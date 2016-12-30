Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы

Роботы наступают. Кажется, об этом пишет уже каждый. Буквально из каждого утюга несется "они отнимут нашу работу" и "это предвестие массовой нищеты". Слухи и апокалиптические прогнозы подогреваются ответами экспертов. В них все, что нравится запуганному обывателю: каждый второй в ближайшее время потеряет работу, бойтесь роботов и усиливайте свой конкурентный потенциал, как иначе вы попадете в заветные 50 процентов выживших при "Робогеддоне"?

Фото: Архив Pravda.Ru

Роботы будут работать бесплатно, а люди — лениться за деньги?

Однако, есть и те, кто считает, что выход есть. И он быстрее выведет человечество в эру всеобщего изобилия, о котором в XVII-XIX веках мечтали социальные утописты, в ХХ веке — большевики, а их надежды, обернув их в технологическую обертку, подхватили научные фантасты. Этот выход — не что иное, как БОД (базовый основной доход). Суть его заключается в следующем: мы, сохраняя за человеком его льготы (если они не являются монетизированными), ежемесячно снабжаем его определенной суммой средств, которая должна полностью покрыть его минимальные расходы. При этом мы не покушаемся на его источники дохода: есть они у него — отлично, нет их у него — пусть живет за счет БОД.

В статье, посвященной базовому основному доходу и его влиянию на социально-экономическую ситуацию, опубликованной на singularutyhub, в первую очередь приводятся прогнозы о влиянии роботизации на рынок труда. Надо же учесть, сколько людей придется в ближайшее время вытягивать из бедности!

В 2013 году Бенедикт Фрей из Oxford Martin School оценил долю рабочих мест в США, находящихся под угрозой исчезновения из-за внедрения роботов в ближайшие 20 лет, в 47 процентов. Вслед за ним McKinsey & Company выпустили свой отчет, согласно которому из-за массового внедрения машинного обучения, трехмерной печати, ИИ и роботов пострадает 45 процентов рабочих мест. Пока мы говорим только о США, но схожие процессы, безусловно, будут происходить и в других странах мира. Затрагивать они будут всех: от промышленного рабочего и до врача, юриста, офисного работника.

При этом, в развивающихся странах, как считают эксперты, ситуация будет намного хуже. Так что ожидаемая технологическая безработица повлияет гораздо сильнее, чем об этом думают, говорят эксперты.

Остается добавить, что нет ничего более дикого, чем люмпенизирующиеся средние слои, так называемый "средний класс", который, разоряясь, начинает смотреть в сторону ультраправых и неофашистов.

Некоторые олигархи не разделяют страшные прогнозы. Так, футуролог Рэй Курцвейл и инженер-предприниматель Марк Андриссен считают, что сколько бы промышленность ни уничтожила старых рабочих мест, благодаря ее развитию появятся новые, так что замещение произойдет. "Верно, — соглашаются их противники, — но что это будут за места?" Не будет ли это обычный придаток к машине, низкооплачивамый, выполняющий тупую, монотонную работу, в то время как наиболее "творческие" и интересные функции достанутся машинам?

Опять же, а как это повлияет на разделение внутри самого рабочего класса? Ведь поляризация между частью сотрудников, выполняющих наиболее простые функции, и другой частью, выполняющей более развитые функции, может стать устойчивой и закрепляться разрывом в уровне доходов. Иными словами, большинство критиков и экспертов просто не верят в то, что решение рынка окажется приемлемым и не закончится глобальным кризисом, который потенциально может утянуть с собой на тот свет не только капитализм, но и все человечество.

Оптимисты считают, что общество сумеет адаптироваться благодаря массовому роботизированному производству, которое удешевляет стоимость товаров и услуг.

Опыт раздачи средств

Ну что же, давайте рассмотрим, что же такое БОД, а также где и кем он применялся и каковы были полученные результаты.

Идея раздачи денег, чтобы облегчить положение людей, сделать их сколько-нибудь свободными от превратностей окружающего мира не нова. Томас Пейн, участвовавший в двух революциях — Американской и Французской, в своем эссе 1797 года "Сельская справедливость" ("Agrarian Justice") предлагал создать общенациональный фонд, из которого каждому жителю страны по достижении им 21 года выдавалось бы безвозмездно 15 фунтов стерлингов. Очень большая сумма по тем временам.

Нынешний БОД не имеет привязки к возрасту, по крайней мере в текущих проектах, и выдается ежемесячно. Экспериментируют с ним в разных странах мира: от развитых (Голландия, Финляндия, Канада) до развивающихся (Кения, Индия). Во Франции в этом году несколько депутатов пролоббировали начало эксперимента в ряде муниципалитетов, который обещал поддержать минфин.

За последние десятилетия состоялось и планируется несколько экспериментов с БОД, которые дали или могут дать весьма интересные результаты. Взглянем на некоторые из них.

Финляндия. В начале следующего года страна запустит эксперимент, в котором примут участие случайно выбранные люди, численностью около трех тысяч. Все они безработные и уже получают пособие, вместо него они будут получать ежемесячные переводы на сумму в 560 евро. Эти средства, соответствующие минимальному уровню социального обеспечения в Финляндии, полностью перекрывают пособие по своему размеру. Пилотный проект продлится два года, до 2019-го, после чего власти оценят, смог ли он снизить бедность участников, их социальное исключение из общества и поднять уровень занятости.

