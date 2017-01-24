Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Партии
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Антон Куликов

"Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США

Политика » Партии

Отношение российских либералов к президенту США Дональду Трампу, мягко говоря, скептическое. Инаугурация стала еще одним поводом для стенаний на тему, что же теперь будет. 

358615.jpeg
Фото: AP

Вот что по этому поводу написал лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов на своей странице в "Фейсбуке": "45-ый президент США вступил в должность на фоне грандиозных скандалов. Впервые в истории страны президента подозревают в том, что его приход к власти связан с мошенническими действиями другой страны, и спецслужбы которой якобы имеют на него компромат. В кампании против него участвуют не только его оппоненты из Демократической партии, но и однопартийцы-республиканцы. В Конгрессе вполне может возникнуть коалиционное большинство, способное блокировать возможные одиозные инициативы нового президента". 

"Но кажется, что Дональд Трамп рассчитывает всерьез, что простой американец, близко к сердцу воспринявший его популистскую риторику, поможет ему в этой борьбе. Похожим образом завоевывал поддержку народа Владимир Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию. В этом случае Трамп, как и Путин, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений", - считает Михаил Касьянов. 

Далее, по его словам, развернется борьба между двухсотлетней американской демократией с ее системой сдержек и противовесов и "вождистским популизмом нового президента".

"Исход этой борьбы совсем не ясен", - завершает свой анализ лидер "Парнаса".

Вот такой поворот... Вообще говоря, Михаил Михайлович поставил под сомнение сразу несколько считавшихся незыблемыми фактов об американской демократии. Ну, например, что это такая система, где появление "такого как Путин", в принципе невозможно, убеждали отечественные либеральные публицисты и политики.

И избиратели в США - люди настолько ответственные, что никогда и ни за что. А тут такой афронт - оказывается, "простые американцы" люди весьма неискушенные и весь опыт двухсотлетней демократии можно смело списывать. Здесь, наверное, неуместно будет напомнить о столь любимой среди российских борцов с режимом теме насчет "быдла", которое постоянно мешает креативному классу сделать жизнь лучше. Или уместно?

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский тоже не ждет от Трампа ничего хорошего. По его мнению, политика Трампа в отношении России будет "гораздо тупее, жестче и резче, чем была бы у Клинтон". Основные надежды основатель "Яблока" также связывает с американской политической системой, которая "не позволит президенту особо разгуляться".

Бывший председатель партии "Демократический выбор" Владимир Милов также настроен крайне критически по отношению к президенту США. По его мнению, именно американские президенты виноваты в том, что происходит в России.

"В 2000-м, когда в Америке президентские выборы выиграл Буш, многие точно так же похихикивали и отмахивались - а, да что такого, подумаешь выиграл какой-то дурачок, сегодня республиканец завтра демократ, главное что в Америке стабильная система передачи власти, а это все не имеет значения. Реальность состояла в том, что именно Буш и окружавшие его неоконсерваторы со своим отношением "Да неважно что там в России происходит, главное что это уже не Советский Союз" полностью запустили нашу раковую опухоль авторитаризма, всячески Путину потакали, и спохватились только тогда, когда Путин произнес Мюнхенскую речь - в то время у нас уже был выплачен внешний долг и был Стабфонд в $100 млрд", - пишет он на своей странице в "Фейсбуке".

У Буша был шанс создать "Новый Мировой Порядок" (так в тексте - прим.), но он его упустил. "Вместо этого он втянулся в бесперспективную бойню в Ираке, наращивал бюджетный дефицит, проспал ипотечный кризис и так далее", - пишет Милов. 

Хотя почему же "проспал"? Может, это и была попытка строительства того самого "Нового Мирового Порядка"? В понимании американской администрации, разумеется. Никто же в Вашингтоне не обещал, что всем от него будет хорошо.

Но это не все. "Сейчас ситуация, честно говоря, на несколько порядков хуже, потому что Буш по сравнению с этим чуваком - Интеллектуал, Светило и Разумный Человек. Нас реально ждет очень сложный период, и на России это прямо отразится", - считает Милов.

За всеми этими причитаниями скрывается еще и озабоченность насчет востребованности. Не секрет, в общем-то, что российские либералы не прочьт при случае козырнуть своей интегрированностью в мировую элиту (фраза принадлежит вышеупомянутому Милову). И в самом деле, звучит ведь "еду в Вашингтон обсуждать санкции против российских пропагандистов" или "меня процитировали на слушаниях в конгрессе". Лишиться этого - что может быть кошмарнее? 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Изобретения
Ученые изобрели "напалм наоборот"
Мир
Трампа тянут к "нобелевке" через Карабах
Партии
"Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Сейчас читают
Times: США заставили Британию молчать о ракетно-ядерном ЧП
Мир
Times: США заставили Британию молчать о ракетно-ядерном ЧП Видео 
Лики войны: Красный Мюрат
Россия
Лики войны: Красный Мюрат
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
Другие
Судьба русских в Киргизии: погромы и перспективы
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Кто сорвет инаугурацию Трампа
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Наука и техника
Российские ученые почти научились читать мысли
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Юрий Носовский Ученые изобрели "напалм наоборот" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трампа тянут к "нобелевке" через Карабах Дмитрий Нерсесов Александр Широкорад Безъядерная Гренландия — новая сказка Андерсена Александр Широкорад
Комментарии
Филипп Новиков "Трамп - это Путин": Почему российских демократов так пугает президент США
Ольга Берлякова После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
счастливчик здоровый Шикарные отели и проститутки: Бельгийские полицейские знают толк в жизни за казенный счет
счастливчик здоровый Китай прикрывает тыл России - мнение
Слава Хижкин Украина: Маразм наперегонки
Слава Хижкин Китай прикрывает тыл России - мнение
Змий Зелёный Китай прикрывает тыл России - мнение
vkontakte_306570386 "Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Владимир Семухин(Facebook) В США делят премию за урегулирование конфликта в Закавказье
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?