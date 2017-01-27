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Автор Антон Куликов

Пентагон пугает Америку российским "чудо-оружием"

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

"Бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну" вновь заткнула за пояс ведущую державу мира. Такой вывод можно сделать из выступления главы стратегического командования вооруженных сил США Джона Хайтена. Который на лекции в Стенфордском университете сообщил, что Россия разрабатывает оружие против спутников, в том числе лазеры.

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Фото: Fotodom.ru/DP

По словам генерала, Россия обладает технологиями уничтожения спутников с 1980-х годов. С тех пор возможности значительно увеличились. В числе прочего в распоряжении Москвы имеются лазерные установки для применения в космосе "и другие технологии, угрожающие нашим спутникам", напугал аудиторию Хайтен.

Он подчеркнул, что в недалеком будущем РФ, а также Китай "могут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату" в космосе.

На околоземной орбите функционируют спутники, в том числе и военные, поэтому она критически важна для вооруженных сил различных стран, а также для вещания радио и телевидения, цитирует генерала "Интерфакс".

"От нее зависит функционирование наших систем связи - от управления войсками до ядерной отрасли. Если кто-то будет угрожать околоземной орбите и что-то там сделает, то обломки останутся там навсегда", - сказал Хайтен.

Он напомнил, что Китай официально заявлял о намерении освоения космоса в исключительно мирных целях. Кроме того, Пекин поддерживал инициативы комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, отметил Хайтен, "но в то же время это самый агрессивный народ в мире, который разрабатывает оружие, чтобы в будущем бросить вызов США".

Но так просто американских генералов не напугаешь. "Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну - быть готовым к войне. Так Соединённые Штаты и поступят, чтобы все знали, что мы готовы к войне", - заявил Джон Хайтен.

Вообще говоря, дня не проходит, чтобы не стал достоянием гласности какой-нибудь доклад или заявление относительно военной мощи России. Которую никто иной, как сенатор Джон Маккейн в марте 2014 года назвал "бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну".

Буквально пару дней назад пресса цитировала доклад некой исследовательской службы конгресса США. Которая пришла к потрясшему американских законодателей выводу - армия Соединенных Штатов использует танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, разработанные еще во время существования Советского Союза. В то время как Россия и Китай шагнули далеко вперед.

Конечно, никто и не спорит, что и в нашей стране, и в Китае, и Соединенных Штатах, и во Франции, и в Германии, и во многих других странах активно разрабатывают перспективные системы вооружений. Но забавно, что за два года "бензоколонка" умудрилась проделать путь до государства, которое якобы манипулирует выборами в США и в состоянии уничтожать американские спутники. И теперь в Соединенных Штатах, судя по заявлениям тамошних генералов и чиновников, не очень хорошо понимают, что же со всем этим делать...

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, заявления, подобные сказанному Хайтеном, звучали в прошлом году. Тогда представители Пентагона также утверждали, что Россия и Китай разрабатывают подобное оружие.

"Но было тогда сказано - и не раз - что Россия в принципе не планирует милитаризацию космоса. Наоборот, она не раз предлагала Америке подписать договор о демилитаризации космоса. Последний раз это было в 2013 году. Америка при администрации Обамы отказалась даже рассматривать этот документ", - сказал эксперт Pravda.Ru.

По его словам, "Оружие, которое способно сбивать спутники, это система противоракетной обороны, разрабатываемый сейчас Россией".

"Это новый мобильный комплекс А-235 "Нудоль". Недавно были произведены успешные пуски данной системы. А также системы ПВО, которые прежде всего направлены на борьбу с частями баллистических ракет. Но в качестве попутного они могут бороться и со спутниками", - отметил Алексей Леонков.

"Лазерного оружия, которое способно сбивать спутники, не существует. Есть отдельные виды систем, которые разрабатывались еще при Советском Союзе. Все, что достиг тогда СССР, это "ослепление" оптики. Это все, на что способно в данный момент то, что называется лазерным оружием", - сказал он.

По мнению Алексея Леонкова, заявления американского генерала ничто иное, как пиар-ход. "Это очередная попытка разыграть карту "российской угрозы", чтобы выбить бюджет на финансирование тех или иных программ", - отметил эксперт.

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