Голландия. Власти города Утрехта планируют ввести БОД для 250 граждан страны, которые в данные момент сидят на пособии. Эксперимент продлится два года и начнется в январе 2017 года. Сумма ежемесячных выплат в этом случае будет достигать суммы в 960 евро. В Утрехте в эксперименте примут участие шесть разных групп получателей пособий (несколько разные условия получения, несколько разные обоснования для получения). Никаких ограничений по работе, никакого стеснения деятельности не предусматривается. Кроме того, каждый из получателей, кто выберет еще и волонтерскую работу на благо города и граждан, будет получать дополнительные 150 евро в месяц.

Индия. Более 350 миллионов человек (около 30 процентов населения) живут в нищете. И это при экономическом росте, который в стране длится уже два десятилетия подряд. В этих условиях, в 2011 году страна запустила два пилотных проекта, которые основывались на концепции БОД. Финансирование предоставила ЮНИСЕФ, в качестве координатора проектов выступила индийская женская организация SEWA. В восьми деревнях штата Мадхья Прадеш каждый мужчина, женщина или ребенок ежемесячно получали 200 рупий на каждого взрослого и 100 рупий на ребенка. Впоследствии суммы были увеличены до 300 и 150 рупий соответственно. Аналогичная схема использовалась в племенной деревне (племена и зарегистрированные касты — две большие разницы, обусловленные кастовой системой индуизма, где племена и далиты стоят вообще вне варн, и первые занимают одно из самых низких положений в обществе). Для сравнения использовалась другая племенная деревня, в которой эксперимент не проводился. Средства выплачивались индивидуально, а после трех месяцев выплат помещались на счет в банке или кооперативе. Сам эксперимент длился год.

США. Наконец, в цитадели современного империализма президент компании Y Combinator анонсировал скорое начало похожего эксперимента в городе Сан-Франциско, который известен своими проблемами с ростом бездомности и люмпенизации части населения.

Сработало ли внедрения БОД?

Начнем с Индии. Во-первых, улучшилось питание участников. Это особенно касалось детей и в первую очередь девочек, а среди взрослых — женщин. Во-вторых, скепсис критиков, что выплаты породят бездельников, не подтвердился. Выплачиваемые суммы оказались достаточны для того, чтобы купить ГСМ, инвентарь и больше вкладываться в сельское хозяйство. Часть батраков и беднейших крестьян сумели перейти к продуктивному труду на своем участке, завести свое дело, — одним словом, резко улучшили свое материальное положение.

Кроме того, снизилась сезонная рабочая миграция в города. Для Индии это важно, так как пауперизация внутри деревни и недостаток городской инфраструктуры приводят к тому, что переполненные мегаполисы начинают напоминать дистопию. Города превращаются в нищее гетто, своими щупальцами охватывающее немногие находящиеся под постоянной охраной районы богатых. Все это помножено на индийскую нищету и хаос.

Женщины выигрывают от введения БОД больше мужчин. Это также важно, учитывая весьма незавидное традиционное положение женщины в индийской деревне.

Второй яркий пример использования БОД — это Канада. С 1974 по 1979 год, Канадские правительство вместе с правительством провинции Манитоба поставили эксперимент по внедрению БОД, который получил название MINCOME.

MINCOME представлял собой гарантированный годовой доход, который предлагался каждой семье, которая участвовала в эксперименте. В нем участвовало население города Дофин (население около 10 тысяч человек), а также небольшое количество жителей Виннипега и ряда сельских округов в провинции.

Что же случилось с семьями, которые получали MINCOME?

Они реже госпитализировались;

Они реже попадали в аварии и драки;

Уровень душевных расстройств резко уменьшился;

Выросло число тех, кто закончил школу;

Девушки-подростки, особенно из бедных семей, стали меньше рожать в подростковом возрасте.

Многие получатели выплат сумели выйти из состоянии бедности. В то же время, с учетом того, что эксперимент проводился в развитом, городском обществе, его влияние на безработицу оказалось довольно умеренным. Однако получатели чаще устраивались на полный рабочий день и от работы никто не отлынивал.

Получаемые средства улучшили экономическое самочувствие семей, которые стали больше тратить на себя, на свое здоровье, стали чаще долговременно планировать свою жизнь или покупать товары длительного пользования.

В 2016 году в бюджете провинции Онтарио были предусмотрены средства для запуска похожего эксперимента в следующем году.

Дело ясное, что дело темное

При этом к БОД остается немало вопросов, которые в проведенных экспериментах никак не проясняются:

1. Откуда взять средства и как они будут пополняться? При помощи налогов? Тогда сразу же возникает вопрос — каких?

2. Что если БОД вызовет проблемы, которые мы пока не можем предвидеть, или создадут конфликтные ситуации, которые не очень понятно, как решать? В частности, что если, вслед за отменой пособий и сокращением бюрократии, которая обслуживает разветвленную систему соцподдержки, будет сокращаться уровень медуслуг? Какое это окажет влияние на общество и экономику?

3. Наконец, будет ли правительство своевременно и быстро реагировать в условиях быстрого развития промышленной роботизации? И является ли БОД на самом деле ответом на нее? Или в конечном счете человечеству придется пройти через насильственные преобразования общественной системы, проще говоря — целую череду революций, чтобы решить этот вопрос?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Кто-то считает это возможным временным решением, которое не устраняет коренные противоречия капитализма. Зато другие утверждают, что удешевление стоимости жизни из-за роботизации и введение БОД будут способствовать тому, что человек станет менее зависимым от работы как источника своего физического выживания. Тогда он сможет в этом новом мире более полно реализовать себя. А раз так, то жители развитых стран, может быть, уже в ближайшее время вступят в общество изобилия.

Остается только определиться, откуда возьмутся средства на БОД? И не будет ли это означать, как обычно и бывает при капитализме, изобилия для одних за счет нищеты других?