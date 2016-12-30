Как CNN и оппозиция американскую школу в Москве закрывали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на очередные санкции, введенные уходящей администрацией. Но российская несистемная оппозиция уже успела встать на защиту "бедных детишек".

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", — написала Захарова в Facebook.

Информацию о закрытии школы распространил телеканал CNN, который сослался на некоего американского чиновника, обладающего информацией по данному вопросу.

По его словам, российские власти приказали закрыть англо-американскую школу в Москве для посещения гражданами США и других стран (там также учатся дети из Великобритании и Канады).

Школа расположена Покровском-Стрешневе, основана в 1949 году. В ней обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов, по последним данным там около 1200 учеников.

С самого начала, когда появилась эта информация, очень было похоже, что фальшивка, направленная на разжигание страстей. Кстати, еще один вопрос, почему российские СМИ подхватили ее без какого-либо критического отношения…

В сообщении CNN, к слову, говорилось также о закрытии дома отдыха посольства США в Серебряном бору в Москве. Но вот эта информация никаких особых эмоций не вызвала. По той причине, что это совершенно адекватный ответ на действия американских властей.

К слову, в числе других мер, предложенных российским МИДом в качестве ответа — высылка 35 дипломатов США (31 одного из посольства в Москве и четырех из консульства в Санкт-Петербурге) и закрытие склада на улице Дорожная в российской столице, которым пользовалась американская дипмиссия.

Как и можно было предполагать, тему с мнимым закрытием школы подхватили российские несистемные оппозиционеры. Вот, например, экс-депутат Дмитрий Гудков на своей странице в "Фейсбуке" предсказал дипломатический скандал с другими странами помимо США, бегство инвесторов, неудобства для собственных сограждан (поскольку в школе учатся "дети российских олигархов (фамилии называть не буду)").

"Вместо того, чтобы запретить въезд в страну или на худой конец выдворить дипломатов в ответ, мы вновь подло отрываемся на детях. Так что Воронеж, как обычно, в руинах, а больше, видимо, ответить и нечем: это говорит и о степени влияния нынешней России в мире, и об уровне нашей дипломатии", — опечален Гудков.

Судя по количеству "лайков", печаль эту разделили и другие неравнодушные граждане. Но вишенкой на торте стала очередная демонстрация искусного переобувания в воздухе.

Когда автору гневного поста указали на опровержение, он добавил запись следующего содержания: "МИД в лице Марии Захаровой откатывает назад. Говорит, что школу закрывать не будут".

Непонятно только, почему МИД "откатывает назад", если никаких официальных (и неофициальных) заявлений до Марии Захаровой никто в Москве не делал. А вся информация была основана на сообщении CNN со ссылкой на некоего неназванного американского чиновника.

Начал свой пост Дмитрий Гудков знаменитой фразой "Дебилы, …". И, в общем-то, верно начал — по отношению к себе и своим единомышленникам.

P.S. Как стало известно позднее, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США.

Глава государства расценил действия Вашингтона как провокационные и направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", - отметил Путин.

По словам президента, дальнейшие шаги будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - подчеркнул Путин.

Глава государства пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Президент России также поздравил американский народ и избранного президента США с Новым годом.