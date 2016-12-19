Михаил Ходорковский: От "человека с рублем" к "демшизе"

Михаил Ходорковский. Архивное фото

Три года назад президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что Михаил Ходорковский обратился с прошением о помиловании. Глава государства сказал тогда, что указ будет подписан в ближайшее время.

На следующий день, 20 декабря 2013 года, Михаил Ходорковский был освобожден из карельской колонии, доставлен в Петербург, откуда вылетел в Берлин.

Спустя пару дней, на пресс-конференции в столице Германии экс-олигарх объявил, что не планирует участвовать в политике. «Я не собираюсь заниматься политической деятельностью, о чём написал в письме президенту. Борьба за власть - это не моё», - отметил экс-глава ЮКОСа.

Впрочем, довольно было скоро стало понятно, что "человек с рублем" (так называлась книга, которую Ходорковский написал совместно с партнером по ЮКОСу Леонидом Невзлиным в 1990-е), выполнять это обещание не намерен.

В мае 2014 года экс-олигарх заявлял о некой "сделке с Путиным", обязательства по которой истекают в августе того же года, когда заканчивался срок его заключения: "В любом случае в августе он должен был бы меня освободить. Таким образом, обязательство не заниматься политикой и заниматься своими детьми действует только в эти месяцы досрочного освобождения".

Свое заявление на пресс-конференции в Берлине Ходорковский в интервью одной из российских газет в сентябре 2014-го прокомментировал так: "Я этого не говорил и свои слова на эту тему помню. Я обещал, что, если меня выпустят до срока, который подходил 24 августа 2014 года, это оставшееся время я посвящу своей семье".

"Я не заинтересован заниматься политической борьбой, но я не говорю, что не буду. Более того, когда меня приехали депортировать в Германию, я спросил у этих людей: вы понимаете, что я не буду сидеть тихо? Они сказали, что они это понимают. То есть у нас с Владимиром Владимировичем Путиным на этот счет имеется полное взаимопонимание", - объяснил метаморфозу бывший предприниматель.

То, что в декабре 2013 года его слова были восприняты как отказ от политической деятельности, с точки зрения экс-олигарха проблемой не является. Точнее сказать, не является проблемой для него самого. Ну а что на сей счет думают другие, исключительно их трудности...

Тем более, что в той среде, где Михаил Ходорковский до ареста в 2003-м был не последним человеком, отказ от взятых на себя обязательств хоть и считался поступком неблаговидным, но не был чем-то из ряда вон выходящим. Главное, как обосновать. С точки зрения экс-олигарха, объяснение вышло вполне убедительным.

К слову, в сентябре 2014 года он объявил о готовности побороться за президентский пост в России. По его словам, он мог бы занять должность главы государства, когда возникнет необходимость "провести конституционную реформу, главным в которой является перераспределение президентской власти в пользу суда, парламента и гражданского общества".

За три года Михаил Ходорковский успел начать множество проектов. Впрочем, многие из них так и не были реализованы.

Например, в апреле 2014 года по инициативе экс-олигарха в Киеве прошел конгресс "Украина - Россия: диалог". В ходе выступления Михаил Ходорковский пообещал украинской столице роль "центра славянского мира". Насколько Киев к этому близок, в комментариях не нуждается.

Вообще говоря, с диалогом не заладилось. Экс-олигарх быстро утратил интерес к этой теме, занявшись воссозданием "Открытой России". Изначально эта структура не имела какого-либо официального оформления, не обладала юридическим статусом.

По словам бывшего владельца ЮКОСа, она должна была стать некой площадкой для специалистов с альтернативными взглядами на развитие страны. Предполагалось, что "Открытая Россия" создаст защищенный механизм сбора финансирования под решение общих задач и обеспечит работу обучающих программ, например, по выборам.

Понятно, впрочем, единственным источником финансирования "защищенного механизма" является сам Ходорковский.

А в ноябре 2016 года "Открытая Россия" была преобразована в общественное движение. С задачей "готовить перемены".

Михаил Ходорковский является частым гостем на мероприятиях, которые организуют европейские и американские политические структуры (вроде Европарламента), партии и фонды. Едва ли, конечно, его воспринимают как человека, способного повлиять на политическую ситуацию в России. И точно также открытым остается вопрос, насколько в нем видят "лидера оппозиции".

Здесь стоит отметить и тот факт, что значительная часть российских либералов сейчас воспринимает Ходорковского с плохо скрываемым раздражением. Наиболее явно оно проявилось в ходе думской избирательной кампании, когда кандидаты, поддержанные бывшим олигархом, соперничали в некоторых избирательных округах с кандидатами "Яблока" и "Парнаса". Напомним, что и разного рода форумы сторонники и критики Ходорковского из числа отечественных либералов стараются ныне проводить отдельно.

Порой заявления экс-олигарха наталкивают на подозрения о его неуклонном движении в сторону "демшизы". Сам Михаил Ходорковский неоднократно подчеркивал, что "режим" обладает достаточной устойчивостью, рассчитывать на его "падение" в ближайшей перспективе не приходится, но сам он готов к долгой игре.

Вопрос заключается в том, каким видит конечный результат своей деятельности экс-олигарх. Реальный, а не декларируемый. Да, о Ходорковском говорят, но про какое-либо его влияние на политические процессы в России речи не идет. И нет оснований считать, что таковое когда-нибудь появится.