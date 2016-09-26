Бунт против Касьянова: "Парнас" добьют переменами?

В "Парнасе" требуют перемен. По крайней мере, таково требование "внутрипартийной оппозиции". Именно так именуют себя оппоненты Михаила Касьянова.

Михаил Касьянов

Задача максимум для них - отстранить нынешнего лидера партии от руководства. Задача минимум - ввести дополнительно посты сопредседателей партии, как это было в прошлые годы.

Расчет на то, что таким образом удастся нивелировать влияние Касьянова. И в конечно итоге добиться отстранения его от руководства партией.

"Внутренняя оппозиция" обнародовала перед заседанием политсовета "Парнаса" в понедельник заявление, в котором обвинили руководство партии в провале на выборах.

Конечно, для начала было несколько ритуальных фраз про "весь арсенал спецслужб", который был обрушен на кандидатов "Парнаса".

Вообще говоря, заявление вышло достаточно лаконичным. Имена не названы, но и так понятно, что под "скандально известным национал-популистом" подразумевается блогер Вячеслав Мальцев, второй номер в федеральном партийном списке на выборах.

Именно включение в список Мальцева, в окружении которого оказались радикальные националисты и антисемиты, и названы одной из главных причин 0,7 процентов голосов избирателей, набранных "Парнасом" по итогам выборов 18 сентября. А потому подписанты заявления требуют немедленного назначения съезда партии, на котором предполагают решить вопрос с обновлением руководства.

Среди критиков Михаила Касьянова значатся его заместители Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, член федерального политсовета партии Георгий Сатаров, член бюро Вадим Прохоров, руководители ряда региональных отделений - из Петербурга, Владимирской, Ульяновской, Омской, Иркутской, Костромской областей, Краснодарского края и других регионов. Напомним, на прошлой неделе в Костроме потребовали отставки Касьянова - за потакание националистам и провал выборов.

Вадим Прохоров так обозначил цели съезда - пока еще гипотетического. Во-первых, руководство партии должно нести ответственность за провал на выборах. Во-вторых, Касьянов не должен быть единственным руководителем партии. В-третьих, уйдет он вообще или станет одним из сопредседателей - как раз вопрос дискуссии для съезда.

Сам Михаил Касьянов публично ситуацию никак не комментирует. Но очевидно, что сложа руки он и его окружение не сидят.

Накануне руководитель удмуртского отделения "Парнаса" Руслан Тимуршин потребовал исключить Илью Яшина из партии "деструктивную деятельность".

"Нет ни одного сомнения в том, что Илья Яшин систематически проявляет недальновидность, политическую незрелость, склонность к интригам и утратил право занимать должность заместителя председателя партии", - полагает Тимуршин.

Яшин, в свою очередь, прокомментировал это требование так - партийное руководство пытается назначить именно его в провале на выборах и попытается отыграться.

Несмотря на активность оппонентов Михаила Касьянова, шансы на его отстранение от руководства "Парнасом" ничтожно малы.

Напомним, что за последние полгода это не первый конфликт. В апреле Касьянова критиковали за первое место в партийном списке, которое он получил без предварительного голосования. Причем наиболее активно требования стали звучать после демонстрации фильма "Касьянов день". Который, судя по реакции, посмотрела вся отечественная либеральная оппозиция.

В результате развалилась Демократическая коалиция, из которой вышли сторонники Алексея Навального - хотя некоторые из них и приняли участие в выборах по спискам "Парнаса". Михаил Касьянов остался во главе списка.

Перед предвыборным съездом в июле председателя партии весьма резко критиковали за включение в список националистов - уже упоминавшегося Мальцева и Александра Поткина (Белова). Причем оба были включены в первую пятерку, хотя Поткин - чисто гипотетически, поскольку находился под следствием и уже в разгар избирательной кампании был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за экономические преступления.

Но несмотря на критику, список остался неизменным, руководство партии его отстояло.

Конечно, результат на выборах никоим образом нельзя отнести в актив Касьянову и его окружению. Но ровно то же самое можно сказать и о его критиках. Они-то что сделали, чтобы результат был другим? Сваливать провал на Мальцева - это удобная позиция. Но ведь и кандидаты-одномандатники "Парнаса" дружно провалились.

Не исключено, что на заседании политсовета партии в понедельник может быть принято решение о проведении съезда. Но это будет самой большой неудачей для Касьянова и его окружения. Едва ли можно ожидать, что его действительно отстранят от руководства партией.

"Парнас" действительно стали по большей части ассоциировать с личностью Михаила Касьянова. Для партии это, безусловно, скорее минус. Но проблема в том, что альтернативы нет. Что бы там не говорили его оппоненты.

Если только, конечно, не позвать кого-то с именем со стороны. Но опять же - с чего бы вдруг? Тем более, что этот "кто-то" наверняка расставит своих людей.

К тому же в нынешнем своем виде дискуссии в "Парнасе" совершенно очевидно сводятся к противостоянию тупоконечников с остроконечниками. Националисты в списке? Ну так у кого возникал идея, что они могут принять участие в партийных праймериз? Анализ причин оглушительного провала на выборах? Обе фракции винят друг друга, сосредоточившись исключительно на этом.

Хотя единственная причина - "Парнас" просто никому не нужен. По крайней мере, в том виде, что сейчас. А будет ли во главе его Касьянов или какой-нибудь условный триумвират "Кара-Мурза - Яшин - Сатаров", не так уж и важно.