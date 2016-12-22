Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США

Через два года российская армия может получить оружие для борьбы со "стаями" ударных беспилотников. Об этом заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Якунин.

Ударный беспилотник ВВС США. Архивное фото

По его словам, "мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы - уже через два года. Серьезный задел есть, созданы реальные образцы этого оружия, мы демонстрировали их возможности, результаты - более чем убедительные. Сейчас ждем соответствующих решений", - сказал Якунин ТАСС.

Напомним, разработки "стай" (или "роев") ударных мини-дронов на протяжении уже довольно длительного времени ведутся в ряде западных государств. Лидеры в этой области Соединенные Штаты - там проведено несколько успешных испытаний "стай".

"Стая" ударных мини-дронов предназначена в первую очередь для подавления противовоздушной обороны или наступательных вооружений. Напечатанные на 3D-принтере аппараты можно запускать с истребителя или бомбардировщика.

Обычными средствами ПВО бороться с таким оружием очень трудно, а потому подобные разработки представляют особую опасность. Ведь использовать их можно не только против систем ПВО, но и, к примеру, против промышленных предприятий или объектов энергетики.

Александр Якунин также рассказал, что в следующем году планируется начать работу по созданию третьего поколения воздушных пунктов стратегического управления, так называемых "самолетов Судного дня".

Термин позаимствован опять-таки из Соединенных Штатов. Речь идет о воздушных командных пунктах, которые могут быть задействованы в том случае, если наземные структуры управления будут уничтожены в ходе конфликта. В США используются для этих целей используются самолеты E-4B на базе лайнеров Boeing 747. В России - Ил-80, которые были разработаны на основе пассажирских Ил-86.

Разработка систем третьего поколения займет несколько лет. В российскую армию только-только начали поступать воздушные пункты стратегического управления второго поколения - Ил-80М.

В 2015 году был передан первый такой самолет. Который, по словам Якунина, в настоящее время "полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, где успешно выполнил ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных сил".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал Pravda.Ru о других актуальных направлениях разработок перспективных систем вооружений.

По его словам, "будет продолжаться роботизация вооружения военной техники в интересах вооруженных сил РФ, автоматизация систем управления разведки, развитие космических средств предупреждения ракетного нападения, а так же дистанционного зондирования Земли и автоматического определения опасных объектов".

"Будут развиваться направления вооружения, которые основаны на новых физических принципах, ранее в оружии не применявшихся. Например, радиофотоника. Это новое направление в радиолокации, которое позволяет улучшить разрешение и вероятность обнаружения цели, и, в то же время, оно устойчиво к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И ряд других направлений - в том числе автоматизированные системы, которые позволяют работать под водой и отслеживать надводную и подводную обстановку в различных регионах Мирового океана", - отметил эксперт.