Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Политика » Партии
Власть Выборы Силовые структуры Партии
Автор Антон Куликов

Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций

Политика » Партии

Европейские либералы намерены продвигать в Европарламенте меры по облегчению визового режима для граждан России.

356311.jpeg

Такой вывод можно сделать по итогам прошедшего в минувшие выходные в Варшаве ежегодного форума "Альянс либералов и демократов "За Европу"" (ALDE). Это четвертая по силе фракция в Европарламенте. И до сей поры европейские либералы были последовательными сторонниками сохранения, а то и ужесточения санкций в отношении нашей страны. Так что вдруг поменялось?

Напомним, ALDE имеет давние и тесные связи с "Яблоком" и Михаилом Касьяновым. Собственно, едва ли приходится сомневаться, что именно по подсказке Явлинского и Ко была принята  резолюция о "нечестных и несвободных выборах в Госдуму". В ней также сказано, что либералы будут поддерживать политику "продолжения санкций в отношении российского правительства" до той поры, пока "Крым - аннексирован, а Минские соглашения - не выполнены", сообщает "Независимая газета".

Однако есть изменения в риторике. И, надо полагать, опять же не без влияния российских единомышленников ALDE. Санкции должны распространяться на российские власти. А вот остальным жителям России надо показывать, что Евросоюз не относится к ним враждебно. Каким образом? Например, облегчить получение виз в ЕС, в первую очередь школьникам и студентам.

Стоит отметить, что российские либералы в принципе поддерживают санкции против нашей страны, ранее "Правда.Ру" об этом сообщала. Но есть нюансы.

Вот, например, Михаил Ходорковский (с котором ALDE также активно взаимодействует), не сомневаясь в позитивном эффекте санкций, все же давно уже призывает искать "более эффективные, более избирательные, рассчитанные на длительное применение меры воздействия" на власти РФ, а не на всю российскую экономику. По его мнению, необходимо добиваться, чтобы обратный эффект от этих мер в перспективе "не будет перевешивать их конструктивное влияние". Причем говорил он об этом еще в январе 2015 года.

Впрочем, самым убедительным аргументом стали результаты парламентских выборов. Крах "Яблока", "Парнаса", и кандидатов Ходорковского, со всей очевидностью продемонстрировал, что поддержка любых санкций российскими политическими организациями наши соотечественники не воспринимают ни в какой мере.

И, к слову сказать, расчеты на "меры против власти, а рядовым гражданам показать, мы не враги" - казуистика. "Нюансы" и "особые мнения" никакой роли не играют.

По словам политолога, профессора МГИМО Елены Пономаревой, в бюрократических структурах Евросоюза ведутся дискуссии о сохранении санкции, при одновременном поиске путей для возобновления диалога с Москвой по экономическим вопросам. 

"Фактически это означает, что санкции будут на бумаге. Многие европейские компании будут сотрудничать с нашими компаниями - как и должно это быть, но, так сказать, неформально", - сказала она Pravda.Ru. 

"В то же время, в публичное пространство вбрасываются мнения, что санкции должны быть ужесточены, они должны быть направлены против конкретных политических фигур. Собственно, первый список санкций так и вводился против политических фигур. Но дело в том, что если ты вводишь санкции против политических фигур, ты не можешь вести диалог. Ни по вопросам миграции, ни по вопросам террористических угроз, ни по кибербезопасности и другим проблемам. Потому что ты исключаешь этих политиков заведомо из переговорного процесса", - отметила Елена Пономарева.

"Конечно, некоторые фракции будут настаивать на ужесточении (санкций) и всевозможные проекты предлагать. Другие, заинтересованные в налаживании нормальных отношений с Россией, будут этому препятствовать и искать пути выхода. Но мы должны понимать, что, возможно, будет какое-то налаживание отношений в экономической сфере, но в информационном пространстве давление на Россию будет нарастать. И это, своего рода, тоже определенные "санкции", которые готовят общественное мнение в плане того, что Россия это извечная "угроза", "изгой" и т.д.", - заключила политолог.

Темы Яблоко санкции либералы Европарламент Михаил Касьянов Григорий Явлинский Михаил Ходорковский
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
Воспитание
К гендерному прогрессу через общий туалет
Ближний Восток
Яков Кедми: У сирийцев достаточно собственного разума
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия, Китай и Индия готовят удар по доллару?
Сейчас читают
Истории любви: Коллонтай и крылатый Эрос
Житейские истории
Истории любви: Коллонтай и крылатый Эрос
Моя семья
10 мифов об алкоголе
Одесса: тайны коричневых нелюдей
Украина
Одесса: тайны коричневых нелюдей Видео 
Средний класс бросился скупать валюту
Общество
Средний класс бросился скупать валюту Видео 
Находки и открытия
Берестяная азбука Древней Руси написана матом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Политика
Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Юрий Носовский К гендерному прогрессу через общий туалет Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский Бешеный пес Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина
Комментарии
Леопольд Порто-Франко Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Ivan Borzenkov Google могут заблокировать после Нового года
vkontakte_152867934 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
vkontakte_239185404 Иисус в Исламе: не Бог, но Пророк
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Одноклассники_414984445743 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) К гендерному прогрессу через общий туалет
Николай Сербин(Facebook) Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Igor R Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?