Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций

Европейские либералы намерены продвигать в Европарламенте меры по облегчению визового режима для граждан России.

Такой вывод можно сделать по итогам прошедшего в минувшие выходные в Варшаве ежегодного форума "Альянс либералов и демократов "За Европу"" (ALDE). Это четвертая по силе фракция в Европарламенте. И до сей поры европейские либералы были последовательными сторонниками сохранения, а то и ужесточения санкций в отношении нашей страны. Так что вдруг поменялось?

Напомним, ALDE имеет давние и тесные связи с "Яблоком" и Михаилом Касьяновым. Собственно, едва ли приходится сомневаться, что именно по подсказке Явлинского и Ко была принята резолюция о "нечестных и несвободных выборах в Госдуму". В ней также сказано, что либералы будут поддерживать политику "продолжения санкций в отношении российского правительства" до той поры, пока "Крым - аннексирован, а Минские соглашения - не выполнены", сообщает "Независимая газета".

Однако есть изменения в риторике. И, надо полагать, опять же не без влияния российских единомышленников ALDE. Санкции должны распространяться на российские власти. А вот остальным жителям России надо показывать, что Евросоюз не относится к ним враждебно. Каким образом? Например, облегчить получение виз в ЕС, в первую очередь школьникам и студентам.

Стоит отметить, что российские либералы в принципе поддерживают санкции против нашей страны, ранее "Правда.Ру" об этом сообщала. Но есть нюансы.

Вот, например, Михаил Ходорковский (с котором ALDE также активно взаимодействует), не сомневаясь в позитивном эффекте санкций, все же давно уже призывает искать "более эффективные, более избирательные, рассчитанные на длительное применение меры воздействия" на власти РФ, а не на всю российскую экономику. По его мнению, необходимо добиваться, чтобы обратный эффект от этих мер в перспективе "не будет перевешивать их конструктивное влияние". Причем говорил он об этом еще в январе 2015 года.

Впрочем, самым убедительным аргументом стали результаты парламентских выборов. Крах "Яблока", "Парнаса", и кандидатов Ходорковского, со всей очевидностью продемонстрировал, что поддержка любых санкций российскими политическими организациями наши соотечественники не воспринимают ни в какой мере.

И, к слову сказать, расчеты на "меры против власти, а рядовым гражданам показать, мы не враги" - казуистика. "Нюансы" и "особые мнения" никакой роли не играют.

По словам политолога, профессора МГИМО Елены Пономаревой, в бюрократических структурах Евросоюза ведутся дискуссии о сохранении санкции, при одновременном поиске путей для возобновления диалога с Москвой по экономическим вопросам.

"Фактически это означает, что санкции будут на бумаге. Многие европейские компании будут сотрудничать с нашими компаниями - как и должно это быть, но, так сказать, неформально", - сказала она Pravda.Ru.

"В то же время, в публичное пространство вбрасываются мнения, что санкции должны быть ужесточены, они должны быть направлены против конкретных политических фигур. Собственно, первый список санкций так и вводился против политических фигур. Но дело в том, что если ты вводишь санкции против политических фигур, ты не можешь вести диалог. Ни по вопросам миграции, ни по вопросам террористических угроз, ни по кибербезопасности и другим проблемам. Потому что ты исключаешь этих политиков заведомо из переговорного процесса", - отметила Елена Пономарева.

"Конечно, некоторые фракции будут настаивать на ужесточении (санкций) и всевозможные проекты предлагать. Другие, заинтересованные в налаживании нормальных отношений с Россией, будут этому препятствовать и искать пути выхода. Но мы должны понимать, что, возможно, будет какое-то налаживание отношений в экономической сфере, но в информационном пространстве давление на Россию будет нарастать. И это, своего рода, тоже определенные "санкции", которые готовят общественное мнение в плане того, что Россия это извечная "угроза", "изгой" и т.д.", - заключила политолог.