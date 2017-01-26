"Гормон поцелуев" показал новые свойства

Как только не называют журналисты гормон, который задействует центр сексуальной активности в мозге: "виагра для мозга", "гормон поцелуев"... Открытый 18 лет назад кисспептин вновь заинтриговал ученых. На этот раз с другой стороны.

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Kisspeptin — это гормон, который естественным образом образуется в организме и отвечает за начало полового созревания в подростковом возрасте и уровень которого возрастает в пубертатный период, в дальнейшем регулирует репродуктивную функцию человека. Белок кисспептин был открыт в США в 1999 году. После ряда исследований выяснилось, что он заставляет активнее работать клетки отдела головного мозга, отвечающего за выработку гормона, который управляет уровнями лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, от которых зависит возникновение овуляции — следовательно, и зачатие.

Ученые из лондонского Имперского колледжа (Imperial College) провели недавно исследование, для которого были отобраны 29 гетеросексуальных мужчин. Одним делали инъекции кисспептина, другим вводили плацебо, а потом показывали "романтические" и эротические фотографии красивых женщин. Исследование мозга при помощи магнитно-резонансной томографии выявило активизацию тех областей в мозгу, которые приводят к сексуальному возбуждению. Реакция мозга на рассматривание участниками эксперимента картинок без сексуального подтекста оставалась неизменной.

По мнению ведущего специалиста данного исследования профессора Уолджита Дхилло (Waljit Dhillo), эти результаты могли бы быть использованы при рассмотрении эмоциональных факторов особенно при бесплодии, поскольку мозг играет важную, хотя все еще малопонятную роль в воспроизводстве. "Наши первые результаты захватывающе интересны, поскольку они указывают, что кисспептин играет ведущую роль в стимулировании некоторых эмоций и реакций, которые отвечают за секс и репродуктивную функцию", — сказал профессор.

"Наше исследование показывает, что кисспептин повышает сексуальную и романтически настроенную мозговую деятельность, а также уменьшает негативное настроение", — сказал в интервью британскому интернет-ресурсу metro.co.uk соавтор исследования доктор Александр Комнинос (Alexander Comninos).

В будущем предполагается провести аналогичные тесты среди большего числа добровольцев, а также на женщинах. Исследователи полагают, что кисспептин можно будет использовать для противодействия психоэмоциональным расстройствам в сексуальной жизни и депрессиям. Препараты на основе кисспептина, как надеются, смогут сделать половую жизнь пар, находящихся в отношениях долгое время, более насыщенной.

Отметим, что в той же Великобритании и ранее проводились исследования, которые доказали, что гормон оказывает положительное воздействие на развитие яйцеклетки. Так, в апреле 2013 года родился первый ребенок от матери, участвовавшей в эксперименте. В том же году специалисты из Университета Отаго в Новой Зеландии установили, что кисспептин активизируется в головном мозге и способствует воздействию на определенную его зону. Высказывались смелые предположения, что в будущем кисспептин позволит лечить бесплодие и создавать новые методы контрацепции и способен даже обезопасить процедуру ЭКО для многих женщин.

Когда последовали предложения заменить традиционные препараты стимуляции гиперовуляции, типа менопура, гонала и пурегона, на кисспептин, - генеральный директор федеральной сети клиник репродукции "Центр ЭКО", ведущий эксперт в области вспомогательных репродуктивных технологий Сергей Лебедев на веб-страницах информационного портала по проблемам бесплодия, вспомогательным репродуктивным технологиям и ЭКО "Пробирка" писал: "Однако авторы статей забывали упомянуть одну существенную деталь: при использовании кисспептина вырабатывается только ОДНА яйцеклетка. Однако позвольте. Существуют программы ЭКО с мягкой стимуляцией (когда получают две-три яйцеклетки). Есть программы вообще без стимуляции гормонами, когда получают только одну яйцеклетку и работают с ней. И в том и другом случае о риске синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) говорить не приходится вообще, так как доза гормонов при их проведении минимальна или отсутствует. Тогда я не очень понимаю, в чем же революционность использования кисспептина".

В своей статье "Кисспептин: новая эра или научный пшик?" автор призывал тех, кто собирается делать ЭКО: "Милые дамы, не забивайте себе головы всякой псевдонаучной чушью и оставьте выбор препарата для стимуляции на усмотрение врача, который, между прочим, вам не враг и несет ответственность за ваше здоровье". Подобные же пожелания хочется адресовать и тем, кто увидел в кисспептине панацею от сексуальных расстройств.

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