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Автор Юрий Носовский

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Наука и техника » Эврика » Гипотезы

На днях в прессе появилось интригующее сообщение. Оказывается, мужской мозг не приспособлен к многозадачности! Такой вывод был сделан специалистами Высшей школы экономики на основании нейрофизиологических исследований, в ходе которых было обнаружено несколько важных моментов. Во-первых, мужчины тратят на переключение между разными задачами больше энергии, во-вторых, вынуждены задействовать в ходе таких переключений дополнительные зоны мозга.

мозг
Фото: Архив Pravda.Ru

Сами исследователи склонны объяснять свои выводы тем, что, дескать, женщины эволюционно лучше приспособлены к решению сразу нескольких задач одновременно. Например, заботе о "домашнем очаге", детях, муже, других членах семьи. А у мужчин такого опыта не очень много.

Таким образом и делается заключение о том, что "сильному полу" до, скажем, всем известной операционной системы «Виндоуз», как раз и построенной для возможности "многозадачного режима", очень далеко - прекрасные создания справляются с этим куда лучше.

Но стоит ли принимать такое утверждение в качестве аксиомы? Во-первых, некоторые сомнения возникают уже при сообщении о том, кто занимался исследованиями. Спору нет, Высшая школа экономики - однозначно авторитетное учреждение в экономической области. Так что, если бы речь шла о каких-нибудь макроэкономических реформах, наполнении бюджета, курсе рубля - выводы этого учреждения можно было бы принимать с большим доверием. Но когда экономисты начинают разбираться в медико-биологических задачах...Даже если специалисты указанного профиля в ВШЭ есть - но само то учреждение на этих проблемах не специализируется! С тем же успехом нейрофизиологи могли бы рассуждать о российском ВВП.

Вызывает удивление и то, что упор в вышеприведенном исследовании делается именно на нейрофизиологию - сколько мозг потребляет энергии, какие отделы в нем задействованы и т. д. Но ведь эти процессы, хоть и важны для нашего мышления - но, в общем, лишь обеспечивают последнее. А сама результативность мыслительного процесса определяется значительно более дешевыми психологическими тестами - на основе специально разработанных опросников, измерения скорости реакции, да, наконец, общей оценки скорости и эффективности выполнения поставленной задачи. Или нескольких задач - одновременно или последовательно. Однако исследователи ВШЭ ни о чем-таком почему-то не сообщают - во всяком случае, такие сведения в СМИ не попали.

В Средние века был такой известный философ Уильям Оккам, автор знаменитого принципа, названного позже бритвой Оккама: "Не умножай сущностей сверх необходимости". То есть, если есть простое и доступное объяснение, не следует искать еще и запредельно сложного. И уж, во всяком случае, не заменять этим сложным простое и очевидное. Увы, похоже, авторы вышеупомянутой работы не слишком ориентировались на общепризнанную мудрость, предпочитая делать выводы на основе мудреных суперсовременных методик исследования мозга, напрочь позабыв о весьма эффективной, несмотря на дешевизну, "элементарщине".

А ведь без последней все заключения насчет "неприспособленности мужского мозга к многозадачности" оказываются под очень большим вопросом. Мужские мозги потребляют в режиме «Винзоуз" больше энергии, чем женские? Так мужчины вообще отличаются большим энергопотреблением, чем дамы, - об этом знает любой диетолог, составляя дневной рацион с учетом "гендерных отличий". А если мужской организм потребляет больше пищи - стоит ли удивляться, что и мозг, важнейшая часть этого организма, тоже имеет "повышенный аппетит"?

И откуда "революционные выводы" относительно того, что большее энергопотребление означает минимум замедление какой-то работы, в данном случае - переключение мозга на разные задачи? Процессор "десктопа" тоже "жрет" электричества поболее, чем ноутбука, а ноутбука - больше, чем нетбука. Но любой даже начинающий "юзер" знает, что пытаться поставить на тот же нетбук "крутую" игрушку - это что-то сродни мазохизму, программа, рассчитанная на ресурсы полноценного процессора или, на худой конец, "геймерского" ноута, будет на машинке с пониженным потреблением энергии постоянно "зависать".

Приблизительно из "той же оперы" и вывод о том, что женские мозги в плане многозадачности лучше, чем мужские - потому что переключаются без задействования дополнительных отделов мозга. Опять же, вспоминая элементарную "геймерскую" практику - ну какое может быть сравнение с работой "встроенной графики" даже продвинутого процессора - и отдельной видеокарты? Аналога "дополнительного отдела" - только не человеческого, а электронного мозга.

Не совсем однозначна и терминология авторов из ВШЭ. Тот же уход за детьми, приготовление пищи и прочее можно, конечно, рассматривать, как "переключением между разными задачами" - а можно и в качестве одной, под общим названием "домашняя работа". К которой милые дамы, безусловно, эволюционно более приспособлены, чем мужчины.

Но много ли "кормящих матерей" с хорошей эффективностью могут одновременно, скажем, заочно получать высшее образование? Дело даже не в сложностях устроить ребенка на период сессий - а в том, что в маминых мозгах в это время работает "доминанта", очаг возбуждения коры, отвечающий за какую-то главную задачу. В данном случае - за заботу о малыше, ну и, конечно, о муже - насколько это получается. Поэтому все, что вкладывается в эту главную задачу - кормление ребенка, его купание, приготовление пищи для семьи, уборка квартиры - выполняется женщиной обычно без запредельных усилий. А вот то, что в эту задачу не вкладывается - тормозится "доминантой возбуждения".

Доминанты, кстати, могут быть самые разные. Немало философов на протяжении сотен лет, в частности, наш соотечественник Николай Бердяев, например, замечали, что для влюбленной женщины ее любовь - "одна, но пламенная страсть", которой подчинено все женское поведение. Какая уж тут многозадачность... В то время как даже очень влюбленный мужчина, тем не менее, может думать и о чем то другом: войне, охоте, власти, деньгах и прочих вещах. Пусть даже и с целью с помощью всего вышеперечисленого завоевать сердце любимой девушки. История даже сохранила предания о Юлии Цезаре и Наполеоне, которые могли не то что "быстро переключаться", но делать до семи дел одновременно!

Ну и, наконец, не стоит забывать о давней и нестареющей максиме: "Практика - критерий истины". Вот уже несколько десятилетий минимум немалая часть человеческих занятий стала индифферентной по "половому признаку". Например, взять тех же пилотов гражданской авиации - они то, в отличии от военных летчиков, не подвергаются критическим перегрузкам во время воздушных боев. Но, тем не менее, во время полета вынуждены держать в поле внимания показания сотен приборов, при необходимости именно "переключаясь" на тот из них, который сигнализирует о возникшей проблеме. Тем не менее, доселе подавляющее большинство пилотов - именно мужчины, девушки помогают им лишь в качестве стюардесс. Подобные примеры, при желании, может вспомнить любой из наших читателей.

Так что, отдавая дань уважения усилиям исследователей из ВШЭ, получивших интересные результаты по мозговой деятельности, к выводам относительно "худшей приспособленности мужского мозга к многозадачности" стоит отнестись с большой осторожностью.


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Темы ВШЭ наука нейрофизиология
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