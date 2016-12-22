Россия научит европейцев, как постоять за себя

Французы отмечают, что Олланд в отличие от Путина не смог наладить антитеррористическую деятельность, поэтому даже не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Россия научилась бороться с терроризмом и могла бы научить этому европейцев, считает албанский журналист Ylli Permeti. Попробуем разобраться, в чем российские спецслужбы преуспели и почему Европа парализована.

Стратегия Европы в борьбе с террором

Сначала немного о теоретическом обосновании борьбы с терроризмом в Европе. Евросоюз вкупе со своим американским партнером никак не могут определиться, кто же для них представляет большую угрозу: ИГИЛ или Башар Асад? Россия или ИГИЛ? Россия не делит террористов на хороших и плохих и считает Асада союзником в борьбе против террора. А Европа готова бороться и с мнимыми, и с реальными угрозами. Россия не рассматривается Евросоюзом, как союзник в борьбе против терроризма, наоборот ставится в один ряд угроз с ИГИЛ. Призыв Путина к единству в этой борьбе, прозвучавший и после вчерашнего теракта в Берлине, рассматривается как попытка "путинизировать" Европу. "Путин надеется, что Соединенные Штаты потеряют интерес и уйдут из Европы, а Россия восстановит свою империю". "Война с терроризмом" используется (Путиным) для достижения целей российского руководства", пишет Франсуаза Том (Thom) в Huffingtonpost. fr.

Какие же это цели? "Коалиция с Россией, в случае ее реализации, не будет ограничиваться военным сотрудничеством. Россия хочет роспуска Европейского Союза, НАТО, политической трансформация европейских стран, чтобы сделать их "совместимыми с Кремлем", пишет Том. Особенно ее беспокоит моральная устойчивость Франции, которая приняла на себя главный удар террористов.

Поэтому слабые попытки Франсуа Олланда организовать совместные антитеррористические действия с Россией после терактов ноября прошлого года, быстро были сведены на нет. Между тем, согласно опросу IFOP для Atlantico, на президентских выборах 2017 года, борьба с терроризмом возглавляет рейтинг обеспокоенности французов: 67% считают, что этот вопрос их волнует гораздо больше, чем безработица и оживление экономической активности (60 %). Такая же ситуация и в Германии перед выборами в Бундестаг осенью 2017 года. Итог: в Евросоюзе считают, что с исламистами можно договориться, но никак не с Россией, "поэтому сегодня в Европе больше террористических организаций и террористов, чем в Сирии или Ираке", сказал вице-премьер правительства Турции Нуреттин Джаникли.

Тактика: ее просто нет

Теперь о технических моментах антитеррористической деятельности в Европе. В борьбе с терроризмом континентальная Европа опиралась до последнего времени на американские спецслужбы, но они подвели или не захотели помогать информацией. Спросим себя, а что могут сами европейцы? Во Франции не менее 10 государственных учреждений ведут антитеррористическую деятельность, существует шесть баз данных на радикалов и три координационных центра, пишет Contrepoints. org

Очевидно, что такая разобщенность и излишне сложная организация должна создать много трудностей, отмечает издание. Например, террорист Ясин Сали, устроивший теракт на химзаводе во Франции и зверски обезглавивший своего работодателя в июне 2015 года, при перемещении из одной картотеки в другую был лишен статуса радикала.

Сейчас французы пытаются наладить сбор собственной информации, об этом говорят 2700 вакансий в год, выделенных для прослушки. Однако, очевидно, что главная проблема — это агентурная работа. О чем проповедуют в мечетях — никто не знает, не знают и что творится в салафитских общинах, не случайно организатор взрывов в Париже и Брюсселе Салах Абдеслам долгое время курсировал между Бельгией и Францией и прятался в гетто Моленбек. Административное закрытие мечетей стало возможным только в рамках закона о чрезвычайном положении, принятом во Франции после террористических нападений 13 ноября 2015 года.

В Германии контрразведка более структурирована. Это Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД), а также Федеральная служба защиты конституции (БФФ). Но и здесь присутствует очень слабая законодательная база, отсутствие политической воли на усиление контроля над исламистами и слабая оперативно-розыскная служба. Мало того, выяснилось, что в спецслужбах Германии работают агенты ИГИЛ. Der Spiegel сообщила об аресте сотрудника БФФ по подозрению в подготовке подрыва ее штаб-квартиры в Кельне и вербовке для этого исламистов через интернет.

