Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"

Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в российской политической системе за последние пять лет. Многие эксперты утверждают, что результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. И заключается он не в количестве набранных партиями и кандидатами голосов.

Речь о том, каким образом будут получены голоса избирателей — в результате открытой, честной и конкурентной кампании. Причем сводить все только к выборам в Госдуму было бы не совсем правильно.

Разумеется, это важнейшая часть всей избирательной кампании. Но в нынешний единый день голосования будут избирать также глав семи российских регионов, депутатов 39 законодательных собраний субъектов РФ, пройдет более пять тысяч муниципальных избирательных кампаний. Рассматривать их в отрыве друг от друга было бы неправомерно.

По той, например, причине, что именно представительство в региональных законодательных собраниях обеспечивает партиям возможность участия в федеральных выборах без сбора подписей. Причем достаточно даже одного мандата. И это, кстати, одно из изменений, произошедших с 2011 года.

Тогда в думских выборах могли принять участие семь политических партий, обладающих регистрацией в министерстве юстиции. Сегодня таких партий четырнадцать. Всего же зарегистрировано более 70 политических организаций.

Далеко не все из них смогли принять участие в избирательной кампании — все же на это необходимы определенные ресурсы, а не все партии таковыми обладают. Но правила игры для всех одинаковы.

"В конечном счёте, их (партий) число неизбежно сократится до какого-то разумного предела. Стране нужны "ценностные" партии, способные реально представлять интересы больших групп и попадать в парламент — и мы к этому обязательно придём. И пусть новые партии не показали пока должной эффективности и готовности бороться за парламентское представительство, в будущем, полагаю, они смогут это сделать. А прошедшая избирательная кампания позволит наработать опыт и обрести должную уверенность в том, что электоральные победы возможны", — полагает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов.

Напомним, партии, которые не имеют представительства в законодательных собраниях, обязаны предоставить в Центризбирком определенное количество подписей избирателей (200 тысяч). Как показала нынешняя кампания, и эта задача оказалось сложной. В связи с чем вновь была поднята тема необходимость корректировки — если не полной отмены — этой нормы.

Но с другой стороны, "сложной" не значит "невозможной", что и доказали кандидаты-одномандатники, сумевшие эти подписи собрать. Да, это потребовало усилий и значительных. Но как по-другому, коль скоро речь идет о претензиях на представление интересов своих сограждан? Так что в большей степени здесь вопросы к качеству работы самих партий.

Тем более, что и местные избирательные комиссии, и Центризбирком были настроены к таким кандидатам и партиям весьма лояльно. Хотя это и не подразумевало, что на нарушения законодательства будут смотреть сквозь пальцы.

"(Глава ЦИК Элла) Памфилова сразу же стала адвокатом участников выборного процесса. Снятые с выборов по спорным основаниям партии и кандидаты активно восстанавливались. Причем это касалось и радикальной оппозиции. В Петербурге на выборах были восстановлены списки "Парнас". В Новгородской области вернули на выборы "Яблоко". И этих примеров было гораздо больше", — отмечает первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в статье, опубликованной в "Российской газете".

"Кроме того, стали менять руководителей региональных избирательных комиссий, к которым было много вопросов. Причем это касается ключевых территорий. Так, были отправлены в отставку председатели избирательной комиссии Санкт-Петербурга и Московской области. Нормализована ситуация с досрочным голосованием, а территории, где еще есть аномалии с открепительными удостоверениями, проходят тщательную проверку", — подчеркивает эксперт.

Следующий состав Госдумы будет избран наполовину по партийным спискам, наполовину — в одномандатных округах (еще одно изменение по сравнению с выборами 2011 года).

С одной стороны, это очевидным образом сказалось на конкурентности выборов. Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский утверждает, что исход голосования в 50-60 округах в данный момент спрогнозировать невозможно. То есть здесь возможны весьма интересные результаты.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин ранее отмечал, что три-четыре непарламентские партии выставили сильных кандидатов в одномандатных округах, серьезные шансы на победу на местах у представителей "Яблока", "Родины" и "Гражданской платформы".

С другой стороны, эксперты ранее высказывали сомнения, что хоть какой-то непарламентской партии удастся составить компанию "Единой России", ЛДПР, КПРФ и справедливороссам. Уточним, что речь в данном случае о голосовании по партийным спискам.

