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Автор Антон Куликов

Подводя итоги: Лидеры партий о выборах и новой Госдуме

Политика » Выборы » Федеральные

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя результаты единого дня голосования, отметил, что никого из кандидатов на выборах Госдумы не сняли с выборов.

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"Положительно можно отметить, что никого не сняли с выборов: ни комиссии избирателей, ни судебные инстанции - никого из кандидатов ЛДПР с выборов не сняли, регистрацию не отменили", - сказал политик на пресс-конференции в Москве.Он отметил, что фракция либерал-демократов в Госдуме обновилась на 75 процентов. 

"Обязательно мы ожидаем более благоприятную обстановку в работе Госдумы. Наша фракция и "Единая Россия" обновились на 75 процентов", - сказал Жириновский.

"Мы надеемся на увеличение количества комитетов. Нас было четыре, надеемся получить еще три-четыре комитета. Я думаю, "Единая Россия" пойдет навстречу", - подчеркнул лидер ЛДПР.

"Я думаю, что обстановка будет более благоприятная, чем в предыдущей Думе, потому что "Единая Россия" заинтересована, чтобы была подответная работа, спокойная обстановка в стране с точки зрения влияния высшего органа законодательной власти на общественное мнение", - добавил лидер ЛДПР.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, комментируя итоги выборов, подчеркивал, что "Единая Россия" "в любом случае" будет "обсуждать со всеми партиями, которые прошли пятипроцентный барьер, со всеми депутатами, которые получат поддержку избирателей".

"Мы будем в любом случае вести конструктивный диалог и консультации по формированию структуры следующей Государственной Думы и, конечно, по комитетам", - отметил он.

По словам Неверова, единороссы будут соблюдать баланс интересов с другими партиями, чтобы они также могли реализовать свои предложения.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что готов рассмотреть предложения по "пакетному соглашению" между фракциями.

При этом он напомнил, что сам является автором так называемого "пакетного соглашения". 

"Я сторонник диалога даже в самый критический момент", - подчеркнул лидер КПРФ.

По "пакетному соглашению" распределяются посты вице-спикеров Госдумы и глав комитетов.

В свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказался в поддержку и дальнейшее проведение выборов по смешанной системе. То есть по партийным спискам и в одномандатных округах.

"В программе партии "Справедливая Россия" записано так: мы принципиальные сторонники смешанной системы. Обязательно у нашего избирателя должен быть свой депутат, привязанный к территории", - сказал Миронов.

Не слишком удачное выступление партии на выборах в Госдуму он связал с тем, что сторонники "Справедливой России" не пришли на выборы. "Мы проведем работу над ошибками", - заверил Миронов.

"Нас стало меньше, но я вижу уже, что наша фракция по-прежнему будет профессиональной, все обещания перед избирателями мы выполним, внесем и будем добиваться принятия 25 справедливых законов", - пообещал лидер "Справедливой России".

После подсчета 99 процентов протоколов с избирательных участков "Единая Россия" получает 54,17 процентов голосов по федеральным спискам, КПРФ - 13,37 процентов, ЛДПР - 13,18 процентов, "Справедливая Россия" - 6,21 процента.  

Вместе с победителями в одномандатных округах единороссы получают 343 мандата из 450. Коммунисты получают в общей сложности 42 мандата, либерал-демократы - 39, "Справедливая Россия" - 23.

По итогам выборов по одномандатным округам, в Госдуму проходят по одному представителю "Родины" и "Гражданской платформы", а также самовыдвиженец Владислав Резник.

Темы Сергей Неверов Сергей Миронов выборы в Госдуму Владимир Жириновский
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