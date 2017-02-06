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Автор Антон Куликов

Поход "Адмирала Кузнецова": Первые итоги

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Корабельная авианосная группа Северного флота возвращается на базу в Североморске. Поход к берегам Сирии продолжался почти четыре месяца.

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Шумихи вокруг этого события было изрядно.  Напомнить хоть о скандале вокруг захода в испанские порты (разрешение на которое властями Испании было отозвано). Или истерику насчет "дымящего "Кузнецова". Или заявление британского министра обороны о "корабле позора" (на которое подобающим образом ответили в российском оборонном ведомстве).

О некоторых итогах похода в минувшую пятницу рассказал командующий северным флотом РФ Николай Евменов. Третьего февраля самолеты и вертолеты с "Адмирала Кузнецова" вернулись на аэродром базирования в Мурманской области.

"Проведено 420 боевых вылетов, из них 117 - ночью. Великолепная техника, вооружение, профессиональное мастерство наших летчиков позволило уничтожить более тысячи объектов международного терроризма", - заявил Евменов.

Здесь еще стоит отметить, что именно во время этого похода впервые в боевой обстановке была применена авиация "Адмирала Кузнецова" - 15 ноября прошлого года был совершен вылет.

Не обошлось и без проблем - были потеряны два истребителя, МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались. Поводы для разбирательств более чем достаточные...

Итоги похода по просьбе Pravda.Ru прокомментировал военный политолог, генерал-майор в отставке Андрей Кошкин.

Он отметил, что впервые корабли Северного флота отправились на выполнение боевой задачи в Средиземное море.

"Более того, состав корабельной группы тоже был подобран в соответствии с поставленными в походе задачами - это пройти, прибыть и принять участие в боевых действиях. Надо сказать, что маршрут, так скажем, представлял определенные сложность и новизну. И не только - нашу группу постоянно сопровождали надводные и подводные корабли государств НАТО. Которые, надо отметить, своевременно определяли и предупреждали наши корабли", - сказал Андрей Кошкин.Он напомнил о проблемах с заходами в порты Испании.

"Все думали, наша корабельная группа остановится - ничего подобного, успешно справились", - отметил эксперт.

Говоря об операции, он также отметил надежное обеспечение безопасности группы, как во время похода, так и у берегов Сирии. Причем речь идет о взаимодействии не только кораблей сопровождения и авиации "Адмирала Кузнецова", но и той группировки, которая находится в Хмеймиме и Тартусе.

"Главная боевая задача, которая была поставлена перед палубной авиацией - освобождение Алеппо - была выполнена", - сказал Андрей Кошкин. И добавил, что затем был совершен успешный переход в места постоянной дислокации.

Весь мир увидел возможности военно-морского флота России, отметил эксперт. 

Что же касается проблем, то это естественный процесс, полагает он. По мнению Андрея Кошкина, на выполнение боевых задач они не повлияли. И главное - сделать правильные выводы.

А происшествия случаются во всех армиях мира, добавил он. И напомнил о недавних сообщениях насчет неудачного запуска баллистической ракеты в Великобритании.

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