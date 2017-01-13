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Автор Антон Куликов

"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Уже в этом году планируется начать летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат".

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По мнению экспертов, наличие у России подобных МБР будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны.

Стоит заметить, что ранее речь шла о начале испытаний не ранее 2018 года. Однако источник агентства "Интерфакс" в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сроки могут измениться на более ранние.

По его словам, Красноярский машиностроительный завод и другие предприятия, занятые в производстве этих МБР, "готовят изделия к бросковым испытаниям, которые, как ожидается, начнутся в этом году".

Как ранее сообщала Pravda.Ru, по экспертным оценкам новая межконтинентальная баллистическая ракета будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. С этим, к слову, в том числе и связана возможность обесценивая планов по развертыванию глобальной американской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, предполагается, что "Сармат" можно будет использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков. Например, летательного аппарата, который в прессе получил название "объект 4202".

"Сармат" должен заменить ракетный комплекс "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"), который был принят на вооружение в 1988 году. Ресурс этого комплекса продлевался уже неоднократно. Но бесконечно, разумеется, делать это невозможно.

Кроме того, речь идет и возможности решать новые для РВСН задачи. Например, противодействие американской же концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Тяжелые МБР можно снаряжать высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в будущем ядерное оружие может перестать быть фактором стратегического сдерживания. И его может заменить как раз высокоточное оружие.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, ориентировочный срок принятия на вооружение МБР "Сармат" - 2019-2020 годы.

"Эксперты утверждают, что эта ракета не может контролироваться американской системой противоракетной обороны, так как она достигает такой большой скорости, что ее фактически невозможно перехватить. Новое ракетное вооружение делает атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму, "детской игрой", - говорится в статье издания Al Bayan (издается в Объединенных Арабских Эмиратах), опубликованной в начале января этого года.

Впрочем, европейская и американская пресса на "Сармат" обратила внимание еще раньше. В основном рассуждения - помимо перечисления общедоступных характеристик новой МБР - сводятся к рассуждениям про то, что именно может быть уничтожено "одним ударом". Как правило, выходит, что это целые государства. Ну или штаты. После чего читатель закономерно подводится к мысли об "агрессивной России"... Хотя, напомним, даже испытания новой МБР пока еще не начались.

Не говоря уж о том, что разного рода концепции "мгновенных глобальных ударов" и "глобальных систем ПРО" вообще-то не Россия продвигает. 

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Темы РВСН Сармат стратегия высокоточное оружие
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