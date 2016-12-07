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Автор Олег Артюков

Лихие девяностые: Вспомнить все. И всех

Политика » Партии » КПРФ

Четверть века назад, 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) главы трех республик - России, Белоруссии и Украины - подписали соглашение о создании Содружества независимых государств.

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Накануне этой даты лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением провести расследование событий "лихих 90-х", последовавших за распадом Советского Союза.

Впрочем, основной пафос был направлен против функционирования Ельцин-центра в Екатеринбурге. "Почему бы не провести честное расследование этой преступной политики "лихих 90-х"? И заявить всем: не может функционировать на теле страны так называемый Ельцин-центр", - сказал Зюганов.

Конечно, деятельность "Ельцин-центра" можно оценивать по-разному. И можно также обсудить идею оценки событий 1990-х годов. 

Но если уж браться за оценки, то неплохо было бы напомнить, что и компартия в то время отнюдь не была маяком, одиноко указывающем верный путь во мраке. Собственно, это признавал и сам Геннадий Андреевич. Причем как раз в середине "лихих девяностых".

Вот, например, реплика лидера КПРФ из дискуссии с Григорием Явлинским в ноябре 1995 года: "Вы правы в одном, что мы, члены КПСС, которые были в Верховном Совете, были одурачены. И проголосовали за то, чтобы КПРФ вышла из состава (КПСС - прим.). Это было абсолютно безграмотное решение, за ним сразу следовал слом. Проголосовали за президентство, которое навязали России (абсолютно инородное государственно-управленческое образование). Проголосовали за дополнительные полномочия Ельцину, пользуясь которыми, он назначил всех тех, кто никогда в жизни не управлял даже бригадой. Двум-трем людям отдал в собственность экономику. Они сейчас ее растранжирили. Проголосовали и за Беловежскую пущу. Согласен с вами, что не хватило мужества у многих понять, чем это закончится".  

Позднее оба станут кандидатами на президентских выборах. И по убеждению многих, лидер компартии на них даже победил Бориса Ельцина - но победу свою отстоять не решился.

Политолог Виктор Мизин считает, что если уж говорить об ответственности за "лихие 90-е", то и о роли КПРФ забывать не следует. И вообще, по его мнению, нынешняя компартия ничего общего с коммунизмом не имеет. 

"Там нет ни пролетарского интернационализма, там нет атеизма, которые всегда были характерны для коммунистов. Это какая-то мимикрирующая структура. Я понимаю, что она пользуется поддержкой определенной части населения, где-то от 10 до 15 процентов. Но это не коммунизм", - сказал он "Правде.Ру".

"Тем более, ворошить прошлое? Коммунисты всегда защищали свое дело и право, но вот когда случился, как они называют, переворот 1991 года, то где они были? Они вышли, они стали защищать советскую власть? Я что-то ни одного не видел на улицах, как-то все было очень тихо. Я даже не видел, чтобы райкомы защищали здание ЦК КПСС на старой площади. Это как же вы так сдались? Но коммунисты же не сдаются никогда? Это к разговору о "лихих 90-х". Если их называть "лихими", такая же вина и самой КПРФ", - считает Виктор Мизин.

Конечно, относительно того, стоит ворошить прошлое или нет, можно и поспорить. Другое дело, как не дойти до абсурда - примеров в соседних государствах хватает. И не очень ясно, кто возьмет на себя роли следователей и судей. И как воспринимать результат такого расследования - как единственно верный и не подлежащий обсуждению? 

Темы КПРФ распад СССР Борис Ельцин Геннадий Зюганов Григорий Явлинский Беловежские соглашения
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