"Откровенно не радуют непарламентские партии. Организации "патриотического" фланга выглядят вторичными и неинтересными по сравнению с партийными машинами, представленными в парламенте и обладающими достаточным опытом для ведения федеральной кампании. Бесконечная борьба внутри "демократического" крыла всем уже порядком наскучила, и они, очевидно имеют мало шансов на победу по партийным спискам, но вот некоторые одномандатники из "демократического лагеря" вполне могут претендовать на попадание в Госдуму", — считает Глеб Кузнецов.

Да уж, эпическое противостояние кандидатов от Михаила Ходорковского и Михаила Касьянов в Центральном округе Москвы можно и в самом деле считать неким символом этой "бесконечной борьбы". Посмотрим, к чему это в итоге приведет…

К слову сказать, не так уже предсказуемы и результаты парламентских партий. Первое место "Единой России" едва ли может быть кем-то оспорено. Об этом говорят результаты социологических опросов. И сама партия весьма активно вела избирательную кампанию, начав ее с предварительного голосования по отбору кандидатов.

Это не новшество, но никогда ранее "Единая Россия" не проводила его с таким размахом. Принять участие в праймериз мог любой кандидат, разделяющий взгляды единороссов. И проголосовать мог любой гражданин России.

Эксперты ФоРГО назвали предварительное голосование единороссов "наиболее значимым событием предэлекторального периода".

"Единая Россия" стала единственной партией, которая в полном объеме провела праймериз и подготовила около 20 тысяч участков по всей стране, за которых проголосовали 10,5 миллионов человек (9,6 процентов от всех избирателей) по всей России. Проведение праймериз позволило партии вступить в кампанию раньше конкурентов и за несколько месяцев до выборов существенно повысить узнаваемость своих кандидатов.

Будет ли эта практика воспринята другими партиями — вопрос. Точнее сказать, что-то подобное попытались организовать в партии "Парнас", но получилось очень смешно.

Также как дискуссионным является и вопрос о законодательном закреплении этой нормы. В любом случае, это дело будущего. Но то, что предварительное голосование стало частью политической системы в России — бесспорно.

Куда больше интриги в том, что касается распределения мест в следующей Госдуме между тремя другими парламентскими партиями. Например, сюрпризом (хотя сюрприз ли это?) можно считать весьма прочные позиции ЛДПР на втором месте и довольно невнятную кампанию коммунистов. А "Справедливая Россия", как и в 2011 году, вновь балансирует на грани прохождения пятипроцентного барьера. Но итоговый результат может значительно отличаться от прогнозов. Ведь нужно учитывать результаты не только по партийным спискам, но и в одномандатных округах.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что нынешняя избирательная кампания был "не фестивальной".

"Мы переросли эту историю. Обществу, избирателю не нужна фестивальная демократия. Тем более, мы видим, к чему это приводит, на примере наших соседей. Запрос общества — на спокойные выборы, "выборы про жизнь". То есть про мой двор, мою улицу, мой город и так далее. Эти выборы про прямое общение избирателя и кандидата. Как и должно быть в принципе. Мы видели в эту кампанию не так много каких-то общефедеральных сюжетов в виде дорогих сериальных роликов по телевизору, скандалов в медиа, в интернете. Но мы видели постоянно встречающихся с людьми кандидатов. Такие и должны быть выборы. Они должны быть про жизнь, а не подменой с помощью технологий и манипуляций, способом поощрения голосовать за того или за другого кандидата", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Подготовка к 18 сентября прошла так, что ни у кого нет оснований сомневаться — любой результат будет честно отражать действительную расстановку политических сил, каждая из которых играет свою роль в обновленной политической системе и выражает позицию основных социальных групп. Это значит, что легитимность выборов придаст дополнительную легитимность политической системе в целом, доверие к которой наглядно выражает достигнутую нами степень национальной консолидации", — отмечает в своей статье в "Известиях" член экспертного совета фонда ИСЭПИ Леонид Поляков.

Так что результат нынешних выборов действительно известен — в том смысле, что получен он будет в результате открытой, конкурентной и честной избирательной кампании. Которая стала результатом изменений в политической системе за последние пять лет. Ну а какими будут итоги выборов, станет известно буквально через несколько дней.