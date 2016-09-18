Выборы-2016: "Политическая система успешно прошла тест"

"Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке, она не самая большая из того, что мы видели в предыдущие избирательные кампании, но она высокая. И для "Единой России", конечно, важен результат так же, как и для любой партии, результат хороший", — так президент России Владимир Путин прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму, которые состоялись 18 сентября.

Практически сразу по окончании голосования глава государства прибыл в московский избирательный штаб "Единой России" вместе с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Мы знаем, что людям живется непросто, проблем много и нерешенных вопросов много, и, тем не менее, результат вот такой, какой он есть. Ну, уже понятно, и exit poll понятны, есть небольшие расхождения, но в целом Дмитрий Анатольевич (Медведев) сказал, можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата, победила", — сказал Путин.

"Я думаю, что это связано с растущей политической зрелостью. Эта зрелость заключается в том, что и рядовые граждане понимают, что пустые обещания — они ничего не стоят. Конечно, хочется жить лучше, конечно, хочется, чтобы зарплата была раза в два-три выше, чтобы пенсии росли лучшими темами, чем сейчас, — все хочется, вопрос в том, как это сделать", — подчеркнул президент.

А глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя прошедшие выборы, заявила об легитимности.

"Уже есть полная уверенность, что выборы проходят вполне легитимно. Мы многое для этого сделали", — сказала она на заседании в Центризбиркоме.

После подсчета 15 процентов протоколов по федеральным спискам лидирует "Единая Россия" с 48,32 процентами голосов избирателей. Далее идет ЛДПР с 16,25 процентами, КПРФ получает 15,8 процента, "Справедливая Россия" — 6,52 процента.

Ни одна из непарламентский партий пока не преодолевает пятипроцентный барьер в Госдуму. Понятно, что эти данные еще могут измениться. Но все же можно достаточно уверенно предполагать, что четыре лидирующие партий в Госдуму проходят, а вот непарламентские — нет.

По одномандатным округам (избирается половина состава Госдумы, 225 депутатов) известны предварительные результаты по части из них. У "Единой России" 98 мест в Госдуме, ЛДПР — пять, "Справедливой России" — три, КПРФ — два, у "Родины", "Коммунистов России" и "Гражданской платформы" по одному первому месту. Но, повторимся, это еще только предварительные данные.

"Мне кажется, что главная характеристика и особенность этих выборов — они действительно были гораздо более легитимные. Их итоги будут признаны обществом и не вызовут каких-то сомнений у граждан. Я послушал выступления парламентской оппозиции — (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский уже заявил, что признает результаты выборов и доволен тем, как была организована кампания. (Лидер КПРФ Геннадий) Зюганов в целом тоже положительно оценил ход избирательной кампании, несмотря на то, что их результат на данный момент существенно хуже ожиданий коммунистов", — сказал "Правде.Ру" директор по исследованиям фонда "Институт социально-экономических и политических проблем" (ИСЭПИ) Александр Пожалов.

Отметим, что и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что у партии нет оснований подвергать сомнений результаты в целом, "но мы будем ждать утра, когда основная часть будет обработана и будут конкретные результаты".

По словам Пожалова, результаты голосования "в значительной мере перекликаются с теми трендами, которые были выявлены в ходе социологических опросов последних недель".

"Опросы фиксировали безоговорочное лидерство "Единой России" и упорную борьбу, буквально ноздря в ноздрю, между ЛДПР и КПРФ за второе место с очень существенным отставанием "Справедливой России". И ровно эту картину мы видим и по данным экзит-поллов, и по первым данным Центризбиркома", — подчеркнул он.

По словам политолога, результат "Единой России" отражает тот факт, что "даже в сложных условиях длительного экономического кризиса население связывает с действующей партией власти поиск путей выхода из него".

"Столь низкий результат малых партий, которые часто прибегали к популистским заявлениям и высокий результат "Единой России" — это свидетельство, что у нас население не готово идти за популистами, а предпочитает поддерживать тех политиков, которые дают реалистичные обещания и выступают с реалистичной политической программой", — отметил Александр Пожалов.

"За "Единую Россию" сыграла реалистичность той програмы, с которой партия вышла на выборы. Безусловно, избиратель единороссов помнил, что эту партию создавал Владимир Путин и эта партия является основной опорой президента. Свою роль сыграли праймериз, мы увидим большое количество побед от единороссов по одномандатным округам. Это те кандидаты, которых партия отобрала на предварительном голосовании, по сути "Единая Россия" выставила мощный корпус кандидатов в одномандатных округах. Это и обеспечит безоговорочное преимущество этой партии в (одномандатных) округах", — сказал эксперт.

По его мнению, на это стоит обратить особое внимание, поскольку "в округах многое зависит не от партийной программы, не от бренда партии, а от личности того человека, который в округе выдвигается".

"В целом можно сказать, что политическая система, которая создавалась начиная с 2012 года, прошла первый тест, испытание федеральными выборами. И прошла его успешно", — сказал "Правде.Ру" политолог Олег Матвейчев.

Что касается явки избирателей, то, подчеркнул политолог, она на уровне аналогичных выборов в парламенты европейских государств.

"В данном случае мы такие же, как все остальные страны. И устраивать истерику по поводу "очень низкой явки" не имеет никакого смысла. В прошлый раз выборы в Госдуму были в декабре, но с тех пор, как ввели день голосования в сентябре, явка на всех выборах несколько упала. Потому что, сами понимаете, тут еще дачный сезон не закончен. Поэтому с явкой никаких истерик быть не может, все совершенно в порядке", — отметил Олег Матвейчев.

Он отметил высокую конкурентность прошедших выборов. Некоторые непарламентские партии могут рассчитывать на своих представителей в Госдуме, прошедших по одномандатным округам. Количество кандидатов в этих округах тоже было большим, конкурентность зашкаливала, считает эксперт.

"Открытость тоже совершенно беспрецедентная — и камеры наблюдения, и огромное количество наблюдателей от всех партий. В разы меньшее количество нарушений, которые фиксировали ЦИК и МВД. В этом смысле легитимность этих выборов значительно выше, чем легитимность выборов 2011 года. Поэтому все нормально, никаких особых сенсаций нет. В принципе, социологи предсказывали примерно такие цифры, которые сейчас мы уже начинаем видеть по итогам. Что называется, все прошло нормально, спокойно, без каких-то надрывов и сенсаций. Это говорит о том, что ситуация в стране стабильная, нормальная", — считает Олег Матвейчев.

Вся информация о голосовании в сюжете День выборов: Хроника событий