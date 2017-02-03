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Автор Антон Куликов

Первый пошел: На пост мэра Москвы объявился единый кандидат

Политика » Выборы » Региональные

На следующих выборах мэра Москвы - то есть в сентябре нынешнего года - у демократов может появиться единый кандидат. В том смысле, что желающий есть - с единством традиционно проблемы.

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На роль такового претендует бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Впрочем, окончательного решения он еще не принял.

Для начала Гудков собирается проконсультироваться с руководством "Яблока" (в частности, с основателем партии Григорием Явлинским) и других оппозиционных сил. Причем сообщил об этом "Интерфаксу" источник в его окружении, сам Дмитрий Гудков от комментарием отказывается, пообещав все рассказать в ближайшее время.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что Дмитрий Гудков собирается баллотироваться на пост мэра российской столицы и хочет стать единым кандидатом от либеральной оппозиции. Кандидатом от "Яблока" он уже был - на думских выборах в прошлом году, в Тушинском одномандатном округе Москвы. И проиграл кандидату от "Единой России" Геннадию Онищенко.

Впрочем, планы Дмитрия Гудкова относительно участия в выборах столичного градоначальника следует рассматривать в одном контексте: "Ну начинается...". Есть большие сомнения, что "другие оппозиционные силы" впадут в состояние эйфории и ринуться поддерживать потенциального единого кандидата. 

Напомним, на прошлых выборах мэра столицы кандидат "Яблока" Сергей Митрохин соперничал в том числе с кандидатом "Парнаса" (точнее, тогда РПР-Парнаса) Алексеем Навальным. И не то чтобы успешно, набрав чуть более 3,5 процентов против 27 с лишним у блогера.

Кроме того, свои виды на Москву у Михаила Ходорковского - хоть экс-олигарх и проживает сейчас в основном в Лондоне. В прошлом году в "Открытой России" объявили о плане подготовить 400 кандидатов для участия в муниципальных выборах в российской столице, которые также пройдут в сентябре. Причем в движении экс-олигарха объявили о готовности поддержать представителей любых политических партий.

По словам политолога Алексея Мартынова, "мы уже неоднократно слышали мантры либеральной оппозиции о необходимости выдвижения единого кандидата - уже на протяжении лет пятнадцати и даже больше".

"Каждый раз им не удается прийти к какому-то консенсусу, никак не могут договориться между собой", - сказал эксперт Pravda.Ru.

При этом Алексей Мартынов считает, что Дмитрий Гудков достаточно успешно выступил на парламентских выборах, хоть и проиграл в итоге. И по его мнению, оппозиционер пытается закрепить свое достижение, повторив путь Алексея Навального. Который до выборов мэра Москвы в 2013 году был просто "какой-то активист", которого в любую минуту могли забыть.

"Видимо, Гудков хочет пойти его путем. У нас свободная страна. И если не имеет проблем с законом, других ограниченных законом обстоятельств - участвовать в выборах мэра может любой житель Москвы", - заключил Алексей Мартынов.

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