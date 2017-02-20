Ходорковский в предвкушении российской смуты

В минувшую субботу прошла учредительная конференция подмосковного отделения движения "Открытая Россия". Это десятое отделение, созданное структурами Михаила Ходорковского. На достигнутом в "Открытой России" останавливаться не собираются: в планах на ближайшее время открытие отделения еще в четырех российских регионах.

Михаил Ходорковский. Архивное фото

"Осчастливить" подопечные экс-олигарха собираются Владимирскую и Нижегородскую области, а также Краснодарский край и Удмуртию. Сейчас отделения "Открытой России" действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Тверской, Иркутской и Ростовской областях, в Татарстане, Чувашии и Башкирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о конференции организации Михаила Ходорковского, на которой было объявлено об учреждении движения, названного "общественно-сетевым". О какой-либо формализации ее деятельности речь не идет — во всяком случае, пока. Для регистрации партии требуется не менее 500 человек и отделения в 43 российских регионах. По количеству участников организация экс-олигарха уже соответствует, по числу отделений в регионах — нет. Но судя по активности "Ходорковского и Ко", с этим проблем не будет.

Вообще говоря, в движении заявлено аж семь направлений деятельности. Как сообщает "Независимая газета" со ссылкой на исполнительного директора "Открытой России" Тимура Валеева, сейчас уже работают три: правозащита, юридическая помощь и Центр по защите материнства и детства. Практически готов проект про противодействию пропаганде в СМИ, но запуск его отложен из-за болезни Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Есть еще два отдельных проекта — по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты и "Вместо Путина", на сайте которого развлекаются фантазиями насчет альтернатив президенту России.

И сам Михаил Ходорковский, и его окружение ранее неоднократно объявляли, что цель "Открытой России" не в участии в политической борьбе, а подготовка к переменам, которые в нашей стране всегда происходят быстро и неожиданно. Но когда таковые произойдут, рассуждают в движении экс-олигарха, уже будут структуры, готовые заполнить вакуум. И это будут структуры "Открытой России". Смахивает на секту — но в движении по этому поводу особо не рефлексируют.

Причем заявлениями о нежелании участвовать в политике Михаил Ходорковский дает понять, что "вроде как" не собирается перебегать дорогу "Яблоку", "Парнасу" или Алексею Навальному. Напротив, члены того же "Парнаса" входят в руководство отделений движения в регионах — например, в Санкт-Петербурге.

О перехвате контроля над либеральными политическими организациями вести речь, конечно, слишком рано. Но работа в этом направлении ведется, и случись что, шансы Ходорковского и Ко будут далеко не самыми плохими. Ценность этих партий — в наличии у них официальной регистрации и возможности участия их кандидатов в выборах разного уровня. Зачем тратить силы и средства на регистрацию новой структуры в Минюсте, причем с далеко не очевидным результатом?

Впрочем, первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов считает, что как раз об особой эффективности деятельности "Открытой России" речи не идет.

Он напомнил, что экс-олигарх поддерживал на выборах в Госдуму нескольких кандидатов, и в итоге все они провалились. "Понятно, что когда Ходорковский решил заняться общественной деятельностью в России, к нему тут же устремились толпы различных проходимцев, которые стремились его развести на деньги. И главная проблема Ходорковского здесь в том, что ему, не находясь в России, мне кажется, сложно понять, кому можно давать деньги, от кого будет толк, а кому деньги давать бессмысленно: их просто украдут и никакого эффекта не будет", — сказал эксперт "Правде.Ру", добавив, что "на этом Ходорковский и споткнулся".

"С одной стороны, ему хочется продолжать этот процесс, и он наверняка будет продолжать вкладывать деньги в такого рода институты. Но внятно их контролировать, сделать действительно серьезной частью политического процесса в России вряд ли получится. Мне кажется, попытка управления из Лондона не окажется серьезной и актуальной", — отметил Константин Симонов.

Профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков считает, что экс-олигарх продолжает работу в том же направлении, что и раньше. Эксперт считает, что это своеобразный подход к гражданскому обществу в России, которое, "по замыслу Ходорковского, должно противостоять власти во всем".

"Но мне кажется, что в этом смысле затея контрпродуктивна, она не даст никакого результата. Хотя какие-то отдельные моменты могут быть в этой деятельности, с точки зрения Ходорковского, эффективны. Но в целом в России — достаточное количество системных некоммерческих организаций, которые представляют российское гражданское общество. И они способны решать задачи российских граждан значительно эффективней именно во взаимодействии с властью, а не в противостоянии с ней", — сказал политолог "Правде.Ру".

По его мнению, "по-прежнему расчет на то, что получится создать некую несистемную оппозицию". "Но на мой взгляд, это бесперспективная затея", — заключил Леонид Поляков.