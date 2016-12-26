Начинай сначала: Либералы остались без единого кандидата

Судя по всему, либеральная оппозиция вновь отказывается от выдвижения единого кандидата. Это стало понятно по результатам прошедшего в Петербурге круглого стола "Открытой России", на котором обсуждалась президентская кампания 2018 года. Ни Алексей Навальный, ни Григорий Явлинский не будут сниматься в пользу другого.

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В итоге сошлись на том, что у оппозиции будет два кандидата — и Навальный, и Явлинский. Соответственно, и в выборах будут участвовать оба. Об этом в беседе с "Независимой газетой" сообщил координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Таким образом, заседавшие за круглым столом пришли к выводу, что "призывы к снятию оппонента вряд ли приведут к чему-то, кроме очередной склоки". Как отметил Пивоваров, теперь важно, "чтобы между ними был заключен своего рода пакт о ненападении".

Какую-то общую позицию оппозиция так и не выработала: понятно, что все выступают за поддержку "своих кандидатов". При этом, как заявили Дмитрий Гудков и сопредседатель отделения "Парнас" в Петербурге Наталья Грязневич, при нескольких кандидатах шансы на второй тур могут возрасти.

Хотя данное рассуждение и входит в азы избирательной политтехнологии, но работает оно, по сути дела, для двух ситуаций, отмечает "Независимая газета". Или тогда, когда кандидаты представляют множество разных политических сил. Или в том случае, если какой-то электоральный сектор очень большой, но разнообразный. Напомним, что избирателя либеральной оппозиции массовым считать никак нельзя.

Между тем директор Школы Гражданского лидерства Олег Козловский в ходе дискуссии объявил, что кандидату от оппозиции надо добиваться второго места по результатам голосования, и не более того. По его словам, все понимают, что на этих выборах судьба страны решаться не станет, так что президентская кампания-2018 — это возможность донесения взглядов оппозиции до избирателей.

Пивоваров надеется на успех — на второй тур выборов или на второе место кандидата от оппозиции. Но это, по его мнению, можно добиться только "мощными и динамичными кампаниями с жесткой риторикой и настоящей борьбой". В противном случае ситуация с "позицией оппозиции" только усугубится.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что круглый стол прошел под эгидой "Открытой России" Михаила Ходорковского. Надо отметить, что некоторые представители "Парнаса" пытаются усидеть на двух стульях, активно сотрудничая и с экс-олигархом.

Пока же, пишет Пивоваров на своей странице в Facebook, президентские выборы надо использовать для "мобилизации сторонников и донесения своей повестки для максимального количества людей".

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, есть аргументы как за выдвижение единого кандидата от оппозиции, так и за то, чтобы их было несколько. Но это имело бы значение только в том случае, если бы оппозиция имела бы хоть какие-то шансы на успех.

Разнообразие кандидатов даст возможность привлечь к оппозиции новых сторонников: если кому-то не по нраву Навальный, то можно ведь проголосовать и за Явлинского, как и наоборот, считает Калачев.

О том, что ни одна из оппозиционных партий не обладает достаточным доверием со стороны потенциальных избирателей и сторонников, говорилось и на прошедшем 17 декабря съезде партии "Парнас". Поэтому, как говорится в принятом на съезде манифесте, надо стремиться к широкой коалиции, а выдвигать на президентских выборах предлагается даже не одного единого кандидата, а сразу трех.

Перед съездом, напомним, из партии вышли несколько оппонентов Михаила Касьянова. И в каком качестве "Парнас" будет участвовать в избирательной кампании, будут ли эту партию принимать в расчет вообще - вопрос открытый.

По мнению же "яблочника" Сергея Митрохина, можно вести переговоры о едином кандидате от демократов, но это точно не будет Алексей Навальный.

Предложение "Парнаса" вызвало скептическую реакцию у экспертов. По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, ставку надо делать на одного человека, а взяв на себя неподъемную задачу собрать подписи за троих, можно остаться с тем, что никого не зарегистрируют вовсе.

Расколы среди оппозиции свидетельствуют о том, что в данный момент ей нечего сказать гражданам, но необходимо рефлексировать и как-то жить в этой ситуации. Для объединения необходима реальная альтернативная повестка дня. Создать ее своими силами оппозиция не может.