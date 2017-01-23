По последнему слову: Чем вооружат Росгвардию

Подразделения созданной в апреле прошлого года Росгвардии продолжают комплектоваться современной техникой и оборудованием. Вообще-то срок действия соответствующей программы предусмотрен до 2030 года - но, разумеется, это не означает, что до указанной даты гвардейцы будут вооружены каким-то старьем.

Так, для защиты бойцов в войска уже сейчас поступает бронежилет "7б-вв" - довольно новая разработка российских оружейников, патент на которую получен лишь в начале 2013 года.

"Броня" защитников правопорядка даже в самом облегченном варианте предусматривает их надежную защиту от пуль самых распространенных на нелегальном рынке стрелкового оружия пистолета Макарова и Нагана - причем выпущенных с расстояния всего в 5 метров, практически в упор.

Но самый облегченный вариант бронежилета гвардейцы если и будут носить, то разве что в самой относительно спокойной обстановке, как говорится, на всякий случай.

Если же ситуация будет более напряженной - то та же самая "жилетка" может быть укреплена за счет дополнительных защитных пластин - из брони, керамики или высокомолекулярного полиэтилена. Который, в отличии от своего широко распространенного в виде пакетов и бутылок "тезки", не уступает по прочности закаленной стали, а по сопротивлению разрыву - даже превосходит ее в несколько раз.

Соответственно, в зависимости от толщины дополнительных пластин, защита бронежилета может быть повышена от исходного 1-го класса - до класса 6А. Если кратко: 1 класс - это защита от пуль вышеупомянутых ПМ и Наган; 2-й - ТТ и ружья 12 калибра; 3-й - АК-74 калибра 5,56 мм, и более старого "Калашникова" калибра 7,62 мм с обычной пулей; 4-й - тех же автоматов с пулей бронебойной плюс снайперская винтовка СВД с пулей обычной. 5-й и 6-й классы определяются стрельбой из АК и СВД - но более бронебойными боеприпасами, со стальным термоупрочненным сердечником. Наконец, если такой пулей со спецпатроном стреляет "снайперка" - это класс 6А, а обеспечивающий защиту от такого выстрела с 5 метров бронежилет считается самым надежным.

Большую опасность из стрелкового оружия представляют разве что крупнокалиберные пулеметы - но от поражения ими, увы, не застрахованы даже бронированные боевые машины пехоты и ударные вертолеты.

А человека, в общем-то, защитить от пули весом в несколько десятков грамм, летящей со скоростью несколько звуковых, невозможно и в "суперброне". Ведь даже если бы последняя и сдержала бы такой "мини-снаряд" - мощнейший удар в грудь все равно бы переломал ребра, с большой вероятностью вызвал бы остановку сердца, тяжелые внутренние кровотечения...

К счастью, вероятность того, что в руках потенциальных противников Росгвардии окажется тяжелое армейское оружие, довольно низка - а потому можно считать, что надетые на гвардейцев бронежилеты смогут защитить их практически от всех известных пистолетов, автоматов и даже винтовок распространенных калибров.

Голову росгвардейцам будет защищать шлем ШБМ. Формально его защитные свойства будут поменьше, чем у вышеупомянутого бронежилета, особенно, в самом "солидном", "штурмовом" варианте. Гарантировано такая каска может спасти от прямого попадания с 5 метров только от осколков гранат, а также пуль из "Макарова" и Нагана.

Но, с другой стороны, на таком расстоянии чаще всего бой и ведется именно из пистолетов - автоматчики обычно начинают его на гораздо большей дистанции. Ну а через десятки и сотни метров после вылета из ствола "Калашникова" пули имеют уже значительно меньшую энергию. Так, по личным впечатлениям бойцов ополчения Донбасса, шлемы ШБМ весьма неплохо спасали жизнь их обладателям - некоторые после боя имели порой до трех вмятин от попавших автоматных пуль.

К сожалению, значительно нарастить бронезащиту шлема затруднительно. И дело не только в неизбежном возрастании в разы из-за этого веса изделия (в базисном варианте ШБМ весит от одного до полутора килограмм) - что приведет к не самому лучшему влиянию на боеспособность воина, на голову которого будет давить дикая тяжесть.

Дело еще и в том, что при попадании в такую защиту действительно мощной пули, удар будет настолько сильным, что даже без пробивания шлема (и черепа) голове будет нанесена тяжелейшая тупая травма, которая будет немногим лучше проникающего пулевого ранения. Стало быть, рациональнее облегчить вес шлема для того, чтобы боец мог лучше ориентироваться в схватке - и быстро уклоняться от возможной опасности.

С другой стороны, шлемы росгвардейцев дают им возможность максимально комфортно носить и другое необходимое в бою оборудование. Так, например, для того, чтобы одеть наушники радиостанции, ШБМ снимать будет не надо - тоже касается и, скажем, противогазов. Более того, на шлемах находятся кронштейны, планки Пикатини - на которых можно быстро и надежно подвесить самые разнообразные дополнительные устройства. Например - "ночные очки", приборы ночного видения, позволяющие ночью ориентироваться также легко, как днем - при этом не держа "ноктовизоры" в руках, которые остаются свободными.

А еще небольшая "революция" произойдет в парке средств передвижения Росгвардии. Из него будет почти полностью выведена гусеничная техника - с ее заменой на колесную. Руководство гвардии объясняет это тем, что, дескать, подавляющее большинство дорог в России имеют твердое покрытие - так что вероятность необходимости продираться через непролазную грязь весьма низка. С другой стороны, как известно, гусеницы даже не обязательно тяжелых танков - но даже гусеничных тракторов имеют неприятное свойство разрушать асфальт на дорогах, особенно летом.

Ну и потом - понятно ведь, что гипотетически наиболее вероятным местом задействования новой структуры будут не какие-то "медвежьи углы", или, вообще, глухая тайга - а крупные мегаполисы, в которых "лучшие друзья России" попытаются при удобном случае "замутить" какой-нибудь "майдан". Во имя приобщения россиян к "свободе и демократии", разумеется - истинную суть которой, в трактовке заокеанских спонсоров, порабощение воли большинства агрессивному меньшинству на жалованье Запада, наши сограждане сами никак не желают понимать.

Ну так зачем же росгвардейцам выезжать для решения таких задач на БМП - если сделать это проще (и гораздо быстрее) на обычных колесных бронетранспортерах? Чьи колеса, если изготовить их по специальным технологиям, исключающим возгорание и "сдувание" в случае пробивания чем-то острым, не уступят в надежности гусеничным тракам.

В общем, процесс экипировки самых подготовленных защитников правопорядка в нашей стране идет хорошими темпами - чему можно только порадоваться.