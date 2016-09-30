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Автор Антон Куликов

Касьянов - "Яблоку": Давай сделаем это еще раз

Политика » Партии » Яблоко

После провала на выборах особых перспектив у российских либеральных партий нет. По крайней мере, в обозримом будущем. Но это вовсе не отменяет того обстоятельство, что можно попытаться каким-то образом изменить ситуацию.

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Вопрос, конечно, в том, как это будет происходить. После выборов прошло еще очень мало времени, чтобы можно было бы говорить о каких-то внятных шагах. Хотя кое-какие намеки на возможные действия появляются.

Напомним, и "Яблоко", и "Парнас" объявили прошедшие выборы "несвободными и нечестными". Правда, внимания на это практически никто не обратил — поскольку ничего другого и не ожидалось от партий, набравших на двоих менее полутора миллиона голосов (речь о партийных списках).

Но "самоликвидироваться" ни "Парнас", ни тем более "Яблоко", разумеется, не собираются. При этом ситуация у Михаила Касьянова хуже. Во-первых, он уже объявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году. В отличие от Григория Явлинского, который от участия в выборах отказываться не собирается. А потому уже сейчас претендует на звание единого кандидата от либеральной оппозиции.

Во-вторых, как ранее сообщала "Правда.Ру", положение в партии у Касьянова сейчас не самое лучшее. Его оппоненты в рядах "Парнаса" настаивают на переформатировании руководства. А еще лучше — и это не скрывается — на отставке Касьянова.

Вероятность которой все же крайне мала. Но все же нельзя исключать и того простого обстоятельства, что постоянные неудачи за время карьеры оппозиционного политика могли ему надоесть. А потому и держаться за пост председателя партии Касьянов особо не будет.

Но пока руководство "Парнаса" решило испробовать новый формат общения с избирателями — через трансляцию программы "Время диалога". Обещано, что каждую неделю Михаил Касьянов будет по 40 минут рассказывать избирателям, что сделано партией, а что еще предстоит сделать.

И в первом же выпуске лидер "Парнаса" предложил создать единую демократическую партию. Как и можно было бы ожидать, базовыми могли бы стать либо "Парнас", либо "Яблоко". Новшество в том, что теперь Касьянов не настаивает на объединении именно на базе своей партии.

В "Яблоке" при всех предыдущих инициативах по объединению категорически отказывались от какой-либо возможности роспуска партии ради объединения с другими демократами. Условием слияния называлось разделение базовых принципов партии. А после того, как Явлинский объявил о намерении баллотироваться в президенты, условием была выставлена непременная поддержка его кандидатуры.

Получается, что теперь Касьянову все равно? И он не настолько уверен в возможности сохранить контроль над "Парнасом", что готов дать добро на объединение с "Яблоком"? Положительно отвечать на эти вопросы рано, поскольку нет никаких оснований делать какие-либо далекоидущие выводы из полунамеков в некой передаче.

В "Яблоке", похоже, не совсем понимают, что это было. Хотя и подтвердили "Независимой газете" готовность к переговорам. Как сказал зампред партии Сергей Иваненко: "Надо еще уточнить, что Касьянов имеет в виду. Диалоги мы ведем по любому вопросу: это наша "фишка", мы всегда ведем диалоги".

Выводов пока можно сделать два. Первый — идея объединения вновь реанимирована. Второе — но сделано это так, что про "реанимацию" можно говорить разве что с большой натяжкой. Будет ли что-то конкретное — судя по комментариям заинтересованных, так сказать, сторон, большого оптимизма на этот счет нет. Точнее сказать, никакого оптимизма нет. Что вполне оправданно — сколько их уже было, этих объединений. И сколько еще будет.

Темы Парнас Яблоко Михаил Касьянов Григорий Явлинский
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