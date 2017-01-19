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Автор Олег Артюков

Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия

Политика » Партии

Год назад "Правда.Ру" направила главе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову обращение с просьбой дать оценку высказываниям некоторых представителей правозащитного сообщества и оппозиционных деятелей. И вот что из этого получилось...

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Глава СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото

Хотя "получилось" в данном случае слово не совсем правильное. Потому как до сих ничего внятного из совета по правам человека по поводу этого обращения не прозвучало. И невнятного, кстати, тоже.

 Напомним, в январе прошлого года "группа правозащитников" подписала петицию, которая была опубликована на сайте "Конгресса интеллигенции".

В ней они потребовали отставки главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. За "некорректные" и "экстремистиские" высказывания о представителях несистемной оппозиции.

"Факт угроз со стороны главы исполнительной власти субъекта федерации в адрес части гражданского общества России недопустим не только в моральном, но и в правовом отношении. Для оппозиции в демократическом обществе нормально обращать внимание на недостатки экономической политики правительства и критиковать власть", - говорится, в частности, в заявлении.

В совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили о возможности подготовки доклада главе государства, который был бы посвящен высказываниям Рамзана Кадырова и его окружения. А и в самом деле, как же оставить без внимания просьбы столь уважаемых людей...

В свою очередь, "Правда.Ру" обратилась к членам СПЧ с просьбой "проработать" на предмет экстремизма, унижения человеческого достоинства других лиц и высказывания людей, требующих отставки Рамзана Кадырова. Примеры подобных высказываний были приведены в обращении.

Однако реакции на это обращение до сих пор так и не последовало. Несмотря ни на закон "Об обращениях граждан", ни на закон "О средствах массовой информации". Хотя ответ на обращения, согласно требованиям законодательства, должен быть дан в течение месяца.

При этом глава СПЧ Михаил Федотов сполна проявляет активность в других делах. Например, он не остался равнодушным к событиям вокруг бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был задержан при получении взятки.

Едва ли не сразу же после ареста высокопоставленного чиновника, глава СПЧ затребовал предоставления фактов.

"Хочу, чтобы обществу эти факты были представлены, чтобы были показаны все видеозаписи, все расшифровки, "прослушки", общество имеет право знать", - заявил тогда Михаил Федотов.

Собственно, в связи с этим возникает вопрос относительно объективности СПЧ и его главы. Потому как не очень понятно, почему в одних случаях "общество имеет право знать", а в других - тишина уже год... 

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Обращение "Правды.Ру" в Совет по правам человека при Президенте России

 

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