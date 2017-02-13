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Автор Антон Куликов

Финита: ВСУ объявили "бандой" батальон "меджлиса"

Политика » Силовые структуры

Что-то опять пошло не так. Речь о конфликте между ВСУ и представителями так называемого Крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана. Точнее сказать, батальон еще не сформирован, а командование украинской армии сообщило о разгроме некоего незаконного вооруженного формирования.

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Архивное фото

Из-за чего произошел конфликт, пока не совсем понятно. В изложении депутата Верховной рады Рефата Чубарова дело обстояло так: "Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого Крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана".

По его словам, в результате было повреждено имущество, а также "предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер". Насколько успешными были попытки, Чубаров не уточнил. Зато сообщил, что на место происшествия прибыли следователи СБУ, а также один из идеологов блокады Крыма Ленур Ислямов. Он же, кстати, в мае прошлого года провозгласил создание Батальона имени Номана Челебиджихана. Необходимость этого Ислямов мотивировал тем, что крымским татарам нужна собственная армия в составе ВСУ.

Но вернемся к произошедшему в Херсонской области. По сообщениям крымскотатарской радиостанции "Куреш", вооруженные до зубов люди протаранили бронетранспортером забор базы, а также переехали палатку, в которой находились люди. Весь личный состав батальона был захвачен, всех их уложили на пол. При этом захватчики делали предупредительные выстрелы в воздух и по ногам служащих батальона.

Теперь о версии украинских военных. В оперативном командовании "Юг" заявили, что сообщения о нападении на "Аскер" являются фальшивкой и направлены на очернение ВСУ.

А события развивались вот как: "Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонский области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования. Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирования были задержаны, разоружены во исполнение всех требований уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях".

По некоторым данным, конфликту предшествовали стычка местных жителей с бойцами батальона, в результате чего якобы погиб человек. После этого в дело вмешалась Нацгвардия, а Батальон имени Номана Челебиджихана якобы поддержали активисты "Правого сектора" (запрещен в России).

По еще одной версии, представители "Аскера" попытались вмешаться в учения, которые проводили ВСУ. В ответ украинские военнослужащие решили проверить базу, где располагается батальон. И нашли там весьма разнообразный арсенал оружия.

В общем, на поприще строительства собственной армии лидеров так называемого Меджлиса (запрещен в России) преследуют сплошные неудачи. Судя по их рассказам, крымские татары спят и видят, как взять оружие в руки и влиться в ряды батальона. В реальности же обратим внимание на фразу о "формируемом Батальоне имени Номана Челебиджихана": спустя девять месяцев оказалось — не то что батальон так и не создан, а даже украинское командование называет его "незаконным вооруженным формированием"…

Вообще же, это уже не первая попытка создания вооруженного подразделения крымских татар. Освободителей Крыма, так сказать. В июле 2014 года Мустафа Джемилев сообщил о формировании батальона "Крым", хотя за месяц до того называл подобную информацию "вбросом".

Спустя год Джемилев вновь объявил о создании мусульманского батальона, который будет находиться в подчинении украинского оборонного ведомства. Но, как выяснилось, и это еще не конец, ибо в мае 2016 года выступил уже Ленур Ислямов. Батальон получил другое имя, "Крым" с тех пор не упоминался.

Этот краткий экскурс в недавнюю совсем историю наглядно показывает, что у самопровозглашенных лидеров крымских татар есть большие проблемы с кадрами. Скоро уже три года будет, как прошел референдум в Крыму. А его "освободители" добились только того, что даже на Украине их так и не созданное толком подразделение едва ли не открытым текстом называют бандой.

"Меджлис" принимал активное участие в блокаде полуострова, из которой ровным счетом ничего не вышло. Ислямов в прошлом году собирался перекрыть не только дороги, но и морские пути в Крым. Сейчас почему-то к этой теме не возвращается. Про "батальон" повторяться не будем.

Но ситуация требует продолжения банкета, то есть новых креативных идей. В связи с чем нельзя исключить, что в скором времени будет объявлено о создании очередного крымскотатарского подразделения. Ну а нынешнюю историю постараются замять — в этом как раз никаких сомнений.

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