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Автор Олег Артюков

Кто здесь власть: Либералы отправляют друг друга на свалку истории

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"С глаз спала пелена?" - так назывался один из текстов "Правды.Ру", в котором анализировались результаты выборов в 2003 году. Тогда либеральные партии впервые за время существования современной Госдумы лишились представительства в нижней палате парламента. После чего последовало целое цунами комментариев про "валить этой страны".

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С тех пор пелена с глаз спадает каждый раз, когда в России проходят парламентские выборы. Не стал исключением и 2016 год.

В нынешнем избирательном списке присутствовали пять либеральных партий - "Яблоко", "Партия Роста", "Парнас", "Гражданская платформа", "Гражданская сила".

Кто там из них настоящий либерал, а кто спойлер - вопрос предпочтений и дискуссий. Важно то, что все эти пять партий в совокупности не набрали пяти процентов голосов, необходимых для прохождения в Госдуму.

Хотя, можно сказать, остановились в шаге - по данным на 22 сентября, они все вместе набрали 4,37 процентов голосов избирателей. "У "Яблока" - 1,99 процента, у "Партии Роста" - 1,29 процентов, у "Парнаса" - 0,73 процента, у "Гражданской платформы" и "Гражданской силы" - 0,22 и 0,14 процентов соответственно.

Вообще говоря, один голос у либералов в Госдуме таки будет - в одном из одномандатных округов победил лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов. Его партия хоть и показала предпоследний результат на выборах, но ее лидер в Думе, а вот Григорий Явлинский или Михаил Касьянов - нет.

Хотя вот "Яблоко" гордится результатом в Москве и Петербурге - что в целом партии на выборах совершенно никак не помогло.

Проанализировал со своей колокольни результаты выборов и Алексей Навальный. Собственно, набор тезисов вполне предсказуем. Во-первых, выбора на выборах не было, поскольку не участвовали Алексей Навальный и его Партия прогресса (не получившая в министерстве юстиции регистрации).

Во-вторых, "Яблоко" и "Парнас" не имели шансов, потому как какие могут быть шансы у партий, которые постоянно проигрывают. И которые возглавляют люди, подобные Явлинскому и Касьянову.

В-третьих, Алексей Навальный и Партия прогресса смогли бы заткнуть за пояс всех этих неудачников из "Яблока" и "Парнаса". Но поскольку власть боится Алексея Навального и Партии прогресса, то и в выборах им участвовать не дает.

А так - лидер всех российских демократов Алексей Навальный, за ним будущее.

Тезис о лидерстве базируется на том факте, что в 2013 году Навальный получил 27 процентов голосов избирателей на выборах мэра Москвы. Не всех московских избирателей, а тех, кто проголосовал - приходится об этом напоминать.

Впрочем, преимущество это достаточно спорное. Повторимся - на выборах в Москве и Петербурге у "Яблока" вполне приличный результат. А судя по опыту костромской кампании, наличие в группе поддержки известного блогера из Москвы отнюдь не является залогом успеха на выборах.

Критики Навального, кстати, как раз и напомнили об альянсе с касьяновским "Парнасом". Ведь в 2015 году никто иной как Алексей Анатольевич уверял, что нет лучшего лидера для демократов на выборах, чем Михаил Михайлович, которого "не запугать".

"Демократическая коалиция", напомним, призвана была объединить не только условных "касьяновцев" со сторонниками Навального, а также рядом других незначительных либеральных объединений - "партий Садового кольца". Шла речь и о союзе с "Яблоком".

Плюс из зарубежного далека маячил Михаил Ходорковский. Которому, впрочем, местные "борцы с режимом" отводили техническую роль спонсора. А когда выяснилось, что у экс-олигарха имеются свои идеи насчет выборов, объявили его "козлом".

Довольно быстро - и по традиции - все уперлось в дискуссии насчет того, "кто здесь власть" - в смысле, кто здесь главный, а кто представитель парнокопытных. А потому и идею альянса с "Яблоком" быстренько списали.

Сама "Демократическая коалиция" протянула год, пока вопрос о лидерстве окончательно не испортил участников этого объединения. После чего оказалось, что господин Касьянов совсем не тот лидер, которого ждали.

А тот, который необходим российским либералам, сейчас им объясняет (да и не только им), почему лидер "Парнаса" должен сделать так, чтобы о нем побыстрее забыли.

Вообще, уверен Алексей Навальный, "людей демократических взглядов в России очень много - в каждом городе около 25 процентов". И все они истомились в ожидании, когда же в Госдуме появится наконец либеральная партия. Только настоящая, а не те спойлеры, что губят все, к чему прикасаются.

Правда, и сам "лидер настоящей российской оппозиции" (сколько их уже было, претендентов...) не объясняет, на каком основании полагает, что эти люди будут готовы пойти именно за ним и его партией. Или хотя бы что он и его сторонники планируют делать, дабы доказать обоснованность своих претензий.

Бесспорно, если российские либералы претендуют на какие-то заметные роли в политике, перемены необходимы. Проблема в том, что говорят об этом года с 2003-го, если не раньше. Но никаких действительно серьезных альтернатив за это время предложено не было.

Между выборами либеральные политические организации пребывают в полукоматозном состоянии. Реанимация происходит только во время избирательных кампаний, но превращается в уже порядком надоевшую буффонаду. Когда кандидаты-демократы занимаются исключительно выяснением отношений, кто из них демократичнее.

Не стали исключением и нынешние выборы. И что характерно, сами же участники этого дурного шоу ныне утверждают, что "мы других результатов и не ждали".

Темы Яблоко Парнас Михаил Касьянов выборы в Госдуму Алексей Навальный Григорий Явлинский Михаил Ходорковский
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