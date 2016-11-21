Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма

Среди российских либералов вновь вспыхнули жаркие дискуссии относительно Крыма. Причем страсти настолько накалились, что такое впечатление, будто дискутирующие вот-вот кинуться друг на друга. Причем не в "Фейсбуке", а в реальности.

Началось все с того, что Михаил Ходорковский на своей странице в вышеупомянутой социальной сети в очередной раз поделился радостью относительно недавно принятого манифеста "Открытой России".

Запись прокомментировал бывший замглавреда "Московского комсомольца" Айдер Муждабаев, который ныне ведет борьбу за права крымских татар в Киеве - в тамошнем ее понимании, разумеется.

Интересовало его отношение организации Ходорковского к так называемой "аннексии Крыма" и собирается ли "Открытая Россия" полуостров "вернуть" Украине. Судя по комментарию Муждабаева, это главный вопрос, которым должна заниматься российская либеральная оппозиция.

Ходорковский в ответ сообщил о понимании желания Муждабаева, дабы Крым был главным вопросом для российского общества, а "единственным решением - его возвращение Украине".

"Но это не так. Российское общество хочет решать другие проблемы. Чтобы их решить мы объединяемся невзирая на различия по многим вопросам, которые общество считает второстепенными. Решение же, в случае победы демократических сил, может быть только путем демократической процедуры или войны. Война нам всем не нужна", - сообщил экс-олигарх (орфография и пунктуация всех цитат сохранены - прим.).

"Демократическое правительство будет работать с обществом и Украиной пытаясь найти компромисс. Никаких решений, вопреки позиции граждан не будет. И, на сколько я знаю, разумное большинство в Украине провоцировать конфликт по этому вопросу тоже не станет. Пусть крымчане строят жизнь, как хотят", - сообщил далее Ходорковский.

Далее последовала активная дискуссия с участием других заинтересованных граждан. "Фэйсбучная переписка между Айдером Муждабаевым и Михаилом Ходорковским еще раз продемонстрировала, что значительная часть российской оппозиции по-прежнему отвергает аксиому: демократическая Россия и оккупированный Крым - несовместимы. Фундамент нового государственного устройства России должен быть полностью очищен от мин преступного прошлого", - резюмировал Гарри Каспаров.

"Правда.Ру" ранее обращала внимание на то, что в стане несистемной либеральной оппозиции все заметнее становится раскол. Михаил Ходорковский явно настроен играть ведущую роль, но согласны с этим далеко не все. Нынешняя бурная дискуссия с переходом на личности еще одно тому свидетельство.

Хотя, надо заметить, что экс-олигарх и ранее достаточно уклончиво говорил о статусе Крыма, явно не стремясь брать на себя какие-либо обязательства (пусть даже гипотетические).

Собственно, вопроса о статусе Крыма и Севастополя как такового в российском обществе не существует. Напомним, эта тема поднималась во время избирательной кампании на выборах в Госдуму партиями "Яблоко" и "Парнас". Причем первой скорее в духе Ходорковского. А второй - в каспаровско-муждабаевском стиле.

Актуальность обоих вполне наглядно продемонстрировал провал этих партий на выборах.

К слову, не перестаешь удивляться, с какой серьезностью обсуждаются вопросы, повлиять на решение которых участники столь горячих дискуссий вообще не в состоянии.

Но даже если гипотетически представить - вот получили они власть и первым дело принялись "возвращать Крым". Не важно, сразу же или посредством некой международной конференции с участием всех заинтересованных сторон. Как это будет соотноситься с мнением собственных сограждан? Подавляющее большинство которых считает вопрос о статусе Крыма решенным и не подлежащим пересмотру.

И в их числе, кстати, жители Крыма и Севастополя. Которые, по словам Ходорковского, "пусть строят жизнь как хотят". Они и строят - вместе с соотечественниками из других регионов России. Без оглядки на то, что кто-то в "Фейсбуке" пытается решить, как им жить дальше.