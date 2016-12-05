Гроб Господень признан подлинным

Гроб Господень в храме Воскресения Христова в Иерусалиме является той самой усыпальницей, которая была обнаружена матерью римского императора Константина в IV веке. К таким выводам пришли после изучения содержимого святыни.

Не так давно журнал National Geographic сообщил своим читателям, что впервые за 500 лет с места предположительного погребения Иисуса Христа археологам разрешили снять мраморную плиту, установленную в 1555 году францисканцем Бонифацием Рагузским для защиты святыни от желающих унести с собой частицу реликвии. Под ней находилась другая, но уже не кремово-белая, а серого цвета плита с изображением христианского креста, которое предположительно могло быть нанесено в XII веке крестоносцами. По мнению специалистов, это доказательство того, что Гроб Господень идентичен гробнице, обнаруженной при римском императоре Константине Великом его матерью, христианкой Еленой.

Археолог Фредрик Хиберт (Fredrik Hiebert), который представляет журнал National Geographic, напоминает, что на протяжении веков данный храм неоднократно подвергался как ударам стихийных бедствий (его лизали языки пламени пожаров и не обошли стороной землетрясения), так и нашествиям многочисленных варваров. К счастью, святыня в целом оказалась нетронутой. Ученым предстоит выяснить, почему Елена занималась раскопками на Голгофе и знала, что именно здесь похоронен Иисус Христос.

"Нам точно неизвестно, действительно ли эту гробницу каждый раз выстраивали на одном и том же месте, — высказывает сомнения всего ученого сообщества Хиберт. — Кажется, что место, где сегодня молятся паломники, на самом деле является той же самой могилой, которую обнаружили в IV веке и которой поклонялись еще крестоносцы".

Содержимое захоронения перед самим вскрытием тщательно изучили при помощи георадара и термографических сканеров. Однако на полную обработку всех данных уйдет несколько месяцев.

Гроб Господень — это главная святыня христианского мира. Гробница в скале, в которой, согласно Евангелию, был погребен после распятия и на третий день воскрес Иисус Христос. Данная гробница является главным алтарем Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Согласно традиции гробница находилась за городскими стенами, на северо-запад от Иерусалима, недалеко от Голгофы. В начале IV века над нею была возведена Кувуклия Храма Гроба Господня, именно в ней загорается Благодатный огонь. Кувуклию собираются отреставрировать впервые с 1810 года.

Согласно Евангелию, после смерти Иисуса Христа на Голгофе его тело положили в одну из пещер, высеченных в горе. По преданию, именно здесь на третий день и произошло воскресение Сына Божьего.

Процитируем отрывок из отца истории Церкви Евсевия Памфила Кесарийского (IV век): "Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем, и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную по истине гробницу душ, и они построили мрачное жилище для мертвых идолов, тайник демона сладострастия Афродиты, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы".

По приказу императора Константина насыпь храма срыли, и "вдруг во глубине земли, сверх всякого чаяния, показалось пустое пространство, а потом Честное и Всесвятое Знамение спасительного Воскресения. Тогда священнейшая пещера сделалась для нас образом возвратившегося к жизни Спасителя".

Мать царя Флавия Юлия Елена Августа "предложила создать на месте гробницы многоценный молитвенный дом". Так был построен храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия, Кувуклию — часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, Камень помазания, Кафоликон, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены, а также несколько приделов.

В 1810-х годах Кувуклия была восстановлена по проекту греческого архитектора Николая Комина из Митилини. При восстановлении использовались габариты кувуклии-подобия из Воскресенского Новоиерусалимского монастыря под Москвой. В настоящее время храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Это во многом затрудняет проведение научных изысканий.