Человечество ждут "зеленые" войны

Может ли оружие быть экологичным? И нужно ли оно такое вообще? Очевидно, да, ведь урон нашей общей экологии становится все больше, а возможностей у природы его компенсировать — все меньше. Сначала экологичными боеприпасами вооружатся развитые страны, и это станет еще одним их отличием от бандитских группировок типа запрещенной в России ИГИЛ.

Фото: Архив Pravda.Ru

Круговорот свинца в природе

Итак, начнем с того, что еще в середине ХХ века все охотники стреляли по дичи… свинцовой дробью. В природу таким образом были выброшены миллионы, да-да миллионы тонн свинца, ведь столетия до этого люди еще и воевали свинцовыми пулями! Гуси, утки и прочая водоплавающая дичь, заглатывая свинцовую дробь вместе с илом, получала "заряд свинца" себе в организм, а через пищевую цепочку этот свинец доставался и людям, плюс еще и этилированный, то есть освинцованный бензин!

Теперь используется только железная дробь, которая в природе довольно быстро коррозирует и со временем просто исчезает. Да, железо в почве остается, но оно менее вредно, чем свинец.

Кстати, свинцовые пули в огнестрельном оружии применялись очень долго. Например, они использовались в винтовках Бердана, Мартини-Генри, Гра и им подобных, находившихся на вооружении европейских стран до 1880-х годов. Когда появились винтовки, стрелявшие патронами с бездымным порохом, от них отказались, хотя и не совсем. Появились пули имевшие медную либо мельхиоровую оболочку, но внутри они по-прежнему были заполнены свинцом. Правда, французы для своей винтовки Лебеля придумали цельнометаллическую пулю из томпака. То есть это была в перспективе самая первая… экологичная пуля на свете. Ведь пули, наполненные свинцом, опять-таки часто разрушаются при попадании в твердые предметы, и свинец попадает в окружающую среду.

В 1903 году Йенс Торринг Шоубое запатентовал пистолет, стрелявший пулями из… дерева в тонкой алюминиевой оболочке. Пули очень быстро разгонялись в стволе, но точность попадания из-за малого веса оказалась неудовлетворительной, вследствие чего пистолеты его системы не получили распространения. Тем не менее, стоит подумать над тем, а чем в перспективе можно заменить свинец в пулях для автоматического оружия, имеющего, как известно, очень большой расход боеприпасов? Например, это может быть чисто стальная пуля с медной вогнутой чашечкой сзади. При выстреле пороховые газы будут вжимать ее в нарезы ствола и поведут ее по нему, тогда как сама стальная пуля будет по этим нарезам скользить. На расстоянии в 500-600 метров такие пули могут иметь вполне удовлетворительную меткость, хорошую бронепробиваемость и разлагаться в природе, не загрязняя ее тяжелым металлом.

Как известно, при взрыве боеприпаса, заключенного в металлическую оболочку, она далеко не всегда превращается в равновесные осколки, даже если эта оболочка имеет насечку, подобную насечке на всем известной "лимонке". Мощная взрывчатка превращает металл в пыль. Но если так, то стоит ли вообще использовать металл в целом ряде боеприпасов фугасного действия?

Например, вполне можно сделать корпус ракеты из обыкновенной крафт-бумаги, намотанной на болванку слой за слоем, с пропиткой из клея, который спустя какое-то время разлагается от воздействия воздуха, солнца и воды. Когда корпус ракеты покрыт краской, эти природные явления на него не действуют. Но после взрыва, когда корпус ракеты разносится буквально в клочки, они очень скоро распадаются в природе без следа.

Кому-то такой материал покажется не очень прочным. Но на самом деле это не так. Впрочем, никто не мешает наладить производство подобных корпусов из углепластика, который при взрыве боеприпаса распадется на молекулы углерода, которого в природе и так предостаточно.

Сосульки в боекомплекте

Ну а зимой, на Севере, среди льдов и при морозах в 30-40 градусов вполне применимы и совсем уж экзотические боеприпасы, сделанные изо льда. Мало ли какие специальные операции потребуется провести, скажем, на полюсе? От обычных бомб и ракет могут остаться обломки и детали с маркировкой, по которой можно легко узнать, где тот или иной боеприпас был выпущен, какая страна его применила. Очень часто такое силовое вмешательство будет осуждаться мировым общественным мнением. А нет обломков — нет и следов!

