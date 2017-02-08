Ересь "Телеграма": кто атакует патриарха и РПЦ

Ходят слухи, что несколько иерархов Русской православной церкви собирают компромат на патриарха Кирилла. И даже ищут повод признать недействительными выборы предстоятеля РПЦ.

Это всего лишь один пример из того потока новостей, что низвергаются на пользователей социальных сетей и мессенджеров. Вообще говоря, политические каналы в том же Telegram оказались весьма удобным средством распространения всякого рода "инсайдов". Конечно, речь не только о патриархе. Но предстоятелю Русской православной церкви подобного внимания уделяется с избытком. Почему?

Про неких "церковных иерархов", занятых сбором компромата, уже было сказано. Как водится, рассказывают про "давление Кремля", ну или какой-то из "кремлевских башен". В числе версий — соперничество близких к РПЦ благотворительных фондов, точнее сказать, возглавляющих их людей. И так далее, и тому подобное.

Здесь стоит заметить, что "разоблачители" не только весьма поверхностно судят о церковных делах, но и не помнят событий новейшей истории РПЦ. Ведь очевидно, что никакие "заговорщики" не могут пересмотреть итоги Поместного Собора 2009 года, на которых был избран нынешний патриарх.

Напомним, к слову, что тогда на пост предстоятеля Русской православной церкви предложили баллотироваться одному из самых авторитетных иерархов - митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Если обратиться к украинской прессе того времени, то с выдвижением Владимира в Киеве связывали большие надежды. Высказывалось предположение, например, о переносе патриаршего престола в столицу Украины.

Есть что-то общее с днем сегодняшним, не правда ли? Тот же полет фантазии, имеющий мало отношения к реальности. Тогда смелые надежды разрушил сам Владимир, отказавшийся баллотироваться на пост патриарха. И впоследствии предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата не давал абсолютно никакого повода усомниться в поддержке Святейшего. А ведь это был один из самых авторитетных церковных иерархов. Да что там, самый, пожалуй, авторитетный. Так о каких таких "иерархах" речь сейчас?

Заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский сказал Pravda.Ru, что, по его информации, в нынешнем году стоит ожидать массированных информационных атак на церковь.

"Кому это нужно, кому это выгодно, я сказать затрудняюсь. Но мы видим, что это разворачивается в достаточно последовательную работу, куда вовлекаются разного рода люди. Которые по тем или иным соображениям недовольны сложившейся ситуацией, недовольны, может быть, личностью предстоятеля. Но это (недовольство) отнюдь не повод, на мой взгляд, для того, чтобы переходить к каким-то деструктивным действиям", — подчеркнул он.

Алексей Светозарский категорически опроверг возможность какого-либо пересмотра решений Поместного Собора РПЦ 2009 года. Он подчеркнул, что решение было абсолютно безупречным. И подвергать его сомнению просто смешно.

К слову, есть нечто общее в нынешних "сливах" про "недовольных иерархов" с сообщениями о неизбежности "дворцового переворота" в Кремле. Которые появляются с завидной периодичностью вот уже на протяжении лет десяти. А то и больше.

Политолог Александр Шатилов считает, что в РПЦ могут быть люди, которые недовольны путем модернизации церкви, избранным патриархом. В то же время, отметил он, нельзя исключать целенаправленную работу, направленную на раскол церкви и на ее ослабление. Для дискредитации церкви используются различного рода медиакампании, информационные поводы.

"Здесь я вижу определенный где-то внешний, а где-то внутренний либеральный тренд. Потому что церковь занимает очень жесткие провластные позиции в настоящий момент. И если удастся ее разбередить, соответствующим образом можно будет изрядно подорвать ее позиции", — сказал политолог Pravda.Ru.

Он отметил, что по большей части в нападках на РПЦ участвуют люди невоцерковленные и никакого отношения к Русской православной церкви не имеющие.

"На мой взгляд, главным адресатом такого рода критики РПЦ является прежде всего молодежь. По крайней мере, как я вижу по соцсетям, наиболее благодатной средой для такого типа "разоблачений" являются именно молодые люди от 16 до 25 лет", — сказал Александр Шатилов.

В свою очередь, Алексей Светозарский полагает, что подобного рода "компромат" ориентирован на людей, которые либо дистанцированы от церкви, либо вообще настроены враждебно по отношению к ней.

"Как правило, эти малые группы очень активны. Они собирают, впитывают весь негатив. Я не хочу сказать, что в церковной жизни все идеально. Церковь живой организм, а живому организму свойственно болеть. Вопрос просто, под каким углом подается информация. И, собственно говоря, каким образом с помощью подлинных и мнимых, что я особенно хочу подчеркнуть, фактов, пытаются манипулировать сознанием людей", — отметил завкафедрой церковной истории Московской духовной академии.