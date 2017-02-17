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Автор Степан Корнеев

Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид

Наука и техника » Эврика » Гипотезы

Существуют три наиболее распространенные версии гибели динозавров: в результате падения астероида, от вулканической деятельности и гибридная теория, соединившая обе эти причины в одну. Однако новые данные ставят под сомнение влияние космического тела, поскольку извержения вулканов произошли гораздо раньше, на миллионы лет опередив падение метеорита.

динозавры
Фото: Архив Pravda.Ru

Среди всех гипотез о причинах гибели динозавров, большинство ученых склоняется к версии о падении 10-километрового астероида в Центральной Америке. Однако в последнее время начал прослеживаться иной тренд. Изучая процесс образования Деканских траппов, расположенных на плоскогорье Декан на полуострове Индостан — одного из крупнейших вулканических образований на Земле, — исследователи приходят к заключению, что извержения вулканов в этом регионе произошли задолго до падения космического тела.

Под термином "трапп" (от шведского слова trappa — лестница) в геологии понимают тип рельефа местности напоминающей парадную лестницу. Ученые из Канады и США предположили, что Деканские траппы сформировались в конце мелового периода, то есть в промежутке от 68 и 60 миллионов лет назад. Серия извержений, возможно, продлилась в общей сложности менее 30 тысяч лет. Результаты моделирования, при котором образование траппов началось из-за внезапного подъема магмы из глубины планеты (мантийный плюм), совпадают с геологическими данными.

В качестве моделей для оценки влияния трапповых извержений на экосистемы и климат были выбраны Деканские траппы (65 миллионов лет назад) и базальтовые группы реки Колумбия (16,5-14,5 миллионов лет назад). Согласно модели, максимальное падение температуры, вызванное Деканскими траппами, могло составить 4,5 градуса, но лишь на 50 лет после 10-летнего максимального извержения. Никаких долговременных климатических эффектов быть не могло из-за того, что излияния траппов представляли собой отдельные выбросы, длящиеся десятки лет, но с существенными перерывами. Выбросы серосодержащих газов должны были уничтожить экосистему в ближайших регионах, но не имели бы апокалиптического эффекта для всей планеты.

Район продолжительных извержений вулканов, известный как Реюньонская горячая точка, мог спровоцировать излияние Деканских траппов и образовать южную часть Маскаренского плато. Судя по данным морских исследований, первый импульс необычно быстрого движения тектонической плиты совпал со временем начала излияния Деканских траппов. Это случилось примерно 67 миллионов лет назад. Скорость движения плиты достигла апогея в момент пика базальтовых извержений. К 63 миллионам лет назад скорость движения плиты уменьшилась, вместе с этим закончилась основная фаза вулканизма на плато Декан. А далее атмосферу Земли заполонили серосодержащие соединения, что привело к похолоданию и, как следствие, к вымиранию динозавров от последствий "ядерной зимы".

В последние годы появляются различные доказательства того, что возникновение кратера Чиксулуб произошло за 300 тысяч лет до начала массового вымирания динозавров и других крупных рептилий. Спорный в научном сообществе вопрос: могли ли извержения вулканов начаться после падения астероида в районе полуострова Юкатан. Тогда продольные и поперечные сейсмические волны от удара должны были сойтись в противоположной точке планеты, вызвав там исключительное усиление сейсмической активности. Именно в этой точке и находилась Индия 65 миллионов лет назад.

Вымирание фауны на границе мела и палеогена привело к исчезновению почти трех четвертых растений и животных, включая динозавров. Вулканы плоскогорья Декан начали извергаться до падения метеорита. В какой-то момент частые и мелкие извержения (71 тысяча кубометров в год) сменились редкими и масштабными (900 миллионов кубометров в год). Такая смена типа извержений могла произойти под влиянием упавшего в это же время метеорита (с погрешностью в 50 тысяч лет).

Еще в прошлом году специалисты из Мичиганского университета и колледжа Флориды, используя новый метод анализа химического состава окаменелостей — карбонатный палеотермометр связанных изотопов, проанализировав состав изотопов 29 хорошо сохранившихся раковин двустворчатых моллюсков, найденных на острове Симор в Антарктике, сделали смелое предположение о вымирании динозавров в конце мелового периода от сочетания двух факторов — вулканизма и удара метеорита. Однако новая датировка противоречит этой теории. Если пик извержений случился за миллионы лет до падения астероида, значит, он не мог быть этим вызван.

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