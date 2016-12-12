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Автор Антон Куликов

Евгений Федоров: Если народ устраивает такая Конституция - отлично

Политика » Партии

 

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В России 12 декабря отмечают День Конституции. Основной закон был принят 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. За все время существования нынешнего Основного закона в него было внесено все несколько правок. Но споры о необходимости дальнейшего изменения Конституции не прекращаются.

Напомним об этих поправках. В декабре 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал закон о поправке к Основному закону, который касался изменения сроков полномочий президента и Государственной думы - соответственно, шесть и пять лент. Поправки были внесены в часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 96 Конституции РФ.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, запрос на изменение Конституции не станет актуальным еще очень долго. 

"За 23 года в Конституцию внесено несколько изменений точечного характера. При всей их значимости они не затрагивали политическую и правовую сущность институтов государства и общества. И, по моему убеждению, запрос на такие глубинные изменения возникнет очень не скоро, за пределами того, что принято называть обозримым будущим", - говорится в статье спикера Совфеда, опубликованной в "Известиях".

Стоит отметить, что споры в основном ведутся вокруг нескольких статей Конституции. В частности, статьи 15, ее части четвертой: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Изменения в Основном законе зависят от воли народа, считает депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия"). 

"Конституция та сфера, решение по которой принимается не парламентом, не правительством, не властями, а народом. Потому что это сфера референдума, любо специальной народной процедуры, которая в конечном итоге все равно вытекает в виде референдума и называется Конституционным собранием. И если людей устраивает, что за 23 года после принятия Конституции национальный доход России упал в 14 раз, то значит отлично", - сказал парламентарий Pravda.Ru.

По его мнению, в сегодняшней Конституции самые главные статьи - 13 (об идеологическом разнообразии и о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной - прим.) и 15.

Евгений Федоров полагает, что они "прямо передают управление российским государствам иностранным чиновникам".

"Да, называется это международным правом, но физически это означает, что решение иностранных специализированных учреждений, которые работали в своих интересах, для нас являются обязательными, приоритетными по отношению к национальным решениям", - заявил депутат.

"Но это выбор народа. Иногда говорят, почему депутаты не работают на российский народ, например. Они, как слуги народа, обслуживают  того, кого поручено российскими гражданами. И реализуются в правовом смысле через механизм так называемой статьи 15 Конституции. Именно поэтому в российских министерствам и ведомствах сейчас и работает около 10 тысяч американских советников, которые и реализуют этот курс на практике. Но опять же, поменять здесь ситуацию может только тот, кто хочет, то есть граждане России. Если они этого не хотят, это их право", - полагает Евгений Федоров.   

Темы Конституция Евгений Федоров
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