вкусное" свойство "Осы" для ее обладателя — это огромный вес ее пуль, 11,6 грамма. Даже чуть больше, чем самой тяжелой пули у знаменитой "трехлинейки", проверенной полувеком боевого применения легендарной российской винтовки. Конечно, скорость "осиной" пули не такая, как у "Мосинки", все ж таки пороховая навеска меньше, но ударит она очень сильно. В то же время риск пробивания человеческого тела таким "мини-снарядом" минимален, так как скорость относительно небольшая. Зато вся энергия без остатка идет на удар — то самое "останавливающее действие". По мнению экспертов, вполне сравнимое с таковым у пистолета Макарова, причем обычного, боевого, а не травматического.

Вообще, "калибр" патронов 18×45, применяемых в "Осе" — 15,3 мм. Это приблизительно соответствует охотничьему ружью 20 калибра и превышает 14,5 мм у тяжелого пулемета КПВТ. То есть, если бы не малый заряд пороха, российский супертравмат больше всего можно было бы сравнить с небольшой "ручной пушкой". Впрочем, несмотря даже на щадяще травматические навески пороха, отдача от этого оружия довольно ощутимая, как от самых мощных боевых пистолетов. Соответственно, супостату, в которого попадет даже резиновая пуля (в которой, кстати, стальной сердечник), мало не покажется.

А еще благодаря большому калибру "Осу" можно использовать и с многими другими типами патронов. Осветительным — в качестве "ракетницы", "светозвуковым" — ослепляющим и оглушающим противника секунд на тридцать, газовым и т. д.

В силу всего вышеперечисленного пистолеты "Оса" давно уже поставлены на вооружение и частных охранных структур, и спецслужб, и даже армии России. Понятно, что если бы речь шла о среднестатистическом "резиноплюе" (как называют "ширпотребные" травматы на оружейных форумах), пригодном больше для психологической поддержки владельца, нежели для реальной схватки, такая ситуация была бы вряд ли возможной. Но раз столько серьезных людей, привыкших иметь дело с серьезным оружием, тем не менее пользуются "Осой" — наверное, в этом что-то есть…

Видимо, подобные выводы сделали и американские полицейские. Возможно, что не только "от хорошей жизни". Тамошнее ж законодательство позволяет "копам" стрелять в таких случаях, как, например, когда американский водитель слишком быстро поднимает руки на руль при проверке (недавно одного такого полиция уложила на месте) или, ужас, пытается выйти из своей машины, чтобы предъявить водительские права.

В общем, трупов от таких формально правомерных, точки зрения самых "демократических" американских законов, действий полицейских становится все больше, как и граждан, недовольных разгулом полицейского террора. А чтобы снизить число эксцессов со смертельным исходом, американским силовикам и может придти на помощь "Оса", гарантированно остановив подозреваемого не только без смертоубийства, но даже и без заметного членовредительства.

Что ж, можно только порадоваться за российскую "оборонку", выпускающую не только танки и стратегические ракеты мирового уровня, но и "полугражданское" оружие травматического действия с уникальной эффективностью.