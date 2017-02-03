Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации

Совершить научное открытие очень трудно. А вот предсказать его с помощью математических методов, как ни странно, оказалось гораздо проще. В чем разница? В том, что мы не будем знать его содержания. Зачем тогда знать, что оно будет сделано? Потому что, предсказав общую направленность изменений, можно сконцентрировать научные и организационные усилия на перспективном направлении и получить колоссальную выгоду в будущем.

Предсказаниями сейчас занимаются все — политики, астрологи, даже печенье этим грешит. Разница в том, что математическим моделям пишутся компьютерные программы, которые, учитывая все факторы, воздействующие на среду, позволяют прокручивать ситуацию вперед-назад и действительно наблюдать изменения ситуации — как в реальности, только на экране. Биологам это позволяет наблюдать эволюционные процессы, экономистам — искать способы оптимизации и т. д.

Процесс создания идей и их воплощения в технических изделиях тоже не первый день приковывает к себе внимание. Многочисленные ученые и футурологи пытаются их предсказать либо математически описать, что должно помочь выработать техническую политику в этой области, создать новые формы взаимодействия между научной средой и экономикой.

До сих пор инновации представлялись скорее некоей тайной. Изучение этой области самыми разными исследователями — от биологов и до экономистов — пока не давало больших результатов. Хотя цель была приземленнее некуда: понять, как происходят инновации, какие факторы движут ими, как в конечном счете облегчить их появление в будущем.

Наконец были накоплены определенные эмпирически данные об условиях, при которых происходили научные прорывы. Были выявлены определенные шаблоны их появления. Но вот объяснить, почему именно эти выявленные сочетания факторов приводят к научным открытиям, прорывам и технологическим изменениям, пока не очень удавалось. Сейчас итальянские математики одного из старейших мировых вузов — Римского университета Сапиенца — вместе с коллегами из США сделали серьезный шаг к тому, чтобы прояснить этот момент. Они создали точную математическую модель, которая воспроизводит паттерны создания и возможного распространения технических и научных новаций.

Основой послужили рассуждения Стюарта Кауффмана о развитии изменений по поводу взаимодействия между фактическим и возможным. Кауффман говорил об этом применительно к биологической эволюции. Согласно его концепции, "смежные возможности", касающиеся таких явлений, как идеи, выражения, молекулы, гены, технологии и пр., находятся буквально в одном шаге от уже фактически существующих. Таким образом у нас уже есть связь между реализацией особенного феномена и пространством неисследованных возможностей его будущего развития.

В силу того, что пространство неисследованных возможностей включало в себя не только те явления, которые можно было представить, но и те, которые представить было просто невозможно, его оказалось сложно формализовать.

Нам сложно моделировать прошлое, а будущее просто невозможно. Более того, каждый новый научный прорыв, научное открытие, тем более воплощенное в техническом изделии, массово растиражированное и пр., меняет пространство возможных перемен. Словом, будущее представляется не просто слабо прогнозируемым, оно представляется динамическим, постоянно подверженным изменениям, которые осуществляют сами люди.

Тем не менее, несмотря на всю сложность, инновации, похоже, следуют определенным паттернам, которые получили наименование "законов". Например, закон Хипа. Это эмпирически выведенный закон (т. е. закономерность), который описывает зависимость количества четко различимых слов в документе от его размера.

При этом методика универсальна, то есть слова можно рассматривать как некую форму новаций, поскольку они появляются и исчезают в связи с развитием языка. Опять же, как выведено чисто эмпирически, эволюция словарного запаса во многом следует закону Хипа.

Второй закон, также эмпирический, — это закон Ципфа. Его суть довольно проста: второе по используемости слово встречается примерно в два раза реже, чем первое, третье — в три раза реже, чем первое, и т. д. Если этот закон представить графически, получится некий аналог логарифмической кривой.

Особенность этих законов в том, что они выявляются при измерении чего-либо, но вот почему они принимают такой вид — это остается неясным. Прорыв работы, о которой упоминалось выше, в том, что она описывает модель, объясняющую, почему часть эмпирических законов ведет себя именно так, как на графике, а не иначе. Рассмотрение они начали с известной статистической модели "урны Поля".

Суть модели такая: в некоей урне есть Х черных шаров и Y белых, случайным образом вынимается шар какого-либо цвета и кладется обратно в урну, а к нему туда добавляется (или не добавляется) шар одного из имеющихся цветов. Далее процедура повторяется. Это необходимо для моделирования изменения численности шаров в урне, расчета вероятности того, что вы вытащите при этом шар определенного цвета (вероятность при этом постоянно повышается) и т. д. Казалось бы, какое нам всем дело до шариков? Дело в том, что математические выражения вероятности вытащить шар определенного цвета довольно точно описывают, например, модель дрейфа генов в популяции.

Таким образом, применяя эту самую модель, математики использовали эффект расчета вероятности наступления определенного события в будущем (вытащить черный шар) при условии того, что в прошлом уже произошло что-то, что сделало эту вероятность возможной (мы вытащили черный шар и доложили еще один в урну). Но, как вы понимаете, это как раз и является предсказанием того, что мы можем себе представить. Задача же — описать непредвиденные последствия.

Поэтому исследователи несколько модифицировали эту модель урны так, чтобы можно было предсказывать обнаружение там шарика с другим, неизвестным цветом. Урна заполняется разноцветными шариками; если вытащенный шарик уже был виден ранее, ситуация повторяется, как в оригинальной модели урны, а вот если шарик был ранее неизвестен, то в урну докладывается существенно большее число шаров.

Далее математики стали анализировать вероятность вытащить шарик того или иного цвета, и тут выяснилось, что результат моделирования отображает эмпирические законы Хипа и Ципфа. Иными словами, удалось показать механизм проявления эмпирических законов, можно сказать, на предметах реального мира. Важно отметить, что модель оказалась точна в предсказании части новаций, начиная от появлении редакторских правок в тех или иных текстах в Википедии, заканчивая поиском новых песен в сетевых музыкальных каталогах. То есть, исследователям удалось показать, что их модель довольно точно предсказывает появление тех или иных изменений в реальном мире. При этом, модель, как и было заявлено, предсказывает появление двух типов событий: уже известных, как в случае с поиском новых песен в каталогах, и еще неизвестных, — таких, как редакторские правки в Википедии. И тут есть один интересный момент: одна и та же модель используется и для поиска нового, и для объяснений появления изменений из пространства ближайших возможностей.

Таким образом, у нас появилась отправная точка для более углубленного понимания различных событий, которые запускают те или иные изменения в биологической, культурной, технологической эволюции. Можно сказать, что у человечества теперь есть возможность относительного точного моделирования будущих изменений. И базируется она не просто на неточных предсказаниях разных экспертов, а на какой-никакой, но математической модели.

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