"Белые лебеди" напоминают Западу о мощи России

В конце декабря летчики Дальней авиации отмечали свой профессиональный праздник. Кто-то может подумать - ну что там эти стратегические самолеты в сравнении с баллистическими ракетами в шахтах и на подводных лодках?

Между тем, наши "тушки" выполняют важную и уникальную функцию, напоминая "заклятым друзьям" то, о чем они часто забывают - неотвратимости возмездия в случае агрессии против России. Да и неэффективными эти машины не назовешь...

Впрочем, не стоит думать, что этот род войск появился только в 1999 году - когда и был подписан соответствующий приказ. 23 декабря и объявили праздничной датой потому что именно в этот день, еще в далеком 1914 году, была создана первая в России эскадрилья тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец" - предков современных "стратегов".

Последние широко применялись и в годы Великой Отечественной войны, и во время войны "холодной". Особенно в период, когда советская армия, получив на вооружение ядерное оружие, еще не имела иных средств для его доставки к цели, кроме самолетов - ведь полноценные стратегические ракеты появились у СССР несколько позже.

В последующие десятилетия, казалось бы, стратегические бомбардировщики превратились в некий "анахронизм" - вроде конных дивизий во Вторую Мировую. Которые, конечно, кое-где использовали для диверсионных рейдов в тыл врага - но, в целом, когда то один из главных видов сухопутных войск уже не мог тягаться с пехотой, вооруженной автоматами и пулеметами. Так и "ядерная авиация" . Ну зачем вкладывать большие деньги в ее производство - если и скорость значительно уступает баллистическим и даже крылатым ракетам, а ПВО противника сбить их значительно проще, чем ракетное оружие.

Но не будем торопиться с выводами. Ведь доселе ни США, ни Россия от дальней авиации не отказались - и не только потому, что имеющиеся самолеты, несмотря на то, что выпущены порой несколько десятилетий назад, находятся во все еще неплохом состоянии.

Вскользь можно заметить, что только американцы и россияне и имеют на вооружении "авиационный элемент" ядерных сил, собственно, и делающий последние как раз "ядерной триадой". В то время, как остальные ядерные державы предпочитают обходиться ядерными ракетами наземного и морского базирования, обычно - на подводных лодках. Но такой выбор Великобритании, Франции и других владельцев ядерных арсеналов, скорее всего, определяется лишь тем, что сами эти арсеналы довольно-таки скудны - в сравнении с запасами двух сверхдержав. А потому создавать под них еще и стратегическую авиацию просто нерационально.

А так последняя играет достаточно серьезную и уникальную среди других ядерных сил, роль - которую можно назвать в некотором смысле "демонстрационно-геополитической". В самом деле, любое оружие ценно не только своим поражающим действием во время военных действий - но и тем, насколько его наличие может войну предотвратить. Недаром же еще древние китайские стратеги говорили: "Лучший бой - не начатый бой". А, скажем, королевская кобра, которую называют "благородной змеей", подвигает многих "потенциальных противников" бежать без оглядки - демонстрируя им свой раздутый "капюшон", знак о готовности к смертоносной атаке.

Смысл ядерного оружия, если задуматься, тоже состоит в первую очередь в его сдерживающем противника эффекте. В случае же противостояния сверхдержав, как говорят эксперты - "угрозы взаимного гарантированного уничтожения".

Собственно, мало-мальски вменяемые военные специалисты и так знают, чем закончится ядерная война между Россией и США. Однако заигравшиеся в роли "мирового жандарма" вашингтонские политики, и, особенно, уверовавшие во "всесильность" "натовского зонтика" их европейские союзники нет-нет - да и начинают мечтать о возможности победы над нашей страной. То системы противоракетной обороны вблизи российских границ разместят - то провокационные военные игрища устроят, то "утечку" всяких там сценариев "ограниченной войны" в прессу организуют.

А все потому - что к обычному ядерному оружию большинство обывателей уже малость попривыкло. Ну как к тому, что люди, вообще-то, смертны - и умирают ежесекундно, но это ничуть не мешает живущим радоваться жизни, пока собственное здоровье в порядке.

Так и с атомным оружием. То, что оно есть - в принципе, знает каждый. Но знание это чаще всего вытесняется куда-то на периферию сознания. Чему здорово способствует и закономерное желание военных максимально засекретить месторасположение ядерных арсеналов. Даже координаты шахтных установок, которые, в общем, давным-давно засечены с разведывательных спутников, обычно в широкий доступ не выкладываются.

