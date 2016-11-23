Три причины не отдавать Японии Курилы

В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее, а также получает 12-мильную зону территориальных вод.

Ну а район Южных Курильских островов сказочно богат рыбой и морепродуктами - лосось, минтай, треска, сайра, анчоус, окунь, камбала, пелагический кальмар, осьминог, морской ёж, камчатский краб, морская капуста.

Прилегающий к острова шельф содержит огромные запасы нефти и газа, добыча которых вполне реальна и рентабельна даже при современном состоянии техники.

На мой взгляд, куда более важен военный аспект возможной передачи островов. В российских СМИ уже говорилось, что между Кунаширом и Итурупом находится единственный глубоководный незамерзающий пролив Курильской гряды. Потеря хотя бы этих двух островов запрёт на зиму Тихоокеанский флот в базах и пунктах базирования, то есть Россия потеряет свободный выход из Охотского моря в Тихий океан.

Но это еще не все. В 1960-1970-х годах советские атомные подводные лодки, оснащенные ракетами Р-13 и Р-21, несли боевую службу в центральной части Атлантики и западной части Тихого океана. Однако с середины 1990-х годов американцы достигли многократного превосходства над РФ в кораблях, подводных лодках и самолетах. Так, к началу 2016 году США имели в Тихом океане 29 атомных подводных лодок, а Япония - 18 новых дизельных подводных лодок. В такой ситуации боевая устойчивость российских лодок-ракетоносцев весьма сомнительна.

Американцы постоянно провоцируют наши ракетоносцы. Пускают имитаторы, создающие эффект торпедной атаки, опасно маневрируют, угрожая тараном, и т.д. Периодически происходят столкновения подводных лодок, которые могут привести к ядерной катастрофе.

Так, в 04 ч. 57 мин. 24 июня 1970 года в Охотском море на глубине 45 м произошло столкновение советской атомной подводной лодки К-108 пр. 675 с атомной подводной лодкой ВМС США «Тотог».

В результате сильного удара на К-108 сработала аварийная защита реакторов обоих бортов. Лодка потеряла ход и стала быстро проваливаться в глубину с большим дифферентом на нос. Однако энергичными мерами командир корабля капитан 1 ранга Багдасарян предотвратил катастрофу. К-108 всплыла. У нее был заклинен правый винт, поэтому пришлось вызывать буксиры.

К-108 находилась в ремонте на заводе «Звездочка» в поселке Большой камень с июля 1970 по февраль 1971 года.

20 марта 1993 года в Баренцевом море недалеко от Мурманска американская атомная подводная лодка «Грейлинг» на глубине 74 метра произвела таран российского ракетоносца К-403 проекта 667БДРМ. Гидроакустические средства К-403 допускали обнаружение «Грейлинга» на дистанции 2-3 кабельтовых, американцы обнаруживали нашу лодку на дистанции 7-10 кабельтовых. Произойди таран 20 секундами позже, удар янки пришелся бы по ракетному отсеку. Гарантированно взорвалось бы жидкое топливо ракет, а возможно и атомные боевые части. После столкновения АПЛ «Грейлинг» в строй американцы уже не вводили, а К-403 была отремонтирована и вновь выходила на боевую службу.

С начала 1970-х годов советское правительство безуспешно предлагало США создать свободные от сил ПЛО зоны безопасного патрулирования лодок-ракетоносцев. Тогда это был предмет реального торга. По числу боевых кораблей советский флот сравнялся с американским, и постоянно десятки крейсеров, эсминцев, СКР и подводных лодок бороздили просторы Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Ну а наши самолеты - ракетоносцы и противолодочные, созданные на базе Ту-95, регулярно вели поиск американских кораблей и подводных лодок на всей акватории мирового океана, совершая при необходимости посадки на аэродромы Кубы, Анголы, Эфиопии, Вьетнама и других стран. Ну а с 1991 года в районах боевого патрулирования американских подводных лодок практически нет ни российских кораблей, ни самолетов.

И вот наши мудрые адмиралы даже придумали новый термин - «Защищенный район боевых действий» (ЗРБД). Якобы наши торпедные лодки, надводные корабли и самолеты создадут ЗРБД, где могут свободно патрулировать наши подводные лодки. А где это реально возможно сделать? После 1991 года соотношение сил в надводных кораблях, подводных лодках и самолетах между РФ и США и НАТО так изменилось, что создать ЗРБД в открытом море фактически невозможно.

ЗБРД можно создать лишь в отдаленных закрытых районах Арктики. Например, в Белом море, Обской губе и даже в Карском море. Да и то при условии перекрытия всех проливов, ведущих в эти моря, минными заграждениями (в том числе минами-торпедами) и противолодочными сетями.

Замечу, что международное право не запрещает постановку минных заграждений в мирное время в своих территориальных водах и закрытых морях.

Как же сделать Охотское море большим ЗБРД? Рассмотрим два пролива, отделяющие Кунашио от Хоккайдо. Пролив Измены имеет длину около 24 км, ширину около 20 км, большая часть которых приходится на российские территориальные воды. Максимальная глубина пролива 22 м. Пролив достаточно сложен для навигации: лимитирующие глубина фарватера составляет всего 7 м, при этом очертания его постоянно меняются.

Риторический вопрос, может ли тут пройти АПЛ водоизмещением 6 тысяч тонн?

Куда более подходит для судоходства пролив Лаперуза. Его длина 94 км, ширина в узкой части 43 км, средняя глубина 20-40 м, максимальная 118 м. Зимой пролив покрывается льдом. В проливе японские терводы составляют только 3 мили (5,5 км). Японские СМИ утверждают, что правительство Японии сузило свои терводы, дабы корабли США с ядерным оружием на борту формально не нарушали безъядерного статуса Японии.

Любопытно, что почти в центре пролива Лаперуза в 14 км к юго-востоку от мыса Крильон, самой южной точки Сахалина, находится Камень Опасности. Это лишенная растительности группа камней длиной 150 м, шириной около 50 м. Скала сильно осложняет движение судов в проливе Лаперуза. На скале имеется автоматический маяк и туманный колокол. С сентября 1945 года Камень Опасности принадлежит России.

Вспомним, что в 1941 году Япония установила уведомительный порядок прохода через пролив Лаперуза. Заявки на проход подавались не поздне, чем за 5 дней.

Как видим, проходить проливами Измены и Лаперуза американским кораблям довольно сложно. И раньше они почти всегда использовали для вторжения в Охотское море Курильские проливы.

Надо ли объяснять, что передача Южных Курильских островов под юрисдикцию Японии фактически откроет ворота в Охотское море для американского и японского флотов?

Старая пословица гласит: «Дипломатия - это искусство делать невозможное возможным». Смогут ли наши и японские дипломаты найти некую компромиссную формулу. С одной стороны, она должна оставить все Курильские острова под суверенитетом России, а с другой, дать возможность японским фирмам совместно эксплуатировать сказочные богатства островов.

Однако любой договор должен содержать пункт о закрытом статусе русского Охотского моря, куда не должны заходить корабли и залетать самолеты США и Японии.