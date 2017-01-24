"Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США

Отношение российских либералов к президенту США Дональду Трампу, мягко говоря, скептическое. Инаугурация стала еще одним поводом для стенаний на тему, что же теперь будет.

Фото: AP

Вот что по этому поводу написал лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов на своей странице в "Фейсбуке": "45-ый президент США вступил в должность на фоне грандиозных скандалов. Впервые в истории страны президента подозревают в том, что его приход к власти связан с мошенническими действиями другой страны, и спецслужбы которой якобы имеют на него компромат. В кампании против него участвуют не только его оппоненты из Демократической партии, но и однопартийцы-республиканцы. В Конгрессе вполне может возникнуть коалиционное большинство, способное блокировать возможные одиозные инициативы нового президента".

"Но кажется, что Дональд Трамп рассчитывает всерьез, что простой американец, близко к сердцу воспринявший его популистскую риторику, поможет ему в этой борьбе. Похожим образом завоевывал поддержку народа Владимир Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию. В этом случае Трамп, как и Путин, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений", - считает Михаил Касьянов.

Далее, по его словам, развернется борьба между двухсотлетней американской демократией с ее системой сдержек и противовесов и "вождистским популизмом нового президента".

"Исход этой борьбы совсем не ясен", - завершает свой анализ лидер "Парнаса".

Вот такой поворот... Вообще говоря, Михаил Михайлович поставил под сомнение сразу несколько считавшихся незыблемыми фактов об американской демократии. Ну, например, что это такая система, где появление "такого как Путин", в принципе невозможно, убеждали отечественные либеральные публицисты и политики.

И избиратели в США - люди настолько ответственные, что никогда и ни за что. А тут такой афронт - оказывается, "простые американцы" люди весьма неискушенные и весь опыт двухсотлетней демократии можно смело списывать. Здесь, наверное, неуместно будет напомнить о столь любимой среди российских борцов с режимом теме насчет "быдла", которое постоянно мешает креативному классу сделать жизнь лучше. Или уместно?

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский тоже не ждет от Трампа ничего хорошего. По его мнению, политика Трампа в отношении России будет "гораздо тупее, жестче и резче, чем была бы у Клинтон". Основные надежды основатель "Яблока" также связывает с американской политической системой, которая "не позволит президенту особо разгуляться".

Бывший председатель партии "Демократический выбор" Владимир Милов также настроен крайне критически по отношению к президенту США. По его мнению, именно американские президенты виноваты в том, что происходит в России.

"В 2000-м, когда в Америке президентские выборы выиграл Буш, многие точно так же похихикивали и отмахивались - а, да что такого, подумаешь выиграл какой-то дурачок, сегодня республиканец завтра демократ, главное что в Америке стабильная система передачи власти, а это все не имеет значения. Реальность состояла в том, что именно Буш и окружавшие его неоконсерваторы со своим отношением "Да неважно что там в России происходит, главное что это уже не Советский Союз" полностью запустили нашу раковую опухоль авторитаризма, всячески Путину потакали, и спохватились только тогда, когда Путин произнес Мюнхенскую речь - в то время у нас уже был выплачен внешний долг и был Стабфонд в $100 млрд", - пишет он на своей странице в "Фейсбуке".

У Буша был шанс создать "Новый Мировой Порядок" (так в тексте - прим.), но он его упустил. "Вместо этого он втянулся в бесперспективную бойню в Ираке, наращивал бюджетный дефицит, проспал ипотечный кризис и так далее", - пишет Милов.

Хотя почему же "проспал"? Может, это и была попытка строительства того самого "Нового Мирового Порядка"? В понимании американской администрации, разумеется. Никто же в Вашингтоне не обещал, что всем от него будет хорошо.

Но это не все. "Сейчас ситуация, честно говоря, на несколько порядков хуже, потому что Буш по сравнению с этим чуваком - Интеллектуал, Светило и Разумный Человек. Нас реально ждет очень сложный период, и на России это прямо отразится", - считает Милов.

За всеми этими причитаниями скрывается еще и озабоченность насчет востребованности. Не секрет, в общем-то, что российские либералы не прочьт при случае козырнуть своей интегрированностью в мировую элиту (фраза принадлежит вышеупомянутому Милову). И в самом деле, звучит ведь "еду в Вашингтон обсуждать санкции против российских пропагандистов" или "меня процитировали на слушаниях в конгрессе". Лишиться этого - что может быть кошмарнее?