И подавно - расположение мобильных ракетных комплексов, вроде "Тополь-М" (которые, кстати, имеются только у России), позиции атомных подводных лодок у берегов потенциального противника и т.д. Потому что "засвеченная" установка в случае гипотетического ядерного конфликта может быть очень быстро уничтожена даже обычным оружием, не успев сделать сокрушительного залпа по врагу.

Вот и получается - что запасы боеголовок, могущие несколько раз уничтожить все живое на Земле, имеются - но информация об этом максимально засекречивается, а потому и не является особо актуальной для массовой аудитории. Которая, в свою очередь, и не обращает на нее особого внимания, скажем, в ходе выборов тех или иных политических сил в своих странах. Частенько голосуя за местных "ястребов" - которые пропагандируют "шапкозакидательские настроения" образца "что бы мы не учудили - ничего нам эта отсталая Россия с экономикой, разорванной в клочья, не сделает - а потому можно "продвигать свободу и демократию" и дальше".

Вот именно для таких случаев и оказывается очень полезной стратегическая авиация России. Несколько полетов над Атлантикой российских Ту-160 - и вот уже пресса "старой доброй Англии", вкупе со СМИ многих других стран НАТО пестрит заголовками о "русской угрозе". Которая уже не туманно-абстрактная, в виде засекреченных наземных установок баллистических ракет и таящихся в глубинах океана подводных атомоходах - а обрела вполне конкретный облик стремительных и грозных крылатых машин.

После чего у немалого количества европейцев закрадывается мысль - а оно того стоит, рисковать собственным благополучием ради "европейских устремлений" "великой державы" Украина - с поддержанным Западом путчем в которой и начался, собственно говоря, нынешний кризис? А дальше уже проходит голландский референдум насчет Ассоциации Украины с ЕС, саммит Евросоюза, "пославший" Киев с его "хотелками" ну очень далеко, на очереди - выборы во Франции и Германии...

Тем не менее, не стоит считать российские стратегические бомбардировщики годными исключительно для "показательных выступлений". Они по прежнему являются весьма грозным оружием. Их легко может сбить вражеская ПВО? Так ведь ее перехватчикам и ракетам надо еще до наших самолетов долететь! Последние же обладают весьма приличной дальностью полета - для Ту-160 она доходит до 14 тысяч километров, а дозаправкой эти машины летали даже в Венесуэлу. В то время, как "запас хода" натовских истребителей вчетверо меньше. О наземных ракетах "земля-воздух" и говорить нечего - даже российский супер-современный комплекс С-500 может сбить цель на расстоянии максимум 500 км.

Кроме того, на российских самолетах стоят современные автоматизированные защитные комплексы ракетно-пушечного вооружения. Не стоит сбрасывать со счетов и того, что отечественные системы радиоэлектронной борьбы ныне - самые совершенные в мире.

Дальность полета крылатой ракеты Х-101(Х-102 - в "ядерной" версии), устанавливаемой на наших дальних бомбардировщиках - 5,5 тысяч километров. Причем, ракет этих на " "Белом лебеде" (как ласково называют Ту-160 летчики) - 12 штук, на более старом дозвуковом Ту-95 - 8 штук. Каждая из которых может нести боеголовку в 250 килотонн - для сравнения, Хиросиму полностью уничтожила бомба "всего лишь" в 20 кт.

Теперь подсчитаем: 16 "Белых лебедей" с 12 Х-102, плюс в общей сложностью около полусотней в разных видах Вооруженных Сил России Ту-95 с "восьмеркой" этих ракет на каждом - всего получается потенциально почти 600 носителей. Для сравнения - сейчас в Ракетных войсках стратегического назначения РФ - около 400 ракет с 950 боеголовками. Так что "авиационная составляющая" российской "ядерной триады" - не только какой-то "устаревший символ". Тем более, наши летчики регулярно тренируются не на полигонах - а на террористах в Сирии, совершив уже несколько пусков неядерных Х-101 по их скоплениям - с весьма неплохой точностью и эффективностью.

Пожелаем же в Новом Году пилотам российской стратегической авиации дальнейших успехов в их нелегкой службе - по отбиванию охоты у "заклятых друзей" нашей страны испытать на прочность ее мощь.