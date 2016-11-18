Россия в топ-10 госдепа. В планах - первое место?

Россия вошла в первую десятку государств по расходам американского госдепартамента. Как следует из ежегодного финансового отчета ведомства, на нашу страну было потрачено 80 миллионов долларов. Много это или мало?

Вообще говоря, в текущем финансовом году американское внешнеполитическое ведомство израсходовало более полумиллиарда долларов. Точнее сказать, 585 миллионов. И Россия не на первом месте. На первом Великобритания, на которую госдеп потратил 176 миллионов долларов. Что в общем, вполне объяснимо, учитывая внимание, которое Вашингтон проявлял к референдуму о выходе Соединенного королевства из Евросоюза. Наша же страна - на шестом.

С другой стороны, не будет новостью напоминание, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и столицах некоторых западноевропейских государств уже не один год продолжаются камлания насчет необходимости противостояния российской пропаганде.

Можно было бы сказать "остается только догадываться, сколько реально тратится на противодействие "российской пропаганде". Но в том-то и дело, что это проблема. Говорится о необходимости "противостояния" много, на разных уровнях, даже создаются некие центры (вроде Центра стратегической коммуникации в Риге) - но сколько на это уходит средств?

Хотя, если судить по продолжающемся стенаниям об эффективности российской пропаганды, возможно два варианта - либо немного, либо расходы крайне неэффективны.

Политолог Владимир Шаповалов в информации об "успехах" России в рейтинге расходов американского госдепартамента не увидел ничего удивительного.

"Основной акцент информационной борьбы за продвижение так называемых "демократических ценностей" делается именно на Россию. С точки зрения, современных американских элит, именно Россия представляет основную угрозу продвижению демократических или американских ценностей", - сказал эксперт "Правде.Ру".

Что касается непосредственно расходов, что здесь есть несколько составляющих, считает он. "Первая из них, это информационная политика. В настоящий момент в условиях достаточно острой фазы российско-американского противостояния информационное давление на Россию существенно увеличилось. Открываются все новые и новые русскоязычные ресурсы, поддерживаются имеющиеся, уже открытые ресурсы в странах Европы, в странах ближнего зарубежья, в самой России. Кстати, достаточно активно, я думаю, идет работа и в России, и в российских регионах, связанная с информационной борьбой против нашей страны", - сказал Владимир Шаповалов.

"Второе направление - поддержка тех или иных политических групп, которые могут себя идентифицировать в качестве сторонников западных ценностей и противников существующего политического режима. Эта борьба, конечно, существенно ограничена в настоящий момент российским законодательством, наличием таких статусов, как иностранные агенты, нежелательные организации. Но, тем не менее, все-таки значительные суммы выделяются на деятельность тех или иных общественных организаций, инициатив, просто каких-то групп", - считает он.

По словам Шаповалова, подобного рода финансирование "может идти по самым разным каналам, включая некоммерческие фонды, и в самых разных формах".

"Насколько эта деятельность может быть признана успешной? Я думаю, результат данных вложений в продвижение американских ценностей в России в настоящий момент нулевой или близкий к тому. Поскольку существует достаточно серьезная консолидация российского общества и российских политических элит вокруг того внешнеполитического и внутриполитического курса, который в настоящий момент ассоциируется с президентом РФ", - подчеркнул политолог.

"Тем не менее, очевидно, что подобного рода усилия не будут прекращаться. И в дальнейшем достаточно большое количество средств выделяется на деятельность в России и против России", - заключил Владимир Шаповалов.