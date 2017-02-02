"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"

Координатор "Открытой России", бывший заместитель председатель партии "Парнас" Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован в четверг в Москве. Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что он находится в критическом состоянии. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что речь идет о покушении.

"Он госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии. Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад", — цитирует Прохорова "Интерфакс".

В мае 2015 году Кара-Мурзе поставили диагноз "острая почечная недостаточность", врачи ввели его в состояние медикаментозного сна. Спустя несколько дней, его отец Владимир Кара-Мурза-старший, сообщил, что его сын был отправлен. Он утверждал, что причиной могло стать участие Кара-Мурзы-младшего в составлении санкционного "списка Немцова". По словам Кара-Мурзы-старшего, анализы были отправлены в лаборатории четырех стран.

Примерно через неделю стало ясно, что худшее позади. Но на версии с отравлением стал настаивать и сам оппозиционер.

В январе 2016 года с подачи самого Владимира Кара-Мурзы было распространено заключение французского специалиста Паскаля Кинца. В документе говорится, что образцы крови, ногтей, мочи и волос были взяты вечером 29 мая — через три дня, после того как состояние политика резко ухудшилось. Исследование было проведено 30 мая в лаборатории, которая располагается в Оберосбержане во французском департаменте Нижний Рейн.

В изученных образцах была значительно превышена концентрация четырех тяжелых металлов: марганца — в 59,5 раза (в образцах волос было обнаружено 33,9 нанограмма на миллиграмм), меди — в 1,8 раза (112 нанограмм на миллиграмм), цинка — в 2,25 раза (473 нанограмма на миллиграмм), ртути — в 1,2 раза (2,01 нанограмма на миллиграмм). Одновременно железа в организме было обнаружено в 19 раз меньше минимально допустимого уровня (0,68 нанограмма на миллиграмм).

Сам Владимир Кара-Мурза заявил тогда РБК, что проведенное французами исследование не вполне репрезентативно, поскольку образцы для анализа были взяты не сразу после госпитализации. При этом он подчеркнул уверенность в том, что был отравлен.

"Нет сомнений, что это было отравление, поскольку таков был официальный диагноз. Не бывает на ровном месте, чтобы у здорового человека начали в течение нескольких часов отключаться все основные жизнеобеспечивающие органы", — заявил Кара-Мурза-младший.

Тогда же он обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело в итоге возбуждено не было.

Как уже отмечалось, комментируя нынешнюю ситуацию Борис Вишневский заявил, что "единственная моя версия связана с его (Кара-Мурзы) деятельностью в качестве координатора "Открытой России" и как организатора показа по всей стране фильма о Борисе Немцове, который, мягко говоря, для нынешней власти неприятен".

А вот соратник Алексея Навального Леонид Волков связал болезнь Владимира Кара-Мурзы с "актом Магнитского". Которым, по его словам, в свое время, несколько лет назад занимались три человека — Гарри Каспаров, Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза-младший. И раз это "конкретный удар по конкретным людям", то "увы, есть простое объяснение".

Между тем, Владимир Кара-Мурза-старший рассказал, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. При этом он отметил, что беспокоиться не стоит, ничего серьезного в болезни Кара-Мурзы-младшего нет.

"Судя по тому, что у него теща, которая с ним вместе была, когда его в скорой помощи отвезли, после этого сразу уехала в Вашингтон на день рождения внучки, я считаю, что ничего серьезного нет", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, сын ведет очень напряженную жизнь, а пребывание в больнице должно положительно сказаться на его состоянии, ему просто нужен отдых. По словам Кара-Мурзы-старшего, "раз сына просто в кардиологию отвезли, значит, все остальное нормально". Сообщил он об этом уже после того, как адвокат Прохоров рассказал о тяжелом состоянии Кара-Мурзы-младшего.

Уже ближе к вечеру Прохоров сообщил, "ситуация критическая, развивается полиорганная недостаточность".

"Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа", — сказал он "Интерфаксу", сославшись на информацию, полученную от врачей. По его словам, причины проблемы медики пока установить не могут.

Врачи не могут, зато некоторые оппозиционные активисты выводы уже сделали вполне определенные. Подобное случалось и раньше. Самые яркие примеры — экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Разбирательство по делу о гибели которого закончилось в прошлом году, вызвав больше вопросов, нежели ответов.

Или же отравление в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Которое, к слову, так и осталось нераскрытым, породив множество версий на предмет того, кому это может быть выгодно.

Заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова Виктор Шилов в беседе с корреспондентом Pravda. Ru призвал быть осторожным в заключениях, касающихся проблем со здоровьем человека.

Комментируя данные, представленные после первой госпитализации Кара-Мурзы-младшего, он отметил, что только по анализам врачи выводы не делают.

"Все анализы — это дополнительные методы исследования. То есть, методы, которые уточняют. А основное — осмотр и беседа с пациентом", — сказал он.

"По марганцу, как правило, для того, чтобы сделать заключение, мы делаем трехкратный анализ с перерывом в неделю или больше. Потом, необходимо соблюдать методику. Очень часто бывают входящие факторы - никель, никелевой иглой брали, или поместили в хромированную, никелированную посуду. Обычно мы даем рекомендацию куда, как собирать пробу, в какую посуду, как делать анализ. Нужно знать, какая лаборатория эта сделала", - подчеркнул эксперт.

"Превышение по марганцу в основном у нас идут у сварщиков. А так, чтобы кто-то специально травил марганцем - такого в истории не встречалось", - отметил Виктор Шилов.