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Автор Олег Артюков

"Барин" из "Диссернета": За что "провокатора с Болотной" выгнали из ПЕН-центра

Политика » Партии

Еще один скандал разразился среди московских интеллигентов. На этот раз в центре событий оказался один из основателей сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко. Которого изгнали из рядов Всемирной организации писателей (Русского ПЕН-центра).

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Архивное фото

Вообще говоря, решение об этом было принято на заседании исполкома ПЕН-центра еще 28 декабря прошлого года. Но в силу оно вступило 10 января.

"Кажется, что блогер Сергей Пархоменко, воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию "провокатора с Болотной площади", вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию", — говорится в решении исполкома.

"За два года пребывания в Русском ПЕН-центре он, несмотря на неоднократные предупреждения, постоянно нарушал и нарушает п. 4.12 Устава Русского ПЕН-центра, поставляя средствам массовой информации лживые, тенденциозные сведения, порочащие нашу организацию, используя ее бренд для личных целей. Сейчас он живет в Америке, но и оттуда продолжает лгать по радио, опираясь на сфальсифицированные "документы". Распространяет в интернете клеветнические сведения о нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове, используя хамскую лексику советского барина, раздает указания дирекции Русского ПЕН-центра", — отмечается далее.

При этом сказано, что в сам ПЕН-центр Пархоменко был принят вопреки уставу организации, без рекомендаций и "при полном отсутствии библиографии собственных сочинений".

Здесь, конечно, возникает вопрос, каким образом тогда вообще "блогер, воспитанный комсомолом", очутился в рядах писательской организации. И вопрос этот адресован прежде всего руководству самого ПЕН-центра, который ныне кается том, что "недоглядели".

В общем, "терпение кончилось" и за отступление от принципов, а также деятельность, "несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра", Сергея Пархоменко из рядов организации попросили. О решении будет информирован Секретариат Международного ПЕН-клуба.

Сам изгнанный, разумеется, назвал протокол исполкома "фальсифицированным". Причиной же исключения из ПЕН-центра Пархоменко счел заявления насчет позора, "который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова".

Напомним, 24 декабря прошлого года появились сообщения, что более 60 членов Русского ПЕН-центра подписались под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден за организацию терактов в Крыму.

Как обычно бывает при появлении такой информации, в детали особо никто не вникал. Ну то есть никоим образом не уточнялось, что это не весь Русский ПЕН-центр вдруг поднялся на защиту Сенцова, а только малая его часть. И сообщения типа "Русский ПЕН-центр вступился за Олега Сенцова" как минимум некорректны.

Прием, в общем, известный — когда заявление нескольких членов (или даже нескольких десятков) членов организации выдается за мнение всей организации и всех ее членов.

В ПЕН-центре отреагировали тогда достаточно оперативно, отметив, что не обращались к президенту России. "Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют", — подчеркнули в организации.

В пресс-службе Русского ПЕН-центра пояснили, что инициатива исходит "от группы "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию".

"Они являются членами центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников", — отмечалось в сообщении пресс-службы.

Вполне вероятно, что на этом бы дело и закончилось — как уже было сказано, прием этот используется довольно часто. Но самому Пархоменко этого показалось мало и он выступил насчет "позора" и всего прочего.

Кстати, никак не поясняется, велись ли все же какие-то обсуждения письма президенту как с руководством ПЕН-центра, так и с другими членами организации. Или же изначально был задуман "междусобойчик"?

Стоит заметить, что оппоненты нынешнего руководства Русского ПЕН-центра делают упор на то, что оно было избрано незаконно. Общее отчетно-выборное собрание организации проходило 15 декабря прошлого года. И, конечно же, его решениями остались довольны не все.

Вопрос, насколько большой резонанс вызвала бы вся эта история. Но тут спустя полторы недели появляется письмо насчет Сенцова…

Можно с большой степенью уверенности предполагать, что этим ситуация не ограничится. Наверняка к разбирательствам попытаются подключить и Секретариат Международного ПЕН-клуба. Так что ждем новых заявлений и разоблачений. Уж с чем, а вот с этим проблем точно не будет.

Темы либералы Олег Сенцов Сергей Пархоменко
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