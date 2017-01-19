Топ-6 китайских археологических находок

Фото: Архив Pravda.Ru

Институт археологии Академии наук Китая опубликовал список "Новых археологических открытий". Он содержит шесть наиболее достойных внимания археологических открытий, сделанных в Китае в минувшем году. Впервые в список включили премию за международный проект. Им стал археологический памятник Мингтепа, расположенный в узбекском городе Мархамат.

Напомним, основанный в 1950 году Институт археологии является одним из первых институтов Академии Наук Китая (АОНК). После образования АОНК вошел в ее состав. Организационная структура Института включает три научных отдела: доисторической археологии, археологии династий Ся, Шан и Чжоу, археологии династий Хань и Тан. Работают исследовательские центры: научной археологии, археологии приграничных территорий и зарубежных стран, археологической информации, древних цивилизаций, культурного наследия. В штате института 173 научных сотрудника. Поддерживает научные связи с археологическими институтами более чем 40 стран мира. Издаваемые институтом журналы являются ведущими изданиями в области археологии в Китае.

Глава Института археологии АОНК Ван Вэй сказал Global Times, что существовал довольно жесткий отбор. Из десятка номинированных проектов, за некоторые из которых было подано всего по два-три голоса, решено было выбрать шесть.

Как отметил директор Института, пять из шести финалистов приходится на эпоху qianduan (так называется исторический период до империи Цинь (220-206 гг. до н. э.) и династии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.). Это свидетельствует о том, что в современном Китае "большую важность придают исследованиям, в которых прослеживается происхождение китайской цивилизации", и что "все больше усилий направлено на открытие доисторических мест".

Впервые в список включили премию за международный проект, поскольку в последние годы успешно развивалось сотрудничество в области археологии между Китаем и другими странами. В этом году этой чести удостоился археологический памятник Мингтепа, расположенный в восточной части узбекского города Мархамат, в 38 км от центра города Андижана. В китайских источниках II-I веков до н. э. тщательно описывается богатая и густонаселенная страна — Давань (современная территория Ферганской долины). По сведениям китайских источников в Давани процветало более 70 городов, столицей государства был город Эрши. Это был большой торговый город, через который проходила трасса Великого шелкового пути.

Давань с центром в Эрши описывалась как страна высокоразвитого сельского хозяйства. Рядом с Эрши имелись большие виноградники, выращивалась люцерна (по-китайски трава "му-су"), которая главным образом экспортировалась в Китай. Особой статьей экспорта считались ферганские кони, особенно те, которые "потели кровью". Китайцы считали их "небесными конями", на которых можно доскакать до "страны бессмертия". При тюрках Эрши переименовали в Мингтепа.

Неолитические пещеры Нюпудун в провинции Гуйчжоу

В районе Гуйань китайской провинции Гуйчжоу в 2008 году археологи обнаружили 38 пещер, в которых люди жили приблизительно 30 тысяч лет назад. Найденные в них артефакты датируют периодом от палеолита до династий Мин (1368 — 1644 годы) и Цин (1616 — 1911 годы). Директор исследовательского центра Института исследования древних материальных памятников провинции Гуйчжоу Чжан Синлун рассказал, что в ходе раскопок пещеры Нюпо найдено много каменных, костяных и керамических предметов, а также захоронения эпохи неолита. Ученые считают, что пещера Чжаого существовала 20 — 30 тысяч лет. Всего 4-5 тысяч лет назад там жили люди.

Стоянка Иньсиньтай неолитической культуры Шицзяхэ в провинции Хубэй

Крупнейшее (площадью 1175 кв. метров) из обнаруженных на данный момент в среднем течении реки Янцзы место проведения ритуальных обрядов эпохи неолита. Культура Шицзяхэ — самое большое по размерам, самое высокое по уровню развития и наиболее долго существовавшее доисторическое поселение в среднем течении Янцзы. Группа стоянок, относящихся к этой культуре, занимает площадь 8 кв. километров, древнее поселение — 1,2 кв. километра. Свой расцвет культура Шицзяхэ пережила примерно 4300 лет назад. Стоянка Иньсиньтай расположена на западе древнего поселения Шицзяхэ.

Археологический памятник Хуанчэнтай в провинции Шэньси

Много медных и нефритовых ремесленных изделий, а также костяных игл, найденных на месте раскопок, считаются достаточным основанием для продолжения дальнейших раскопок в данном регионе.

Погребальный комплекс Хуншань в провинции Ляонин

Раскопанные в 2009 году 78 погребений, один алтарь, 29 мест для жертвоприношений, а также 140 древнейших в Китае артефактов из нефрита или жадеита. Археологическая культура неолита (халколита) Хуншань в северо-восточном Китае относится к периоду V-III тысячелетий до н. э. и была распространена в областях Внутренней Монголии, а также провинций Ляонин и Хэбэй.

Культура бронзового века на стоянке Цзижэнь Тайгоукоу в провинции Нилка

На сегодняшний день самое большое и наиболее древнее поселение бронзового века в Или-Казахском автономном округе, где были обнаружены вещественные доказательства того, что уголь использовался в качестве топлива уже около 1600 года до н. э, что на тысячу лет раньше, чем историки считали ранее.

Гробница Сичжуцун периода царства Вэй в провинции Хэнань

Вэй — наиболее известное из трех царств Эпохи Троецарствия в истории древнего Китая (220-280 годы до н. э.). С большой долей вероятности, что это захоронение одного из правителей царства Вэй. Именно эта археологическая находка оказалась во главе всего списка.

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