Такой бардак в спецслужбах двух тяжеловесов Европы приводит к тому, что идея о создании единой антитеррористической спецслужбы Европы на сегодняшний день существует только в виртуальном мире. Нет ни малейшего общего понимания того, как эта служба могла бы выглядеть и какими полномочиями в странах ЕС могла бы обладать.

Чему Россия может научить Европу

Россия в отличие от Европы в последнее время провела несколько операций на упреждение террористических атак. В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре были уничтожены исламисткие ячейки. " В России на сегодняшний день значительная часть террористических атак предотвращается на стадии замысла, а не на стадии исполнения ", — сказал Правда. Ру Александр Михайлов, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ. В Европе же, по его мнению, ситуация вышла из-под контроля. Европа "вяло" реагирует на информацию, которую предоставляют им российские спецслужбы. И " там совершенно не пытаются перестраивать законодательство, которое позволяло бы работать на упреждение".

"Многие так называемые "западные ценности", которые сегодня выданы в качестве постулата существования Европейского союза, стали работать против него. Нужно усиливать оперативно-розыскную работу, изменить миграционное законодательство, чтобы исламисткая зараза не проникала из других стран. К сожалению, мы видим, что ряд районов в центральной Европе абсолютно закрыты для посещения полиции, где население не подчиняется федеральным законам", — сказал Александр Михайлов.

Какой опыт могла бы передать Россия Европе? Первое, это введение так называемого "режима контртеррористической операции", позволяющего оперативно и совершенно прозрачно ввести единоначалие и назначить ответственных за происходящее, обеспечить блокирование территории и мобилизацию всех имеющихся служб и ресурсов, не исключая гражданских. Существующее во Франции "чрезвычайное положение" очень затратно и лишено единоначалия. Россия подошла к аналогу "Патриотического акта" в форме "пакета Яровой — Озерова", это надо делать и Европе. Надо прекратить говорить о свободах на личную жизнь, если эту жизнь могут отобрать в любой момент.

Второе — это опыт агентурной работы в мечетях, тюрьмах, населенных пунктах, салафитских общинах, исламских фондах. Это то, что контрразведка России упустила после развала СССР, а сейчас наладила.

Третье — это информационное партнерство. Заметим, что последние операции ФСБ в Центральной России были бы невозможны без информационной помощи спецслужб Узбекистана и Таджикистана, а так же Турции. Добавим, что, что например, "Общество возрождения исламского наследия" (Revival of Islamic Heritage Society, RIHS) работало в России в 90-х годах, было закрыто и внесено Минюстом РФ в список "запрещенных организаций". Но это общество сегодня свободно работает в Германии, строя мечети. Что там будут проповедовать — всем понятно.

Четвертое — это работа с населением. Болтовня о том, что, мы их не боимся, они нас не запугают, в стиле " все хорошо прекрасная маркиза" совсем неуместна в современном мире. Население должно быть в напряжении, должно отслеживать подозрительных личностей, предметы, сигнализировать об отсутствии мер безопасности гражданским властям. Если на ярмарке или еще где-то нет бетонных заграждений — скажите им об этом.

Пятое. Терроризм — это прежде всего идеология, поэтому надо через СМИ пропагандировать традиционные ценности, а не гей-толерантность, которую к тому же " консолидированный Запад" пытается насадить в мусульманских странах. Когда мусульманину говорят, что его вере и нравственности угрожают, то ему не надо долго сомневаться, чтобы взяться за уничтожение "неверных". Каждый мусульманин, приезжающий в Европу должен понимать, что ему придется интегрироваться. Если этого не сделать, то скоро мусульмане в Германии и во Франции будут составлять значительную электоральную силу. Тогда принятие антитеррористических законов станет невозможным, и ваххабизм террором покорит Европу.

Шестое — надо сделать практикой жесткое отношение к террористам. Они должны знать, что неминуемо будут уничтожены. Российские спецслужбы ликвидировали всех чеченских террористов главарей: Дудаева, Басаева, Радуева, Хаттаба, Гелаева, Яндарбиева, Масхадова и других. А Салах Абдеслам и его группа получили от властей социальных (!) выплат более чем на 50 тысяч евро. Правительство "спонсировало" террористов вплоть до парижских атак, а сейчас предлагает помилование.

Россия может научить европейцев как постоять за себя, если, конечно, европейцы этого захотят.

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