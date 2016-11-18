"Шквал огня": Армия России получит суперартиллерию

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна не отстает от других государств, уделяя большое внимание разработке перспективных видов вооружений. Об этом глава государства заявил на совещании по созданию перспективных видов вооружения 18 ноября в Сочи.

"Сегодня, в XXI веке, для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно применяют для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки: это лазеры, гиперзвук, робототехника", - отметил глава государства.

Об одном из аспектов дальнейшего развития вооруженных сил - а именно роботизации - в пятницу рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, "в перспективе можно говорить о создании полностью роботизированных артиллерийских комплексов, выполняющих задачи без участия человека".

Это, подчеркнул Матвеевский, одно из приоритетных направлений в развитии войск и артиллерии.

В качестве примера он привел комплекс "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем, сообщает ТАСС.

"В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", - отметил генерал. И добавил, что "Коалиция-СВ" уже в ближайшее время начнет поступать на вооружение.

По его словам, уникальность комплекса "Коалиция-СВ" заключается в режиме стрельбы "Шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.

"Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы", - пояснил Матвеевский.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в данном случае стоит отметить два аспекта.

"Первый связан с тем, что человек в танке, на борту самолета и т.д., является уже неким ограничителем. Для него нужны системы спасения, различного рода системы жизнеобеспечения, кислород, кресло. Именно поэтому, следующий самолет - шестого поколения - с высокой степенью вероятности будет беспилотным. Это касается не только авиации, это касается целого ряда (образцов вооружений): мини-подводных лодок без экипажа. Собственно говоря, артиллерия тоже не является исключением (для создания) роботизированной системы, где человека необходимо вывести из системы принятия решения, так как он может допустить ошибку", - сказал эксперт "Правде.Ру".

"Еще один момент, если речь идет о полевой артиллерии. Существуют радары по определению мест, откуда ведется артиллерийский огонь. Поэтому необходимо расчеты вывести из-под удара. Это еще одна особенность, почему нужно выводить с поля боя артиллерийскую обслугу. Еще и поэтому роботизация должна происходить", - подчеркнул директора Центр анализа стратегий и технологий.

"Насколько быстро это удастся сделать? Достаточно быстро, хочется надеяться. Но многое зависит от финансирования", - добавил Руслан Пухов.