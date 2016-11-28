Сюрпризы для "партнеров": Чем удивит ПВО России

Концерн "Алмаз-Антей" приступил к разработке зенитных ракетных комплексов средней дальности нового поколения. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков. Хотя в этом году концерн передал Министерству обороны бригадный комплект новейших ЗРК средней дальности "Бук-М3".

Фото: mil.ru

Комплекс был принят на вооружение в 2016 году. Он представляет собой модернизацию ЗРК "Бук-М2". Предназначен для перехвата всех типов маневрирующих аэродинамических целей, в том числе, беспилотников и крылатых ракет, в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия на дальностях, по открытым данным, до 70 км и высотах до 35 км при скорости цели до трех км/с.

По словам Новикова, "за короткое время трудовому коллективу концерна удалось создать изделие, ключевые показатели которого в 1,5 раза выше, чем у техники предыдущего поколения".

"Мы не останавливаемся на достигнутом и уже приступили к опытно-конструкторским работам по созданию следующего поколения зенитных ракетных комплексов средней дальности", — сообщил гендиректор "Алмаз-Антея".

Напомним, к ЗРК ПВО средней дальности относятся семейство комплексов "Бук", а также С-350 "Витязь" (который также был принят на вооружение в нынешнем году).

Станция обнаружения и целеуказания "Бука" сопровождает до 36 целей на расстоянии до 70 километров во всем диапазоне высот. В составе комплекса ракета 9Р31М — по сравнению с предшественниками обладает более высокой скоростью и маневренными характеристиками.

Аппаратура "Бук-М3" выстроена на новой элементной базе, цифровые средства связи обеспечивают устойчивый обмен речевой и боевой информацией.

В самоходных пусковых установках комплекса расположены шесть ракет. Сбивать цели могут и транспортно-пусковые машины (12 ракет).

Комплекс С-350 "Витязь" обладает таким же количеством направляющих. То есть по своим боевым возможностям в несколько раз превосходит комплекс С-300 (у которого четыре пусковых направляющих).

Впервые "Витязь" был продемонстрирован публике на авиасалоне МАКС в 2013 году. Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, в состав которой входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРК С-400, а также ракеты малой дальности.

В состав ЗРК "Витязь" входит всеракурсный радар с электронным сканированием пространства и командный пункт на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

"Алмаз-Антей" также производит комплексы "Бук-М2Э", которые способны поражать аэродинамические цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км.

На вооружении российской армии в настоящее время также находится зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1". Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км.

Кроме того, стоит напомнить о комплексе большой и средней дальности С-400, который способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км.

Продолжается разработка С-500 — универсального комплекса дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.