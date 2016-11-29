Загадки старейшего города на Земле

Южнее египетского города Абидос местные археологи нашли затерянный город, основанный примерно семь тысяч лет до нашей эры. Сделан первый шаг к разгадке тайн древнейшего мегаполиса на Земле.

Экспонаты Древнего Египта. Фото: Архив Pravda.Ru

Специалисты министерства по делам древностей Египта, обнаружили некрополь, состоящий из 15 больших могил, выложенных из кирпича-сырца. В них находилась глиняная посуда и каменные орудия труда. Раскопки, которые производят в 400 метрах к югу от поминального храма Сети I, посвященного второму фараону XIX династии, отцу Рамзеса II, ведутся под руководством египетского министерства древностей.

Египтологи полагают, что город был основан в 5316 году до нашей эры, то есть до наступления додинастического или раннединастического периода в истории Египта. По одной из гипотез, в этом городе могли проживать строители усыпальниц для царской семьи в городе Абидосе. При любом раскладе этот город был связан с Абидосом — одним из самых густонаселенных мегаполисов древнего мира. Большие размеры могил — некоторые из них даже превосходят усыпальницы правителей в Абидосе, — свидетельствуют о высоком социальном статусе похороненных в них людей.

На кладбище находится много гробниц периодов Раннего и Древнего царств, которые имеют форму усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими помещениями внутри. Стены их покрывались рельефами и росписями. В этих так называемых мастаба находились подземные погребальные камеры и несколько внутренних помещений. Вплоть до нынешней находки, самыми древними мастаба считались построенные в древнем некрополе Саккара, который расположен недалеко от Каира.

В 1,5 километрах к западу от Абидоса, в царском некрополе Умм-эль-Кааб, были найдены памятники додинастических правителей и кенотафы царей I-II династий, гробница царя I династии Джера, которую в одно время принимали за гробницу Осириса. Здесь же обнаружены крепости царей II династии Перибсена и Хасехемуи. Сохранились также надписи раннединастического времени. Древнейшие памятники (археологические остатки культуры Нагада, гробницы) относятся к четвертому тысячелетию до н. э.

Считается, что люди селились в этих местах уже в четвертом тысячелетии до н. э. По прошествии времени Абидос превратился в религиозный центр страны, где почитался Осирис. Неподалеку от ущелья Пега имеются гробницы египетских царей — правителей I династии, когда молодое государство только-только зарождалось на берегах Нила. Правители Египта сооружали здесь святилища в честь Осириса и заупокойные храмы. Последние памятники Абидоса археологи датируют V в. н. э.

В храме Осириса, большая часть которого построена фараоном XIX династии Сети I, начертаны так называемые абидосские иероглифы, которые похожи на изображения образцов современной техники: вертолета, танка и подводной лодки. В конце прошлого столетия они вызвали настоящий переполох среди консервативно настроенных египтологов, которые упорно отрицают какие-либо объяснения, кроме традиционных. В противовес сторонникам уфологии и эзотерики, они предпочли объяснить этот не укладывающийся в прокрустово ложе прошлых теорий артефакт результатом облупившейся штукатурки и поздними реконструкциями. Каждый волен выбрать себе объяснение по вкусу.

В апреле 2014 года в деревне, дома которой построены поверх центральной части древнего Абидоса, провалилась часть улицы. Под землей, потревоженной нелегальными раскопками местных жителей, взорам открылось святилище выдающегося царя Ментухотепа II, объединившего Египет после затянувшегося кризиса власти. Стены святилища, сооруженного в XXI в. до н. э., покрыты рельефами, изображающими царя в сонме богов, а также надписями, среди которых особенно значимы тексты, повествующие о том, какова была к началу II тысячелетия до н. э. сакральная география города.

Власти Египта очень надеются, что это и другое недавнее открытие — двух ранее неизвестных пустот в пирамиде Хеопса — смогут привлечь в страну большое количество как любителей древностей, так и праздных туристов. Поток приезжих в Египет резко сократился после теракта в октябре 2015 года, когда в небе над Синайским полуостровом взорвался Airbus A320.