Корпус "ледяной бомбы" может намораживаться из обычной воды. К нему потребуется лишь прикрепить пару металлических лент для подвески в бомбоотсеке летательного аппарата. Заряжать такую бомбу можно обыкновенными опилками, залитыми жидким кислородом. Он еще больше заморозит эту бомбу, а вместе с опилками произведет очень мощный взрыв. От металлических креплений из тонкого металла ничего не останется, заодно не останется и никаких следов, никакой "химии", ведь опилки в кислороде попросту сгорят! Интересно, что такие боеприпасы, правда в металлических корпусах, применялись в годы Великой Отечественной войны советской авиацией и показали себя совсем неплохо. К тому же речь ведь идет о боеприпасах для спецопераций, причем именно в самых холодных районах земного шара, экология которых, кстати говоря, очень ранима.

Интересно, что древние индийцы, например, использовали ракеты с корпусами из бамбука, а арабы, монголы и китайцы — гранаты из керамики, имевшие форму небольших керамических емкостей обычно шарообразной формы. В некоторых из них, найденных археологами, были обнаружены следы фульмината ртути ("гремучая ртуть"), а эта мощная взрывчатка славится тем, что взрывается от трения и удара. То есть такие гранаты могли даже запала не иметь, а срабатывать при попадании в щит либо шлем противника.

Опять же в годы Второй мировой войны из дельта-древесины, то есть прессованной древесины и наилегчайшей бальсы делали многие детали военных самолетов, включая обшивку. Например, в конструкции английского самолета "Москито" была использована толстая обшивка из трех слоев с внешними слоями из фанеры и внутренним из бальсы, с еловыми вставками для прочности. Сверху обшивку оклеивали полотном. Для современных ракет, находящихся у боевых самолетов внутри корпуса, проблема нагрева в полете не стоит. Поэтому их корпуса в свою очередь можно делать хоть из сосновой фанеры, хоть из бальсы (что, кстати, поможет также существенно снизить их радиолокационную заметность), лишь бы только они были прочными настолько, чтобы выдержать один пуск.

Медь и глина: бронежилет не спасет!

Но и про бомбы из керамики тоже забывать не следует, все новое — это хорошо забытое старое. Такие боеприпасы могут быть применены в районах с жарким климатом, где кругом один песок и одна глина. Корпус со стабилизаторами формуется в металлической разъемной форме, в ней же обжигается, затем охлаждается, заполняется взрывчаткой и… бомба готова к употреблению. Кстати, это намного технологичнее и экологичнее, чем делать корпуса для бомб из металла, ну а маленький взрыватель потребует совсем немного металла. Такая керамическая бомба при подрыве полностью превратится в пыль и никаких следов в виде металла от своего применения она не оставит.

Кстати, пули тоже вполне можно делать из керамики. Внутри стальной стержень, сзади медная "чашка" для нарезов, вокруг стержня керамическая рубашка для аэродинамического "объема". Сегодня военнослужащими армий богатых стран повсеместно используются бронежилеты. При попадании такой пули в бронежилет керамическая рубашка разрушится, а вот металлический стержень легко пронзит броню.

Понятно, что такие пули будут несколько легче обычных, и действие их будет эффективным лишь на близком расстоянии. Но на дальних дистанциях в будущем скорее всего будут применяться управляемые пули, стрелять которыми придется из специального гладкоствольного оружия.

То есть произойдет специализация бойцов в подразделении: одни будут иметь стрелковые комплексы для ведения огня гранатами, в том числе и программируемыми, способными залетать в траншеи и за угол, и "экологическими пулями" на дистанции 500-600 метров. Другие получат стрелковые комплексы с управляемыми пулями для стрельбы на расстояния свыше 600-2000 метров. На больших расстояниях воздействовать на неприятеля будут малогабаритные дроны-истребители как многоразового, так и одноразового действия.

То есть смысл военных действий будет заключаться в том, чтобы как можно большую часть живой силы противника вывести из строя еще до непосредственного соприкосновения с ней собственных войск, превосходство которых над "тем, что осталось" в этом случае будет подавляющим.

Меньший урон природе, меньший расход цветных металлов, а результат… результат налицо, хотя позволить себе такое вооружение смогут, конечно, только наиболее развитые страны. Но это-то как раз и хорошо! Всех остальных таким образом можно будет автоматически обвинять в разрушении природы, давить санкциями, словом добиваться своих целей уже даже и не силой оружия, а только лишь угрозой применения самого совершенного и экологичного оружия на свете!

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