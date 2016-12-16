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Автор Антон Куликов

Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык

Политика » Партии

Окончание боев в сирийском Алеппо по каким-то причинам остается вне внимания Михаила Ходорковского. Хотя вообще интересы экс-олигарха не ограничиваются только российской тематикой — он весьма активно комментирует и международные события.

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Скриншот из видеоролика

Из недавнего — вот, например, что касается визита российского президента в Японию. За несколько дней до него ходорковский всего двумя словами прокомментировал в своем Твиттере новость про то, что ФСБ частично сняла режим погранзоны на южных Курилах: "Острова уплывают". С чего вдруг, автор вывода не уточняет.

Конечно же, не обходит комментариями экс-олигарх и происходящее в Сирии.

Вот, например, как он встретил сообщение об отступлении сирийской армии из Пальмиры: "Пальмира пала в боях с ИГИЛ*. Попросить бы нашу власть вернуть деньги за шоу с Гергиевым и Ролдугиным на этих руинах".

Впрочем, не факт, что как именно этот комментарий стал результатом многочасовых напряженных раздумий — нечто подобное в эти дни можно встретить не только в исполнении Михаила Ходорковского. Особенно почему-то волнуют "деньги за шоу" некоторых украинских пользователей социальных сетей.

В начале ноября Михаил Ходорковский рассказал о "наших съемках в Алеппо" (ролик чуть более минуты по времени) и предложил ознакомиться с ними всем желающим. Продолжение последовало в начале декабря.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев 12 декабря обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку на предмет состава преступления, ответственность за которое предусматривает статья 282 п.1 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"В данной видеозаписи выступают члены террористической группы "Ахрар Аш-Шам"*, выступление одного из них обозначено "Закария Абу Хуссейн". При этом на данной видеозаписи открыто написано о принадлежности выступающих к данной террористической группе. Также на видеозаписи зафиксированы открытые угрозы убийства со стороны террористов, а также возбуждение межнациональной ненависти и вражды по отношению к "иракцам", "иранцам" и "русским": "… для правительства и их банды: иракцев, иранцев и русских вооруженных формирований мы сделаем коридоры, чтобы они смогли вытащить свои мёртвые тела", — отмечается в обращении члена Общественной палаты.

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Скриншот из Твиттера Михаила Ходорковского

"Ахрар аш-Шам" ("Исламское движение свободных людей Шама") — одна из исламистских группировок, противостоящих властям Сирии. В мае этого года США, Франция, Великобритания и Украина заблокировали предложение России в ООН признать группировки "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" как террористические. Хотя в 2014 году авиация США, по данным западных информагентств, наносила удары по позициям "Ахрар аш-Шам". Ситуация изменилась после начала операции российских ВКС.

Судя по ролику, ничего предосудительного в деятельности этой группировки не видят ни Михаил Ходорковский, ни его единомышленники из "Открытой России".

Впрочем, здесь можно было бы напомнить о 1990-х годах и репортажах либеральных изданий из Чеченской республики. Картина едва ли не один в один. Все-таки некоторые вещи с годами не меняются…

* Группировка запрещена в России

Темы Алеппо Открытая Россия Михаил Ходорковский
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