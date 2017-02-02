"Периметр" — секретный щит России

Сообщения об анализе американскими ведомствами последствий ядерных ударов по России и Китаю наделали немало шума. Однако этот момент, хотя и важный, но отнюдь не решающий в проблеме гарантированного ответного удара РВСН по агрессору. Залогом является система автоматизированного управления пуском ракет в случае начала ядерной войны и молчания командования "Периметр".

Как сообщает Bloomberg, соответствующий запрос сделали американским разведслужбам конгрессмены.

Стоит отметить, что ядерный потенциал Поднебесной засекречен. По оценкам экспертов, он не превышает от силы четверти тысячи боеголовок — в сравнении с почти двумя тысячами и у нашей страны, и у американцев. К тому же китайские ракеты твердотопливные, морально устаревшие для массового прорыва американской ПРО — так что проблема китайского ответного удара по США выглядит не столь актуально.

Но если хорошо разобраться — а какой вообще смысл в американской "хотелке"? Единственным рациональным мотивом видится лишь попытка помешать удару возмездия в ответ — обезглавив высшее руководство страны, имеющее возможность отдать такой приказ. Насколько же это возможно чисто технически?

Ныне не то что президенту — даже главе любой фирмы совсем не обязательно находиться для осуществления своих полномочий исключительно в каком-то специально оборудованном месте. Это в XX веке ЭВМ занимали часто целые этажи в крупных зданиях. А ныне на самые дешевые ноутбуки, в тысячи раз превосходящие по производительности упомянутых "динозавров компьютерной эры", можно поставить программу образца "Мобильный офис" — и осуществлять свои руководящие функции из любого места, была бы связь для Интернета.

Ну а для отдачи приказа применить атомное оружие и в более далекие времена достаточно было "ядерного чемоданчика". В СССР он носил название "система "Казбек". Так что российские лидеры в случае угрозы ядерного нападения могут быть эвакуированы своей охраной куда угодно. В подземные бункеры, в летающий командный пункт — так называемый "самолет Судного Дня", имеющийся и у президента США.

Да, при желании все эти места противник может подвергнуть ядерной бомбардировке. Но это если знать точно куда надо бить. Один из вариантов помешать такому сценарию — максимально засекретить подобные убежища. Другой, который может быть задействован параллельно — наоборот, дать противнику информацию о максимуме ложных целей.

Но вообще-то, самое главное даже не это. Ведь если допустить самый фатальный сценарий с гибелью всех лидеров государства и высшего командования, агрессору все равно не поздоровится. Еще в 1985 году на боевое дежурство в СССР была поставлена система "Периметр", получившая на Западе название "Мертвая рука". Если коротко — эта система как раз и обеспечивает запуск атомных ракет в случае ядерного нападения на нашу страну, если соответствующий приказ отдать просто физически некому. То ли линии связи, хоть и очень защищенной, разрушены, то ли случилось самое худшее…

Данные в открытом доступе по "Периметру" чаще всего приводятся с эпитетами "вероятно", "возможно", "скорее всего" и т. п. То есть как эта система работает как минимум сейчас, доподлинно знают только посвященные. В общих чертах — это искусственный интеллект, оценивающий массу различных факторов, которые могут свидетельствовать о ядерной атаке — исходя из данных спутникового слежения, РЛС, сейсмических волн после ядерных взрывов. И главное — молчания тех, кто имеет право отдать приказ на задействование российских ядерных сил.

Кстати, высказываются предположения, что именно этот последний пункт может при желании стать определяющим. То есть ракеты в шахтных установках, на мобильных "Тополях", в люках самолетов стратегической авиации и на подводных лодках, по умолчанию должны будут стартовать к заранее введенным в их электронные "мозги" целям — если из центра управления не будет регулярно поступать сигнал об отмене атаки.

Это не значит, конечно, что президенту понадобится, скажем, каждые 15 минут отвлекаться для нажимания соответствующей кнопки своего "чемоданчика" — для этого есть и дежурный персонал центрального командного пункта РВСН, возможно, какие-то еще дублирующие структуры. Наконец, офицеры пусковых установок — они ведь тоже вполне могут сориентироваться в обстановке в "час Х", даже с учетом банального слежения за выпусками новостей, сделать запрос "наверх" — и сами принять последнее решение в случае длительного молчания главного командования.

