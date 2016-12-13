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Автор Антон Куликов

Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль

Политика » Партии

Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. По его собственным словам, он долго размышлял на эту тему. И пришел к выводу — надо.

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Надо потому, что выборов в России, по словам блогера, не было с 1996 года. Тех самых, "Голосуй или проиграешь". Не очень, правда, понятно, почему Алексей Навальный не засчитал выборы мэра Москвы в 2013 году. На которых, напомним, был кандидатом. И даже занял второе место.

Есть еще одна формальность, которую блогер и его окружение в свое время ставили в пику лидеру партии "Парнас" Михаилу Касьянову. А именно — его безальтернативное первое место в федеральном списке на выборах в Госдуму. По поводу отсутствия предварительного голосования по отбору кандидатов Михаилу Михайловичу было сказано немало разных слов, по большей части достаточно невежливых и обидных.

В итоге Алексей Анатольевич пришел к выводу, что и в самом деле праймериз — занятие не для всех.

Первым кандидатом на президентских выборах Алексей Навальный не стал. Еще в начале нынешнего года в "Яблоке" объявили о намерении Григория Явлинского баллотироваться на пост главы государства. И, кстати, поставили условием для объединения с другими либеральными организациями поддержку кандидатуры Явлинского.

Из чего можно сделать вывод, что союз между Навальным и "Яблоком" исключен. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Хотя совершенно непонятно, что должно произойти, чтобы эта ситуация претерпела какие-то изменения.

Навальный "больше не желает связывать себя лишними договоренностями, которые не умеет, не хочет, да и не собирается исполнять".

"Вопрос в том, что он может предложить взамен. Пока что единственный намек со стороны его сторонников — что под Навального обязательно дадут много долларов, и каждый кто будет хорошо плясать, может рассчитывать на свою крошку от этого пирога и пятнадцать минут славы в фейсбуке. Но тут есть два риска — во-первых, денег могут дать и под альтернативных Навальному кандидатов просто назло Навальному. А во-вторых 15 минут славы в фейсбуке неплохо работало в 2011 и даже в 2013 году, но сейчас на календаре другие цифры и мы все уже давно не восторженные хипстеры. Слава в фейсбуке это несерьезный разговор", — написал на своей странице в "Фейсбук" публицист Станислав Яковлев (стиль сохранен — прим.).

Объявлено также о создании некой "суперсистемы", которая поможет собрать новоиспеченному кандидату 300 тысяч голосов, необходимых для регистрации на выборах. Судя по описанию, заведовать "суперсистемой" будет сподвижник Навального Леонид Волков. Он же будет руководить избирательным штабом — по причине успешной, по словам Навального, деятельности на подобной должности в 2013 году.

Да, все желающие уже могут помочь материально — денег понадобится много, в десять раз больше, чем на московскою кампанию (это, опять же, по подсчетам кандидата). Перечислять предлагается на кошельки, зарегистрированные на все того же Леонида Волкова. Похоже, нас ждет немало интересного — хотя, конечно же, обещаны постоянные отчеты едва ли не за каждый поступивший и потраченный рубль.

Правда, полной уверенности в том, что он сможет принять участие в избирательной кампании у Навального нет. Иначе зачем вот эта фраза на его "предвыборном" сайте:

"Мы требуем, чтобы и Алексей Навальный, и все кандидаты, желающие принять участие в выборах, были к ним допущены и получили равные права для агитации, включая доступ в телеэфир и федеральные СМИ". Про препоны, чинимые властью, мы услышим еще очень много.

Тем более, что полной ясности с юридическим статусом новоявленного кандидата все равно пока нет. 16 ноября Верховный суд России отменил приговор в отношении Навального, признанного виновным в хищении имущества госпредприятия "Кировлес".

Дело направлено на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Основанием для этого решения стало постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав Навального и Петра Офицерова (второго фигуранта дела) на справедливое судебное разбирательство.

Так что на данный момент у блогера есть возможность баллотироваться в президенты.

А политолог Алексей Мартынов считает, что всерьез относиться к заявлениям Алексея Навального нет возможности.

"Конечно, у нас демократия. И формально в демократическом государстве каждый гражданин, не ограниченный в правах, может избираться и быть избранным. Другой вопрос, что все-таки есть здравый смысл. Электоральных перспектив подобные персонажи не имеют", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Дело даже не в том, что он выступает с резкой критикой высокопоставленных чиновников, ради Бога. Кстати сказать, определенная доля здравого смысла в этом есть. Другой вопрос, что на определенном этапе деятельности Навального качнуло совершенно в другую сторону, что-то перещелкнуло в голове. Бывает. В конце концов, в свободной стране каждый гражданин имеет право сойти с ума", — считает Алексей Мартынов.

По его мнению, к заявлениям Навального "нужно ровно так и относиться". "Например, я еще слышал из Лондона Ходорковский сообщил, что он тоже будет следующим президентом — правда, не сказал когда. Это все из разряда фантазий людей, живущих в виртуальной реальности", — сказал Алексей Мартынов.

Темы Парнас Яблоко Михаил Касьянов выборы президента Алексей Навальный Григорий Явлинский
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