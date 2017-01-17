"Мы многое потеряли": Почему Россия не влияет на чужие выборы и чем это плохо

Почему наши чемпионы не хотят отдавать олимпийские медали? Когда прекратятся огульные обвинения России в существовании "государственной поддержки применения допинга в спорте", влиянии на выборы по всему миру и во всех других грехах? Об этом в прямом эфире говорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина.

— После Нового года опять обсуждали спортивные истории с допингом. Российский бегун, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Максим Дылдин отказался возвращать свою медаль. Он задает резонный вопрос: я сдавал допинг-пробы, и все было нормально, почему восемь лет спустя они стали ненормальные? Уже дошло до предложения отменить вообще все международные соревнования в России. А нужны ли нам в таком случае эти соревнования? И почему наше спортивное руководство продолжает быть милыми и незлобливыми с теми, кто откровенно гнобит наших спортсменов?

— У меня как раз нет никаких особых претензий к нашему спортивному руководству. Что они могут сделать? Здесь — явный случай дискриминации, а от них в данном случае мало зависит.

Единственное, что я могу сказать, что Максим Дылдин молодец, человек поступил принципиально, несмотря на то, что ему грозят всевозможные санкции в виде отлучения от соревнований, дисквалификации и так далее.

Я лично уже давно утратила интерес ко всем этим допинговым сюжетам, потому что прекрасно понимаю: никакого отношения к реальным проблемам допинг-контроля и к спорту это все давно не имеет. Это — исключительно политические факторы, политическая дискриминация. Поэтому нужно просто успокоиться и расслабиться на этот счет, как совершенно справедливо сказал Виталий Мутко: пусть они собирают мочу и не занимаются политикой. Вот и все.

— Тем не менее, ситуация: наш биатлонист побеждает в престижных соревнованиях. А французский биатлонист, который занял восьмое место, начинает рассказывать, как у него болит сердце, что наш спортсмен — мошенник…

— Ну не будем мы участвовать в международных соревнованиях… Единственное, кого это может взволновать — это тех людей, которые не получат какие-то большие деньги. И других, которые их получат. Потому что большой профессиональный спорт, конечно, связан с большими деньгами.

Главное, чтобы спорт развивался именно на национальном уровне и не хирел. Советские спортсмены были прекрасными спортсменами безотносительно их участия в международных соревнованиях, и все это прекрасно понимали. Мне кажется, если уж говорить о какой-то перезагрузке на международной арене, новой американской администрации и так далее, постепенно эти проблемы будут сходить на нет, параллельно с общей разрядкой.

— Все устали уже?

— Я думаю да, потому что все эти проблемы в спорте начались строго в прямой корреляции обострений на международной арене — именно антироссийских дискриминационных проявлений. Надо просто стиснуть зубы и терпеть. Это, конечно, выглядит унизительно, но в данном случае мы ничего не можем сделать, потому что от нас ничего не зависит.

— Но до какой степени, до каких пор надо терпеть? Бывший министр обороны Латвии, такая блондинка в светлом деловом костюмчике, говорит, что Россия потратит сейчас все силы, всерьез займется выборами в Латвии. Та же песня в Литве, Польше, даже в Германии и многих других странах. Во Франции то же самое.

Запад везде видят руку Москвы и русских хакеров. А на самом деле, все очень просто. Проходят те, кто лучше понимает свой народ. Властям пора бы задуматься, почему люди голосуют против них, может надо поменять свою политику, а не делать то, что народ не поддерживает.

— Прежде всего, надо отделять пропаганду от реальной ситуации. Потому что, если почитать российские газеты и посмотреть российские каналы, то складывается такое впечатление, что грядет огромная битва титанов Марин ле Пен против Франсуа Фийона, и там чуть ли не Марин Ле Пен выигрывает первый тур.

На самом деле, Марин Ле Пен сейчас стабильно занимает третье место по все опросам. То есть, она даже не вторая. И Фийон там не первый абсолютно. А фамилию фаворита, который с огромным, почти двойным запасом, отрывом бьет Фийона, не называют российские СМИ вообще. Эммануэль Макрон, бывший министр экономики Франции, левовато-центристский социалист — лидер электоральных симпатий.

Он стойко занимает первое место по всем опросам, Фийон от него отстает с большим отрывом, а на третьем месте — Марин ле Пен. Так что нужно просто смотреть реальные итоги опросов.

Конечно, наши попытки влиять на те или иные выборы западными партнерами очень сильно преувеличиваются.

В Прибалтике Россия практически не влияла все эти 25 лет, мы там никого не поддерживали. К большому сожалению, кстати. Потому что мы потеряли огромное окно возможностей и фактически сдали этот регион американцам просто вчистую. Даже не Европейскому союзу, а именно американцам. Это теперь их вотчина. Мы там ничего не делали.

А единственная наша попытка вмешаться в прибалтийские выборы не привела ни к чему. Деньги просто были потрачены, они до кандидата не дошли. Российский стиль влияния на чужие выборы — попилить деньги. Поэтому все эти рассказы — в пользу бедных.

То же самое — с Марин Ле Пен, если и были выделены какие-то деньги на ее поддержку, до нее они не дошли. Тут есть свои, так сказать, интересанты.

— Тем не менее, даже в Эстонии проамериканскую кандидатку прокатили…

— Ну да. Но Россия либо не участвует вообще, не влияет на выборы, либо влияет с совершенно нулевым результатом.

— Но результат все равно не нравится Брюсселю и Вашингтону.

— Если почитать все эти идиотские утечки про Трампа, что написано в этом секретном якобы докладе, чуть ли не пять лет мы этого Трампа выращивали, поддерживали, давали ему миллиарды… Это — полная чушь. Трамп-то сам принял решение баллотироваться только прошлом году, а до последнего момента было непонятно вообще, будет ли. Все считали его клоуном, никто даже не воспринимал всерьез. Что он выиграл праймериз, был большой сюрприз. Какие пять лет вообще?!

— Да, логика никого не интересует. Когда мы оказались в Сирии, Запад стал говорить, что пришли русские и начали войну в Сирии. А до этого, по их мнению, там все было спокойно и мирно. И все там заголосили, что это мы виноваты…

— Ну понятно. Это из той же серии. А уж чего там понаписали в этом докладе, просто ни в какие рамки не лезет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев