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Автор Антон Куликов

"Руки прочь от Украины": как в России почтили память Немцова

Политика » Партии

В воскресенье в России прошли акции, посвященные памяти Бориса Немцова, который был убит 17 февраля 2015 года. Очевидно было, что шествиям и митингам постараются придать политический окрас. И тому есть причина.

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Марш памяти Немцова в Москве. Фото: twitter. com/MobCounter2015

Акции прошли в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже и ряде других российских городов. Наибольшее внимание было приковано к российской столице — просто потому, что в Москве приходит гораздо больше людей.

В этот раз организаторы заявили 30 тысяч участников, которые должны были пройти по бульварам в центре города. Акция должна была начаться в 14:00 по московскому времени, но по факту произошло это позже. Но об этом чуть ниже.

В общем, заранее было известно, что мероприятие станет даже не столько данью памяти Бориса Немцова, сколько политической акцией. Объяснение тому довольно простое — собрать действительно заметное количество людей по другим поводам российские либералы ныне не в состоянии. А потому участники шествия попытались извлечь из происходящего максимум — в смысле демонстрации своих предпочтений.

Уже с начала сбора участников было заметно большое число флагов с партийной символикой — "Парнаса", "Яблока", движения "Солидарность", "Партии 5 декабря" и других. Мелькали даже желтые флаги "Открытой России" Михаила Ходорковского. В сопровождении охранников на акцию явился лидер "Парнаса" Михаил Касьянов, которого почти сразу же облили зеленкой. Напавшего на лидера "Парнаса" задержали. Это происшествие стало едва ли не единственным серьезным инцидентом на мероприятии.

К слову, в этом году на московскую акцию не пускали людей с украинскими флагами (хотя на акции в Санкт-Петербурге они были). Зато без проблем прошли несколько человек с флагами крымских татар.

Ну а поскольку мероприятие было политическим, то и лозунги были соответствующие: "Россия без Путина", "Долой власть чекистов", "Не забудем, не простим" и т. п. Собственно, старт колонны и задержался из-за того, что организаторы возжелали вынести в первые ряды транспарант с лозунгом "Путин — это война". На что полицейские резонно указали, что тема шествия, вообще-то, не про то. В итоге транспарант сменили на запасной, про "хватит угрожать и воевать".

Помимо сторонников либеральных организаций, в числе участников акции была замечена группа националистов. У них была своя повестка: "Слава России", "Вперед, вперед национализм" и т. п. Еще один участник марша сообщал всем окружающим, что "Навальный — наш президент". Украину тоже поддержали, скандируя лозунг про "руки прочь". В общем, каждый старался как мог…

К слову сказать, заявленных 30 тысяч участников собрать не удалось, что бы там ни говорил Михаил Касьянов (который насчитал ровно столько, сколько заявили организаторы). По данным столичной полиции, в шествии приняли участие около пяти тысяч человек.

Блогер Дмитрий Пучков сказал "Правде.Ру", что цель почтить память Немцова организаторы перед собой и не ставили. "Есть задача — устроить политическую акцию. Тем же самым занимался гражданин Немцов при жизни, участвуя во всяких "стратегиях-31" и прочем бреде. Именно для этого складывают цветочки на мосту. Никто же не ходит на кладбище — надо тусоваться на мосту, устраивать там какие-то истерики. Именно для этого надо устраивать марши, это политическое занятие", — считает он.

А по мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, в этом и заключается проблема российских либералов, которые подобным поведением сами себя топят. В запретах же политических лозунгов он смысла не видит.

"Зачем запрещать рассказы о том, что они за Украину, что "Крым нужно вернуть" и т. д.? Они тем самым только себе снижают рейтинг, поэтому пусть пишут, что хотят. Чем откровеннее напишут, что у них на душе, тем они больше будут маргиналами, тем больше их народ остальной будет не любить. Поэтому какой смысл что-то им запрещать?", — сказал эксперт "Правде.Ру".

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