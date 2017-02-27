Ужас либералов: миллионы американцев почтят мощи Патриарха

Нынешней осенью в США повезут ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, первого избранного первоиерарха Русской церкви после синодального периода, на Поместном соборе 1917 года.

Святитель Тихон, Патриарх Московский

В Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) на уровне Синода созданная рабочая группа для организации провоза мощей по приходам РПЦЗ. В Заграничной русской церкви говорят о том, что к мощам Тихона придут поклониться миллионы паломников, поскольку Святитель Тихон особо почитаем в РПЦЗ.

Фактически, его канонизация на Соборе РПЦ в 1981 году стала первым шагом на пути к воссоединению РПЦ и РПЦЗ уже в 2007-м. С российской стороны мероприятие организует "Фонд апостола Андрея Первозванного".

По ряду исторических причин, святителя Тихона многие знают как самого "антисоветского патриарха". Однако на деле всё несколько сложнее.

Да, противостояние Патриархии и революционной советской власти имело место быть. Более того, была так называемая "анафема на советскую власть". Хотя если прочитать текст анафемы, то самого словосочетания "власть Советов" или "власть большевиков" там не встречается.

Анафема накладывается на тех, кто "гонение воздвиг на истину Христову, явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани".

Что касается непосредственно советской власти, то Тихон хоть и выступал с ее резкой критикой, всё же ее признавал и пытался увещевать: "Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась Божиим слугой, на благо подчиненных и была "страшна не для добрых дел, а для злых" (Рим. 13, 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещевания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры, обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани".

Однако и этих слов и намеков хватило, чтобы со стороны большевиков инициировать судебный процесс в отношении Святителя. И здесь нужно понимать контекст истории. По большому счету, большевиков в первые годы после революции и во время Гражданской войны всё мировое сообщество, да и часть общества российского воспринимали как временное явление, которое очень скоро будет от власти устранено.

Но оказалось, что эта власть надолго и с ней нужно как-то жить. А на том же Тихоне лежала ответственность за судьбу Русской церкви.

Помимо собственно гонений со стороны советской власти в эти же годы в активную фазу вошел "обновленческий раскол". Обновленцы, кстати, с советской властью взаимопонимание нашли очень легко. Что, правда, впоследствии им не очень помогло, и к середине прошлого века они как религиозное движение исчезли практически полностью.

Но в данном случае мы не про них, а про патриарха Тихона, который в рамках судебного процесса и после него сделал ряд заявлений уже просоветского характера.

Например, в заключительном слове на суде Святитель заявил: "Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как то: обращение по поводу Брестского мира в 1918 году, анафемствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 году.

Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном заключении Верховного суда. Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне советской власти не враг".

В 1924 году в "Известиях" выходит статья Патриарха, в которой, в том числе, есть и такие строки: "Передайте советскому правительству и Президиуму ЦИК СССР глубокую благодарность как от меня, так и от моей паствы за такое милосердное отношение к моей деятельности. Правительство может быть вполне уверено, что оно найдет во мне лояльного гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти".

В обнародованных в 1991 году "Актах патриарха Тихона" есть еще боле недвусмыслеленные соображения о взаимоотношениях Церкви и новой власти: "Церковь возносит молитвы о стране российской и о советской власти".

Понятно, что первосвятитель не воспылал горячей любовью к большевикам, равно как и эти слова о лояльности не были продиктованы опасениями за собственную жизнь. Тихон защищал вверенную ему Собором Церковь. И кто знает, как повернулась бы судьба РПЦ в России, если бы не эта его публичная позиция.

Так или иначе, Тихон и канонизированные новомученики, пострадавшие от действий революционных властей, стали теми компромиссными фигурами, которые создали поле для диалога между РПЦ и РПЦЗ. Что, в общем-то, косвенно подтверждает и правильность канонизации святителя Тихона, и дополнительно объясняет его роль в истории России. С США его также связывает многое — и не только почитание в РПЦЗ.

Будучи архиепископом, в конце XIX и начале XX века владыка Тихон активно развивал православную жизнь в США. Служение его было миссионерским. Как отмечают историки, "из своего источника на острове Кадьяк Православие в Америке распространялось все шире и шире — от Аляски к Калифорнии, к Техасу и Флориде.

Свидетельством этому явился перенос центра Американского православия — епископской кафедры — из Ситки в Сан-Франциско. Этот период истории тесно связан с трудами архиепископа Тихона, будущего патриарха Московского и всея Руси. Более того, святитель был активным организатором первого Собора епископов, священников и мирян Американской церкви, который должен был состояться в 1905 году, но состоялся в 1907-м "по недостатку средств".

Именно поэтому, кстати, Тихон также почитаем и в Православной церкви в Америке (ПЦА). Комментируя скорый приезд мощей святителя, иерей ПЦА Майкл Стивенс заявил: "Я могу сказать лишь одно — лично я приеду преклонить колени перед мощами Патриарха Тихона и воздать ему благодарность. Надеюсь, наши прихожане сделают то же самое. В любом случае, Патриарх Тихон известен в США за пределами православного канона и наша набожная нация, уверен, оценит столь значительное для воцерковленного мира событие". То есть, американский православный священник считает, что к мощам подойдут поклониться не только православные американцы, но и многие другие христиане, из других конфессий.

Сам патриарх Тихон об Америке, служа там, отзывался следующим образом: "Своим духовным богатством, истиною, светом и радостью мы должны поделиться с другими, не имущими этих благ. И долг сей лежит не только на пастырях и миссионерах, но и на мирянах, ибо Церковь Христова, по мудрому сравнению святого апостола Павла, есть тело, а в жизни тела принимает участие каждый член…

Так и мы молимся Господу, чтобы Он послал стране сей изобилие плодов земных, благорастворение воздухов, дожди и ветры благовременны и сохранил ее от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной брани".

В общем, понятно, что к мощам святителя придут поклониться самые разные люди. И здесь уже интересна реакция нашей российской "прогрессивной общественности", которая либо этого "не заметит", либо начнет рассказывать про то, что это толпы американских "реднеков" и прочего "быдла" пришли.

Такая реакция, по крайней мере, у этих деятелей была на поклонение российских прихожан поясу Богородицы.

Но вот в чем штука, учитывая слова священника ПЦА, к мощам пойдут представители вообще практически всех слоев американского общества: и потомки белоэмигрантов, которых полно в РПЦЗ, и молодое студенчество, и ученые, которые имеют место в ПЦА, и много кто еще.

При этом свести всё к "антисоветчине" не получится ровно потому, что к мощам святителя люди пойдут по самым разным причинам и вне политического контекста, то есть представить это паломничество как "последний вздох России, которую мы потеряли", тоже не очень получится. Хотя бы потому, что мощи святителя приедут из Москвы, из сердца, так сказать, "Мордора". И американцы этот приезд уже воспринимают с должным почтением. Не только потомки белоэмигрантов, но и прихожане ПЦА самых разных национальностей.

При этом ПЦА, стоит напомнить, получила свою церковную независимость, автокефалию, именно от РПЦ. В общем, мощи Тихона и их приезд в Штаты не получается свести к политике просто никак. Да, оно, впрочем, и верно.

Сам Святитель в своих публичных воззваниях всегда подчеркивал аполитичность Церкви, которая только потому и остается моральным авторитетом, что не замыкается на узкопартийных и узкогосударственных интересах.