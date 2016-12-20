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Автор Редакция рубрики "Политика"

После развала: Оппозиция ищет "своего" кандидата в президенты

Политика » Партии

На съезде 17 декабря члены "Парнас"  одобрили манифест партии. В нем говорится о стремлении к широкой коалиции на выборах президента России и муниципальных выборах 2017 года в Москве. Партия намерена преодолеть раскол как внутри себя (в пятницу ее покинула треть руководства), так раздробленность либерального движения в России в целом.

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источник Pravda.Ru

Кандидата в президенты от такой коалиции будут подбирать с прицелом на то, что в случае победы он проведет широкую реформу управления и через два года сложит полномочия, поясняют в "Парнас".

Как следует из манифеста, ни одна политическая сила не обладает достаточным доверием со стороны потенциальных избирателей и сторонников, так что необходимо объединить усилия. В партии рекомендуют выдвигать на президентские выборы не единого кандидата, а сразу трех, причем с единым штабом. Такая стратегия, как сказано в документе, наиболее эффективна.

В случае, если в допуске откажут всем троим, выборам объявят бойкот, а если зарегистрируют, то стартует командная кампания, а перед голосованием два кандидата снимутся.

Председатель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин считает, что можно вести переговоры о едином кандидате от демократов, но это точно не будет Алексей Навальный: "Он скорее кандидат от националистов".

Другие эксперты со скепсисом относятся к предложению. По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, ставка необходимо делать на одного человека, а взяв на себя неподъемную задачу собрать подписи за троих, можно остаться с тем, что никого не зарегистрируют вовсе, сообщает "Независимая газета".

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев так прокомментировал манифест: "Одно дело выдвигаться, чтобы продемонстрировать стране мировоззренческие ценности, а другое — делить шкуру неубитого медведя". По словам Калачева, "парнасовцы" таким образом страхуются от будущего разгрома оппозиции на выборах, играют на опережение: "Всегда можно сказать, что мы были правы, но нас никто не послушал".

Расколы, сменяющиеся объединением несистемной оппозиции нужны ей, чтобы создать иллюзию движения. Напомним, недавно член федерального политсовета "Парнаса" Андрей Пивоваров заявил на съезде, что партия находится в глубоком кризисе, и назвал "катастрофой" выход из нее части членов.

Накануне съезда из партии вышел заместитель председателя партии Илья Яшин. По его словам, партию покинула примерно треть членов политсовета, в том числе Николай Сорокин, Тамара Лежнина, Надежда Митюшкина, Игорь Харичев, Вадим Прохоров, а также порядка 10 руководителей региональных организаций, включая Новосибирск, Кострому, Иваново, Тверь.

Сейчас же, спустя несколько дней после заявлений о кризисе, в партии снова заговорили об объединении. Эксперты объясняют такие "колебания" тем, что свое противостояние с властью "несогласные" рассматривают уже не в актуально-политическом, а политико-апокалиптическом контексте. "Режим", по их мнению, должен пасть, в результате образуется вакуум власти, и оппозиции нужно готовиться его заполнить.

Однако призывы объединиться, наступить на горло амбициям ради общей цели едва ли могут стать руководством к действию, потому что настоящих условий для объединения нет.

Расколы среди оппозиции свидетельствуют о том, что в данный момент ей нечего сказать гражданам, но необходимо рефлексировать и как-то жить в этой ситуации. Для объединения необходима реальная альтернативная повестка дня. Создать ее своими силами оппозиция не может.


"Оппозиции очень трудно объединиться в условиях нулевого рейтинга"
Темы Яблоко Парнас Михаил Касьянов Алексей Навальный
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