Впрочем, как уже упоминалось выше — точный алгоритм работы "Периметра", как и положено важнейшей государственной тайне, доподлинно известен лишь очень ограниченному кругу лиц. Зато точно известно другое: вопреки регулярно появляющимся в отдельных изданиях размышлизмам насчет того, что "Мертвая рука" — это миф" — на самом деле эта "машина Судного дня" существует.

О чем открытым текстом еще 5 с лишним лет назад заявил в интервью одному из российских изданий самый информированный специалист по этому вопросу — командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Сергей Каракаев: "Да, система "Периметр" сегодня существует. Она на боевом дежурстве. И, когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет из "Периметра"…

Что последует за применением хоть "Периметра", хоть приказа руководства России на удар возмездия — тоже хорошо известно, в том числе и военным экспертам США. Одни из самых свежих прогнозов получены всего чуть больше 2 лет назад — в ходе командно-штабной игры в Пентагоне со сценарием ядерной войны с "евроазиатской автократией Усирой", под "ником" которой американцы зашифровали нашу страну.

Еще одна цитата из перевода отчета о результатах этой игры:

"США смогли нанести массированный удар высокоточными крылатыми ракетами по стационарным ракетным шахтам противника, частично по местам дислокации мобильных ракетных установок и по военным управляющим центрам, включая разнесенные в пространстве засекреченные и заглубленные командные пункты стратегических и обычных вооруженных сил (последнее — как раз то, чем так заинтересовались американские конгрессмены — прим.).

Однако в ходе имитации атаки с максимально реалистичными условиями, США получили неприемлемый ущерб вследствие четырех основных причин: использование противником ракетно-ядерного оружия с нынешними характеристиками, по оценкам аналитиков, позволило прорвать системы ПРО и уничтожить как инфраструктуру и военные объекты, так и около 100 000 000 гражданского населения. Основную разрушительную роль сыграл подводный флот противника, несмотря на уничтожения его значительной части в открытом океане. наиболее разрушительными стали залпы подводных ракетоносцев противника, в том числе произведенные с Северного полюса и вблизи территорий США.

В обзоре также говорится, что проанализированная тактика и стратегия атаки в итоге привела к массированному ракетно-ядерному обмену между Усирой и США, в результате которой оба государства получили неприемлемый ущерб. Прогнозируемое количество погибших в течение года в результате операции и ответного удара у обоих сторон превысило 400 000 000 человек".

Без труда можно заметить, что профессиональные военные даже не рассматривали всерьез вариант, согласно которому уничтожение засекреченных командных пунктов хоть как-то смогло помешать российскому ответу на американскую атаку. Что, думается, сыграло не последнюю очередь в том, что "миротворец" Обама с началом украинского кризиса предпочел развязать против России "санкционную" войну — вместо столь любимой американцами войны обычной, на манер агрессии против Югославии, Ирака, Ливии…

Так что и нынешний запрос американских законодателей имеет чисто академический интерес. Хотя, как знать — может и среди них уже появились "мечтатели" на манер украинских деятелей, которым только и осталось утешать себя в собственных СМИ сладкими грезами о вот-вот грядущем "перевороте в Кремле", "распаде России на 30 частей", "массовом восстании против власти" и тому подобных утопиях.

Правда, практического толку с таких грез — в полном соответствии с меткой восточной пословицей "Хоть сто раз скажи кишмиш — во рту слаще не станет". Или несколько грубее, в соответствии с пословицей уже украинской (увы, порядком забытой там, особенно в последние 3 года): "Дурень думкой богатеет". Но, в конце концов, право утешать себя абсурдными надеждами — это свободный выбор тех, кто так поступает.

А российским гражданам в этой связи можно посоветовать быть реалистами — и оптимистами. Понимающими, что при реальном, а не фантастическом положении дел, ядерная война между Россией и США приведет лишь к уничтожению человечества. А потому с обоих сторон будут приняты все меры, чтобы ее избежать.